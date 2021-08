"Olin finne, jotain rumaa ja naurettavaa" – Anna Takasta kiusattiin lapsena Ruotsissa, aikuisena hän raivasi tietä suomalaisjohtajille

Anna Takanen kirjoitti isänsä sotalapsikokemuksista kirjan, josta syntyi teatteriesitys Sörjen som blev. – On uskallettava esittää kysymyksiä ja on oltava rohkeutta kuunnella tarinaa, josta suvussa vaietaan, Takanen sanoo.

Anna Takanen kirjoitti isänsä sotalapsikokemuksista kirjan, josta syntyi teatteriesitys Sörjen som blev. – On uskallettava esittää kysymyksiä ja on oltava rohkeutta kuunnella tarinaa, josta suvussa vaietaan, Takanen sanoo. Kuva: Katriina Laine / Yle

Anna Takasen isä oli yksi niistä lähes 70 000 suomalaislapsesta, jotka lähetettiin Ruotsiin sotaa pakoon. Isä oli matkaan lähtiessään vain nelivuotias. Hän unohti suomen kielen, jäi Ruotsiin ja vaikeni kokemuksistaan.

– Isäni oli vaikea tunnistaa tuskallisia asioita elämässään. Perheessämme oli asia, josta ei saanut puhua, Takanen kertoo.

Hän uskoo, että vie neljä sukupolvea ennen kuin sodan traumat pyyhkiytyvät perheestä. Sitä ennen ne vaikuttavat monilla tiedostamattomilla tavoilla jälkipolviin.

– Minusta tuli ihminen, joka huomaa hyvin nopeasti, mitä muut ihmiset tuntevat, miten he voivat. Olen yliherkkä, Takanen kuvailee.

1970-luvun Ruotsissa ei ollut helppoa kasvaa lapsena, jolla on suomalainen nimi. Takasta kiusattiin koulussa, koska hän oli Takanen.

– Olin täyttänyt vasta kahdeksan, kun ymmärsin, että en ollut vain puoliksi suomalainen, vaan että olin “finne”, jotain rumaa ja naurettavaa.

Sittemmin asenteet ovat muuttuneet.

Sotalapsen lapsesta kasvoi kulttuurivaikuttaja

Takanen on johtanut kahta Ruotsin suurinta teatteria Göteborgissa ja Tukholmassa. Kun hän aloitti Göteborgin kaupunginteatterissa 2006, hän oli 36-vuotiaana Ruotsin nuorin teatterinjohtaja. Kun hän siirtyi Tukholman kaupunginteatteriin 2015, hän oli vasta toinen naisjohtaja talossa.

Teatterinjohtajana Takaselle tärkeätä on ollut tasa-arvo.

– Olen tehnyt tasa-arvoista ohjelmistoa, kiinnittänyt huomioita siihen, että naisia on päärooleissa, kirjailijoina ja ohjaajina yhtä paljon kuin miehiä ja että naiset eivät tee vain lastenteatteria tai teoksia pienille näyttämöille.

Takanen on samalla raivannut tietä suomalaisille ruotsalaisten kulttuurilaitosten johdossa. Hänen jälkeensä muun muassa Berndt Arell ja Susanna Pettersson ovat johtaneet Ruotsin kansallismuseota. Maria Sid valittiin juuri jatkokaudelle Tukholman kaupunginteatteriin (siirryt toiseen palveluun).

– Erityisen hienoa on, että moni suomalaistaustainen nainen on saavuttanut korkean aseman Ruotsin kulttuurielämässä. Tukholman kaupunginteatteria on johtanut vain kolme naista: Vivica Bandler, minä ja Maria Sid. Meillä kaikilla on suomalaiset juuret, Takanen sanoo.

