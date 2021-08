Herätys: Työntekijät suosivat kertapalkkioita, moni lapsi aloittaa kolmosluokan heikoin taidoin, teinien suosima tennari saa synninpäästön

Työntekijän nopea kertapalkitseminen kasvattaa suosiotaan

Poikkeuksellisesta venymisestä ja huippusuorituksesta nopeasti maksettava kertapalkkio voi ilahduttaa työntekijää yhtä paljon kuin rahallisesti suurempi tulospalkkio, sanoo palkitsemista tutkinut Johanna Maaniemi. Pandemian aikana moni työnantaja on alkanut tarjota aiempaa enemmän hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen liittyviä henkilöstöetuja. Kertapalkitsemisen arvoidaan olevan halvempi, mutta jopa yhtä tehokasta kuin perinteiset tulospalkkiot.

Lasten osaamisessa isoja eroja alkuopetuksen jälkeen

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus on huolissaan oppilaiden välisistä kasvavista osaamiseroista. Kuvituskuva. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Oppilaat aloittavat kolmannen luokan Suomessa hyvin vaihtelevin taidoin. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen raportista käy ilmi, että yksilöiden välisessä matematiikan ja äidinkielen osaamisessa on isoja eroja. Joidenkin oppilaiden taidot ovat alkuopetuksen jälkeen liian heikot kolmannella luokalla pärjäämiseen. Raportissa ilmaistaan huoli siitä, pystyykö peruskoulu vastaamaan oppilaiden kasvavan erilaistumisen vaatimuksiin ja tarpeisiin.

EU:n turvapaikkapolitiikka on levällään vuoden 2015 pakolaiskriisin jälkeen

Ihmiset pyrkivät Kabulissa Hamid Karzain lentokentän muurien sisäpuolelle 26. elokuuta. Kuva: Akhter Gulfam / EPA

Vuoden 2015 jälkeen EU on kiristänyt ulkorajavalvontaansa, mutta unionin maahanmuuttopolitiikka on yhä uudistamatta. Afganistanissa Talibanin paluu valtaan todennäköisesti kasvattaa pakolaisten määrää. Levällään on erityisesti kaksi asiaa: vastuunjako ja turvapaikka-anomusten käsittelyn kirjavuus, kirjoittaa EU-erikoistoimittaja Janne Toivonen.

Jalkalehtori antaa teineille synninpäästön: ikisuosikki tennari onkin varsin hyvä kenkä

Tennarit ovat kenkien kestosuosikkeja ja mainettaan parempia. Kuva: Antti Seppälä / Yle

Monen jalkavaivan alkusyy on jo lapsuudessa ja huonosti sopivissa kengissä. Vaikka asia tunnetaan laajalti, edelleen moni hankkii itselleen liian pienet jalkineet. Tämä hetken suosikkikengät ovat kuitenkin jaloille paremmat kuin monet muut takavuosien muotivirtaukset.

Elokuulle lämmin loppu

Kuva: Yle

Aamulla pilvisyys on runsainta pohjoisessa ja Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän aikana lämpötila kohoaa etelässä monin paikoin 20 asteen vaiheille. Pohjoisessa myös päivä on pilvisempi ja sadekuurojakin voi tulla.

