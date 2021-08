Ympäristötietoisuus myllertää nyt merenkulkualaa – maailman ympristöystävällisin alus voi muutamassa vuodessa jäädä uusien innovaatioiden jalkoihin

Varustamoyhtiönsä mukaan Aurora Botnia on maailman ensimmäinen matkustaja-autolautta, joka täyttää Clean Design -luokkamerkin kriteerit.

Merenkurkun uuden laivan ympäristöystävällisyyttä on suitsuttettu. Tutkijoiden mukaan alus voi hyvinkin olla alan kärkeä, mutta koska ympäristöasiat ovat nyt pinnalla, uusia vielä ympäristöystävällisempiä aluksia on ehkä jo valmisteilla.

Merenkurkun uutta Aurora Botnia -laivaa on tituleerattu maailman ympäristöystävällisimmäksi. Vertailu on kuitenkin vaikeaa, sillä aluksia on erikokoisia ja ne kulkevat eri reiteillä.

Tallinnan teknillisen korkeakoulun meriliikenteen professori Ulla Tapaninen on seurannut keskustelua Aurora Botnian suunnittelusta sekä toteutuksesta, ja on erittäin innokas lopputuloksen suhteen.

– Aurora Botnian teknologian taso on paras, mikä tämän tyyppiselle alukselle on tällä hetkellä mahdollista, Tapaninen toteaa.

Aurora Botniassa ympäristötietoista on muun muassa sen polttoaineratkaisu.

Ulla Tapanisen mukaan kyse ei ole kuitenkaan pelkästään siitä, mitä polttoainetta laivassa käytetään. Tähän mennessä merkittävimpiä ympäristöpäästöjä on saatu aikaiseksi laivan muotoiluun puuttumalla.

– Nyt kun polttoaine on kallistunut, ja tulee kallistumaan yhä enemmän, on kiinnitetty huomiota siihen, mitä voidaan tehdä laivan muotoilulle, Tapaninen sanoo.

Aurora Botnian pohjan muotoilu vähentää vastusta, joka taas vähentää polttoaineen kulutusta.

– Aluksen polttoaineen kulutus on suunnilleen puolet siitä, mitä se olisi vastaavasti kuluttanut 15 vuotta sitten, toteaa Tapaninen.

LNG on vain väliaikainen ratkaisu

Myös Turun Yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen erikoistutkija Tapio Karvonen kertoo Ylen haastattelussa, että Aurora Botnia on tällä hetkellä maailman ympäristöystävällisin alus, mutta todennäköisesti pian joku muu alus ottaa tämän tittelin itselleen.

– Rauman telakka rakentaa MyStar-alusta ja olen melko varma, että valmistuttuaan se on vielä ympäristöystävällisempi kuin Aurora Botnia, Karvonen tuumaa.

Aurora Botnian pääkoneet toimivat ensisijaisesti vähäpäästöisellä nesteytetyllä maakaasulla eli LNG:llä. Tulevaisuudessa sen polttoaineena on tarkoitus hyödyntää myös biokaasua, mutta tällä hetkellä biokaasua ei ole vielä tarpeeksi.

Nesteytetty biokaasu (LBG) on fossiilisen nesteytetty maakaasun (LNG) ympäristöystävällinen vaihtoehto. Ajoneuvoissa käytettävä biokaasu on puolestaan yleisimmin paineistettua biokaasua.

Yle kuitenkin kertoi aiemmin, että vuoteen 2030 mennessä esimerkiksi vety ja akkutekniikka voivat kehittyä kilpailukykyisiksi. Päästöjä ei synny akkuvirtaa käyttäessä.

Aurora Botnia voi käyttää myös akkuja ajaessaan satama-alueella. Karvosen mukaan myös esimerkiksi Ruotsin ja Tanskan välillä on jo aluksia, jotka käyttävät akkua täysimääräisesti.

– Toisaalta paristojen tuotanto ei ole kovin ympäristöystävällistä, Karvonen pohtii.

Laivateollisuus lipuu murrosvaiheessa

Laivateollisuus elää tällä hetkellä murrosvaiheessa, ja koko ajan etsitään ratkaisuja, miten päästöjä voidaan vähentää, tehokkuutta kasvattaa, mutta samalla säästää myös kustannuksissa.

Tapaninen uskoo, että Merenkurkku on seuraavan viiden tai kymmenen vuoden aikana muuttumassa huomattavasti, sillä kehitys käy valtavaa tahtia.

– Voisi sanoa, että koko teknologia, ansaintalogiikka ja jopa rahtivirrat tulevat muuttumaan. On tulossa valtavat tutkimusponnistukset erilaisiin polttoaineisiin, teknologisiin ratkaisuihin, akkuihin ja muihin, hän kertaa.

Kymmenen vuoden kuluttua myös koko Suomen ulkomaankauppa on muuttunut, jos asiaa kysytään Ulla Tapaniselta.

– Sen lisäksi, että laivat ovat ympäristöystävällisempiä tai käyttävät ympäristöystävällisempiä polttoaineita myös rakenne on muuttunut siten, että minkä tyyppisiä aluksia meillä käy, ja missä satamissa ne käyvät.

Tapaninen toteaa, että kahden vuoden kuluttua tiedetään jo hirvittävän paljon enemmän, miten laivoista tehdään ympäristöystävällisempiä kuin tänä päivänä.

Aurora Botnian neitsytmatka Vaasasta Uumajaan ja takaisin ajettiin lauantaina 28. elokuuta.

Artikkelia korjattu 31.8.2021 klo 20.17. Muutettu artikkelin kuvissa oleva laiva oikeaksi.

