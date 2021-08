Taivas loimuaa nyt useammin kuin vuosiin – syksy on parasta aikaa bongata revontulia ja tämä ilta voi olla osoitus siitä, miksi näin on

Syys-lokakuu on revontulibongarille parasta aikaa.

Revontulibongarin kulta-aika alkaa. Syys-lokakuussa maapallon asento on sellainen, että aurinkotuulen energiaa siirtyy tehokkaasti Maan magneettikehään. Seuraavaksi kahdeksi illaksi ja yöksi odotetaan pieniä magneettimyrskyjä.

Tästä revontulisyksystä on tulossa kohtalaisen hyvä, ennustaa revontuliasiantuntija, Sodankylän geofysiikan observatorion apulaisjohtaja Jyrki Manninen.

Auringon aktiivisuus on nousukiidossa. Kaksi vuotta sitten oltiin aallonpohjassa, mutta nyt mennään kohti parempaa.

– Meillä on parasta aikaa menossa yksi tällainen aktivoitumishetki ja uusia tulee pitkin syksyä. Esimerkiksi tämä elokuun viimeinen viikonloppu on ollut sellainen, että ainakin ennusteiden ja mittalaitteiden mukaan on ollut komeita revontulia. Mutta riippuu sitten paikallisesta säätilasta, onko niitä pystynyt näkemään, Manninen sanoo.

Revontulia synnyttävien hiukkaspurkauksia tuottavien auringonpilkkujen esiintymisessä on 11 vuoden sykli. Pilkkujen maksimi oli 2014. Uusi huippu on vuonna 2025.

Revontulien sininen ja voletti väri tulevat typestä. Sinistä sävyä voi nähdä pian auringonlaskun jälkeen sekä kovemmissa revontulimyrskyissä. Kuva: Vesa Vaarama / Yle

Revotulibongarin aktiiviaika on alkamassa

Syksyn otollisinta revontuliaikaa on tilastojen mukaan syys-lokakuu. Revontulet leiskuvat taivaalla harva se ilta, kun aurinkotuuli osuu suurimmalla voimallaan maapallon pohjoisille alueilla juuri kesän ja syystalven välissä.

Nyt tarvitaan vain kirkkaita iltoja. Ja tietenkin pimeyttä.

Syyskuun alussa aurinko laskee Helsingissä illalla puoli yhdeksän ja Utsjoella noin kello 21. Siitä kun mennään reilu tunti eteenpäin, niin revontulien loimu alkaa erottua pimenevältä taivaalta.

Ja illat pimenevät aina vain aikaisemmin, kun mennään kohti parhaita revontulipäiviä. Mutta yllätys yllätys, yö ei olekaan se otollisin aika.

– Syksyllä revontulet esiintyvät pääasiassa iltapuolella, joidenkin tutkimusten mukaan syyspäivän tasauksen aikaan eli syyskuun 20. päivän aikaan olisi jonkinlainen revontulimaksimi, Manninen sanoo.

Kevätpäivän tasauksen eli maaliskuun 20. päivän ympäristössä pitäisi olla toinen maksimi, mutta silloin illat ovat jo toivottoman valoisia revontulien havainnointiin.

Loimuavatko revontulet jo tänään?

Jopa tästä maanantai-illasta voi tulla hyvä revontuli-ilta. Yhdysvaltalaisen sää- ja valtamerentutkimusorganisaation NOAA (siirryt toiseen palveluun):n (siirryt toiseen palveluun) ennusteen mukaan taivaalla voi näkyä pienen geomagneettisen myrskyn merkit kahtena seuraavana yönä.

– Tunnelmat ovat odottavat. Auringosta on lähtenyt kaksi koronan massapurkausta. Toinen voi olla täällä tänä iltana, ja toista odotetaan keskiviikon vastaiselle yölle, arvio Ilmatieteen laitoksen avaruussääpäivystäjä Sebastian Mäki maanantaina iltapäivällä.

Massapurkaukset kohottavat revontulten todennäköisyyttä Keski-Suomessa ja jopa Etelä-Suomessa saakka. llmatieteen laitoksen (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) mukaan revontulten todennäköisyys on selvästi suurempi kuin pitkän ajan tilastollinen keskiarvo.

Toisaalta vielä maanantaina iltapäivällä aurinkotuulet näyttivät rauhallisilta, mutta Mäki ennakoi, että tilanne voi muuttua tunnissakin.

– Tilanne on kiikun kaakun. Kannattaa seurailla illalla magneettikentän aktiivisuusmittauksia, Mäki vinkkaa revontulia toivoville.

Pilviverhon ei pitäisi estää näkymiä, sillä päivystävän meteorologin Ari Mustalan mukaan etelässä on laajoilla alueilla selkää illalla ja ensi yönä. Lapissa on pilvisempää, mutta pilviverho voi kuitenkin rakoilla.

Syksy on myös revontulikuvaajan toiveaikaa

Syyskauden etu revontulien katselulle ja valokuvaamiselle on kaikenkattava pimeys. Lumeton maa ei heijasta ollenkaan valoa. Ero mustan maan ja värikkäinä leiskuvien revontulien välillä on suuri.

– Niin kauan kun maahan ei ole satanut lunta, että maa on musta, niin kaikkein komeimmat revontulet voi nähdä silloin koska kontrasti on kaikkein paras. Kun lumi tulee maahan, kaikki valot heijastuvat lumesta ja komea revontuli ei näytä niin komealta, kun se näyttää mustaa maata vasten, Jyrki Manninen sanoo.

Jos kuvaan saa vielä tällättyä vaikkapa jäättömän tyvenen vesistön, voi tuloksena olla viimeisen päälle huippuhienoja revontulikuvia. Syksyllä kirkkaina iltoina on yleensä kylmää ja tuuletonta.

– Jos sattuu selkeä ajanjakso, niin kyllä silloin kannattaa tähyillä taivaalle. Nimenomaan silloin, kun yö on aivan sysimusta ja taivas on kirkas, revontulet näkyvät kaikista komeimmin. Myös heikommat revontulet näkyvät silloin parhaiten, Jyrki Manninen sanoo.

Syksy ennen lumen tuloa on parasta aikaa myös revontulien kuvaamiseen. Kontrasti on syvimmillään, maa on musta eikä ole lunta heijastamassa valoa. Kuva: Vesa Vaarama / Yle

