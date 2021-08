Presidenttiparin uusi koira Osku on tenterfieldinterrieri – asiantuntija kertoo, millaisesta otuksesta on kyse

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön perhe on saanut uuden jäsenen koiranpennusta. Arkistokuva.

Tenterfieldinterrieri on uusi koirarotu Suomessa. Kennelliiton tietojen mukaan Suomeen on rekisteröity vain 9 tenterfieldinterrieriä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön perhe on saanut uuden jäsenen koiranpennusta. Presidentin puoliso Jenni Haukio kertoo asiasta Facebookissa (siirryt toiseen palveluun) ja Twitterissä (siirryt toiseen palveluun).

– Perheeseemme on liittynyt uusi jäsen, tenterfieldinterrierin pentu – Osku, Haukio kirjoittaa.

Osku-nimen saanut koiranpentu on rodultaan tenterfieldinterrieri. Tenterfieldinterrieri on australialainen koirarotu, jota Kennelliiton nettisivuilla luonnehditaan vahvaksi, aktiiviseksi, ketteräksi, monipuoliseksi ja kätevänkokoiseksi työterrieriksi.

Luonteeltaan rotu on itsevarma, oppivainen ja isäntäväelleen uskollinen. Tenterfieldinterrieri on kooltaan pieni koira, sillä se on alle 30 senttimetriä korkea.

Presidenttiparin edellinen koira Lennu nousi kansansuosikiksi ja jopa kansainväliseen maineeseen. Lennu kuoli aivolisäkekasvaimeen toukokuussa.

Suomessa vain 9 yksilöä, presidentillinen näkyvyys lisää suosiota

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen kertoo, että tenterfieldinterrieri varsin uusi koirarotu Suomessa. Tähän mennessä Suomessa on rekisteröity vain 9 tenterfieldinterrieriä viimeisten kahden vuoden aikana.

– Toissavuonna niitä rekisteröitiin 6 ja viime vuonna 3. Kuluvan vuoden lukemia ei vielä tiedetä, Lehkonen lukee Kennelliiton tilastoja.

– Mistä lie presidenttipari on keksinyt juuri tämän rodun, hän pohtii.

Lehkonen tuntee terrierit hyvin, sillä hän on vaimonsa kanssa kasvattanut jo 50 vuotta kettuterrierejä. Hän on käynyt myös Australiassa ja toiminut siellä ulkomuototuomarina koiranäyttelyissä, jossa oli myös tenterfieldinterrierejä mukana.

Hän tietää, että Suomessa on yksi koirankasvattaja, joka on tuonut maahan muutaman tenterfieldinterrierin Australiasta ja teettänyt pentueen. Kaikki tenterfieldinterrierit Suomessa ovat siis peräisen samalta kasvattajalta.

Lehkonen uskoo, että rotu tulee varmasti yleistymään lähivuosina Suomessa presidentillisen statuksen myötä.

– Pennunkyselijöitä on tulossa varmasti jonoksi asti. Kyllä tämä nostetta aiheuttaa, sillä näitä on hyvin verrattuna moniin muihin uusiin rotuihin, Lehkonen myhäilee.

Tenterfieldinterrieri tunnetaan seurakoirana ja maatilojen hiirentappajana

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen kertoo, että tenterfieldinterrieri tunnetaan Australiassa perinteisesti seurallisena maatilojen rottakoirana, niin sanottuna “hiirentappajana”, joka pitää hiiret, rotat ja muut pienpedot loitolla - vähän samaan tapaan kuin jackrusselinterrieri Englannisssa.

– Ulkonäöltään tenterfieldinterrieri muistuttaa myös kääpiöpinseriä, joka on saksalainen seurakoira. Tenterfieldinterrierin luonne on reipas, vilkas ja iloinen maatilan seurakoira, eli oikein kiva koira, Lehkonen analysoi.

Hän uskoo, että kyseessä on hyvin terve rotu, sillä tenterfieldinterrieri on maatiaiskantaa ja maatiloilla eivät perinteisesti sairaat yksilöt menesty.

Erilaisia terrierejä on maailmassa ja Suomessa runsaasti, mutta juuri tämä terrierirotu on harvinainen.

– Jos rotu on Suomessa harvinainen, niin ei se kovin yleinen rotu ole Australiassakaan, Lehkonen taustoittaa.

Kansainvälinen kennelliitto on rekisteröinyt yli 400 koirarotua maailmassa, joista Suomessa on rekisteröitynä noin 330, Kennelliiton Lehkonen kertoo. Suomi on siis tunnettu siitä, että täältä löytyy melkeinpä kaikkia maailman koirarotuja monipuolisesti.