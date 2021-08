Jo yksi pykälämuutos selkeyttäisi sotilaiden lähettämistä ulkomaille – neljä vastausta, milloin joukot voisivat toimia vieraalla maaperällä

Yle kysyi asiantuntijoilta, missä tilanteissa suomalaiset saattaisivat tarvita omien sotilaiden apua ulkomailla: kaappaustapauksissa, luonnonkatastrofeissa ja ydinvoimalaonnettomuuksissa – kaoottisissa ja vaarallisissa tilanteissa, joissa on paljon suomalaisia.

Mahdollisuutta lähettää suomalaissotilaita ulkomaille auttamaan muita suomalaisia voitaisiin todennäköisesti selkeyttää yhdellä ainoalla pykälämuutoksella yhdessä laissa.

Jos lakia kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta (siirryt toiseen palveluun) muutettaisiin niin, että avun saajien listalle lisättäisiin Suomen viranomaisten toiminta kansainvälisessä ympäristössä, tilanne selkiytyisi. Nyt apua pyydetään tai annetaan vain toiselle valtiolle, Euroopan unionille ja kansainväliselle järjestölle.

Vaikka pykälämuutos tehtäisiin, sotilaiden toimintaa rajoittaisivat edelleen Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) peruskirja sekä kansainvälisen oikeuden säännöt. Sotilaat eivät saisi toimia vieraan valtion alueella niin, että kansainvälistä oikeutta loukattaisiin. Nämä säännöt erottavat esimerkiksi avustustilanteen sodasta.

Tehdäänkö muutos vai ei, se riippuu viime kädessä lakeja säätävästä eduskunnasta. Presidentti Sauli Niinistö, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kaipaavat muutosta.

Yle kysyi ulkoministeriön ja puolustusministeriön lakiasiantuntijoilta suomalaissotilaiden lähettämisestä ulkomaille ilman vieraan valtion pyyntöä. Kysymyksiin vastasivat ulkoministeriön oikeuspäällikkö Kaija Suvanto ja puolustusasiainneuvos Helena Partanen puolustusministeriöstä.

Sekä Suvanto että Partanen olivat mukana valmistelussa, kun eduskunta ja presidentti hyväksyivät suomalaissotilaiden lähettämisen Kabuliin, Afganistaniin turvaamaan evakuointia hoitavia ulkoministeriön työntekijöitä ja evakuoitavia ihmisiä.

Molempien virkahenkilöiden mielestä lakimuotoiluja on syytä tarkastella ja harkita, tarvitaanko muutosta.

Puolustusministeriön puolustusasiainneuvos Helena Partanen (vas.) ja ulkoministeriön oikeuspäällikkö Kaija Suvanto vastasivat kysymyksiin suomalaissotilaiden lähettämisestä ulkomaille. Kuva: Puolustusvoimat, Kimmo Räisänen

1. Onko aseistettujen sotilaiden lähettäminen ulkomaille syytä olla yhtään nykyistä helpompaa?

Kaija Suvanto: Jos kysymys on sotilaallisista voimakeinoista tilanteessa, jossa lähetetään joukkoja aseiden kanssa, niin ei ole syytä olla helpompaa. Laki sisältää jo nyt myös sotilaallisia voimakeinoja koskevan kiiremenettelyn, mutta se on kriteereiltään tarkkarajainen ja kynnys on korkea.

Tässä täytyy aina ottaa huomioon paitsi kansalliset päätöksenteon rajaukset, myös kansainväliset rajaukset. Meitä velvoittaa myös kansainvälinen oikeus.

Laissa päätöksenteosta kansainvälisen avun antamisesta ja pyytämisestä tai laissa sotilaallisesta kriisinhallinnasta on molemmissa sidottu avunantaminen tai sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistuminen siihen, että YK:n peruskirjan päämäärät ja periaatteet sekä muut kansainvälisen oikeuden säännöt toteutuvat.

Helena Partanen: Meillä on pitkät perinteet niin sanotusta kolmen lukon takana olevasta päätöksentekomenettelystä. Sotilaiden lähettämisestä päätöksen tekee tasavallan presidentti ja valtioneuvoston on kuultava eduskuntaa. Meillä on myös kriisinhallinnasta esimerkkejä hyvinkin nopeasta päätöksenteosta.

Merkittäviä valuvikoja en ainakaan itse tässä havaitse, vaan kyse enemmänkin on varmasti suhteellisen pienestä säätämisestä.

2. Millainen laki mahdollistaisi suomalaissotilaiden lähettämisen auttamaan suomalaisia vieraan valtion alueelle, vaikka kyseinen valtio ei olisi pyytänyt apua Suomelta?

Kaija Suvanto: Alustavan arvion mukaan se laki, jolla edelleenkin operoitaisiin, olisi laki kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta. Emme tarvitsisi erillistä lakia.

Kansainvälistä apua koskevaa lakia voisi tarkentaa. Lain ensimmäiseen pykälään (siirryt toiseen palveluun) vietäisiin ajatus, että lain soveltaminen voisi perustua myös kansallisen [Suomen] viranomaisen toimintaan kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tämä on jo mahdollistettu puolustusvoimista annetussa laissa puolustusvoimien tehtävänä.

