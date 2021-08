Nopeasti voimistunut hirmumyrsky Ida lähenee Yhdysvaltain etelärannikkoa – "Yksi voimakkaimmista hurrikaaneista sitten 1850-luvun"

Moottoriteillä on ollut suuria ruuhkia, kun kymmenet tuhannet ihmiset ovat lähteneet pakoon rannikkoseuduilta ja alavilta mailta Louisianan ja Mississippin osavaltioissa. Hurrikaani voimistui nopeasti nelosluokkaan viisiportaisella asteikolla.

Hurrikaani Idan odotetaan rantautuvan Yhdysvaltoihin vielä sunnuntain aikana.

Meksikonlahdella etenevä hurrikaani on voimistunut ennustettua nopeammin nelosluokkaan viisiportaisella asteikolla. Tuulen nopeus myrskyalueella on yltänyt jopa 67 metriin sekunnissa.

Hurrikaani voi olla jopa voimakkaampi kuin hurrikaani Katrina, joka aiheutti valtavaa tuhoa New Orleansissa vuonna 2005.

– Tästä tulee yksi voimakkaimmista hurrikaaneista, joka iskee mihin tahansa Louisianaan, sitten ainakin 1850-luvun, Louisianan kuvernööri John Bel Edwards sanoi lehdistötilaisuudessa (siirryt toiseen palveluun) lauantaina.

Hurrikaanin odotetaan aiheuttavan rannikolle hengenvaarallisen myrskyvuoksen eli merenpinnan nopean nousemisen.

Sekä Louisianan että Missisippin osavaltioihin on julistettu poikkeustila. New Orleansin asukkaita on kehotettu poistumaan kaupungista.

Rakennuksia on pyritty suojaamaan hiekkasäkein ja ikkunoiden eteen kiinnitetyin laudoin.