– Jätin teatterinjohtamisen vain pari kuukautta ennen kuin koronapandemia alkoi. Olen kiitollinen, että päädyin tähän ratkaisuun. Ihailen teatterinjohtajia, jotka pystyvät keskittymään koronakriisin hoitoon. Se on todella kaukana taiteen tekemisestä, Anna Takanen sanoo. Kuva: Katriina Laine / Yle

Anna Takanen Syntyi 1968 Kungsbackassa. On ammatiltaan näyttelijä, ohjaaja ja kirjailija. Toimi Göteborgs stadsteaterin taiteellisena johtajana 2006–2015. Toimi Stockholms Kulturhuset stadsteaternin taiteellisena johtajana 2015–2019. Kirjoitti romaanin Sörjen som blev, joka julkaistiin suomeksi nimellä Sinä olet suruni 2020. Kuuluu nykyisin Tukholman kaupunginteatterin näyttelijäkuntaan.

Johtaja palasi näyttelijäksi

Johtajan pesteissä vierähti 14 vuotta. Takanen kuvailee aikaa haastavaksi, luovaksi, hauskaksi ja vaikeaksi: 98 prosenttia työstä oli ongelmanratkaisua ja kaksi prosenttia glamouria.

Takanen oli Tukholman kaupunginteatterin taiteellinen johtaja, kun talo eli myrskyn silmässä. Toimitusjohtaja Benny Fredriksson erosi virastaan joulukuussa 2017 sen jälkeen, kun 40 teatterin työntekijää syytti häntä epäasiallisesta käytöksestä. Kolme kuukautta myöhemmin Fredriksson teki itsemurhan.

– Benny Fredrikssonin kuolema oli itselleni hyvin raskas asia. Hän oli minulle erittäin läheinen, koska juuri hän valitsi minut teatterinjohtajaksi, Takanen sanoo.

Fredrikssonin traaginen kohtalo oli yksi niistä syistä, jotka painoivat vaakakupissa, kun Takanen päätti irtisanoutua saman teatterin taiteellisesta johdosta vuonna 2019. Hän oli juuri esittänyt monologia ruotsalaisesta feminististä, kirjailijasta ja journalistista Barbro Allvingista.

– Kaipasin takaisin taiteelliseen työhön. Tunne siitä, että on päästävä näyttämölle, kohdattava yleisöä, kasvoi hyvin voimakkaaksi Bennyn kuoleman jälkeen.

Anna Takasen isä löysi satoja hänelle Suomesta lähetettyjä kirjeitä vasta 54-vuotiaana, kun hänen ruotsalaiset ja suomalaiset vanhempansa olivat kaikki kuolleet. – Hän ei saanut tietää, miten rakastettu ja toivottu poika hän oli molemmissa perheissään, Anna Takanen kertoo monologissa. Kuva: Katriina Laine / Yle

Ensi-ilta Suomessa, kiertue Ruotsissa

Nyt Takanen astuu ensimmäistä kertaa näyttämölle isänsä entisessä kotimaassa Suomessa. Sörjen som blev -monologi saa ensi-iltansa helsinkiläisessä Lilla Teaternissa keskiviikkona.

Monologi perustuu Takasen kirjoittamaan, vuonna 2020 suomeksi ilmestyneeseen kirjaan Sinä olet suruni, jossa hän valottaa isänsä kohtaloa ja omia kokemuksiaan sotalapsen lapsena.

Isä ei saanut koskaan tietää, että hänen suomalainen äitinsä yritti saada hänet takaisin. Isä kuvitteli, että häntä ei haettu kotiin, koska hänessä oli jotain vikaa.

– Moni sotalapsi vaikeni kokemuksistaan. Toivon, että esityksen nähtyään ihmiset luottavat siihen, että vaikeista asioista voi puhua. Niistä voi puhua, vaikka asiat olisivat niin tuskallisia, että se tuntuu mahdottomalta, Takanen sanoo.

Mikaela Hasánin ohjaama monologi tekstitetään suomeksi ja ruotsiksi. Syyskuun jälkeen esitys lähtee kiertueelle Ruotsiin.

Sörjen som blev -monologin ensi-ilta on 1. syyskuuta. Esityksiä on 25.9. asti.