Laissa on jo rajaus, että YK:n peruskirjat ja kansainvälisen oikeuden säännöt huomioidaan avunannossa ja sen pyytämisessä. Eli lähtökohtaisesti tarvittaisiin vieraan valtion lupa sotilaallisiin voimakeinoihin.

Helena Partanen: Sitä meidän pitää nyt arvioida. Laki kansainvälisestä avusta on suhteellisen uusi, vuodelta 2017. Tässä se kehikko jatkossakin on, johon muutoksia voi tehdä.

Meillä sotilaiden lähettäminen pohjautuu vahvasti siihen, että taustalla on YK:n mandaatti ja lähtökohtaisesti se kohdevaltion kutsu. Tälle pohjalle meidän on jatkossakin hyvä rakentaa.

Hyvin, hyvin poikeuksellisissa tilanteissa tulisivat hahmoteltaviksi sellaiset esimerkit, joissa sotilaita todellakin voitaisiin lähettää ilman sitä kohdevaltion hyväksyntää.

Sotilaiden lähettäminen ulkomaille on kolmen lukon takana: päätöksen tekee presidentti ja valtioneuvoston on kuultava eduskuntaa ennen presidentin päätöstä. Kuva: Ulkoministeriö

3. Mitkä voisivat olla tilanteita, joissa evakuoinnin lisäksi sotilaiden lähettäminen Suomen aloitteesta voisi tulla välttämättömäksi?

Kaija Suvanto: Humanitaarisen avun tilanteet, ydinvoimalaonnettomuudet tai valtavat luonnonkatastrofit, joissa tilanne olisi kaoottinen ja vaarallinen. Alueella olisi runsaasti suomalaisia ihmisiä, joita olisi tarpeen evakuoida tai pelastaa ja tarvittaisiin tilanteen hallintatehtävässä sotilaallista apua.

Helena Partanen: Kun nykyisiä lakeja valmisteltiin, jo silloin tunnistettiin, että voi syntyä tilanne, jossa suomalaiset saattaisivat tarvita ulkomailla puolustusvoimien apua puhtaasti omista intresseistään lähtien.

Jos vaikkapa suomalaisia joutuisi jossain Somalian raja-alueella kaapatuiksi, mutta mitään avunpyyntöä ei kohdemaalta tulisi. Tai esimerkiksi kansainvälisellä merialueella, jossa ei ole ketään, joka apua pyytäisi. Oltaisiin ikäänkuin ei-kenenkään-maalla.

Pykälissä tätä ei ole, mutta hallituksen esitysteksteistä löytyy viittauksia tällaisiin tilanteisiin.

4. Entä toisin päin: onko tilanne vastaava, jos Venäjä päättäisi lähettää venäläisiä sotilaita Suomeen turvaamaan venäläisten oikeuksia ilman pyyntöä Suomesta?

Kaija Suvanto: On tärkeää käyttää voimaa kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja olla johdonmukainen kumpaankin suuntaan, avunannossa ja sen pyytämisessä. Noudatetaan kansainvälistä oikeutta ja YK:n peruskirjan periaatteita, jotta tällaista tilannetta ei tulisi, että vieras valtio lähettäisi Suomeen avustustiimin mukana kovempaakin asevoimaa käyttäviä sotavoimia ilman Suomen nimenomaista pyyntöä.

On tärkeää olla johdonmukainen siinä, miten toimitaan suhteessa muihin ja täällä Suomessa.

Helena Partanen: En tiedä, että onko millään maalla kirjoitettuna tämän tyyppistä pykälää, että voidaan lähettää joukkoja ilman kohdemaan pyyntöä.

Joillakin maillahan on hyvinkin nopeat menettelyt siihen, että hallituksen päätöksellä voi lähettää sotilaita. Jopa niin, että parlamenttia informoidaan jälkikäteen. Äärimmäisessä tilanteessa näinkin.

Presidentti, ulkoministeri ja puolustusministeri: Lakimuutos tarpeen

Ylin valtiojohto on sitä mieltä, että lakiin tarvittaisiin muutos, jotta suomalaissotilaita voitaisiin lähettää muihin maihin suomalaisia auttamaan. Muutosta tarvitaan nimenomaan siihen, että Suomi voisi lähettää sotilaita ilman kyseisen maan pyyntöä.

Presidentti Sauli Niinistö arvioi lauantaina Ylen TV1:n Ykkösaamussa, että tarvitaan päätöksentekomekanismi, "jolla säädetään, että millä ehdoilla ja kuka päättää siitä, että suomalaisjoukkoja lähetetään auttamaan suomalaisia pisteeseen X maailmalla".

Ulkoministeri Pekka Haavisto kannattaa presidentin ehdotusta. Haavisto sanoi Ylen haastattelussa lauantaina, että on tärkeää pystyä suojelemaan suomalaisia kriiseissä. "On paikallaan, että suomalaiset joukot voisivat tällaisessa evakuointitilanteessa tulla suomalaisten viranomaisten apuun hyvin nopeallakin aikavälillä", Haavisto perusteli.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen arvioi perjantaina, että lain pitäisi "mahdollistaa nopea päätöksenteko ja toiminta, kun sitä tarvitaan".

