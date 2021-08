IAEA varoittaa: Pohjois-Korea vaikuttaa käynnistäneen ydinlaitoksensa uudelleen

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA sanoo, että tilanne on erittäin huolestuttava. Pohjois-Korean mukaan Yongbyonin laitos on sen ydinohjelman "sydän". Ulkomailla ydinlaitos on herättänyt huolta vuosia.

Pohjois-Korea on jatkanut ydinaseiden kehittämistä sen jälkeen, kun IAEA:n tarkastajat karkoitettiin maasta. Kim Jong-un avatessaan Työväenpuolueen alempien virkailijoiden konferenssin Pjongjangissa 6. huhtikuuta. Kuva: KCNA / EPA