16-vuotias pituushypyn ihmelapsi on urheiluperheen kasvatti: "Olen taaperosta asti kisaillut sisarusten kanssa"

16-vuotias Kasperi Vehmaa on kaikkien aikojen nuorin miesurheilija, joka on voittanut kultaa Kalevan kisoissa.

16-vuotias Kasperi Vehmaa on kaikkien aikojen nuorin miesurheilija, joka on voittanut kultaa Kalevan kisoissa. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Lappeenrannan Urheilu-Miesten nuori lupaus Kasperi Vehmaa yllättyi itsekin kultamitalistaan Kalevan kisoissa. Monipuolinen urheilija aikoo jatkaa kisaamista muissakin yleisurheilulajeissa, kunnes on aika valita päälaji.

Pituushypyn tuore suomenmestari Kasperi Vehmaa astelee Ylen haastatteluun lukion ruokatauolla.

Lappeenrannan Urheilu-Miesten nuori lupaus on vasta 16-vuotias ja käy lukion ensimmäistä luokkaa. Hän yllätti viikonloppuna monet voittamalla Kalevan kisoissa miesten pituushypyn tuloksella 749.

Samalla Vehmaa teki historiaa. Hän on kaikkien aikojen nuorin mieskilpailija, joka on voittanut kultaa Kalevan kisoissa.

– Sen tunsi saman tien, että nyt oli hyvä hyppy ja siitä se lähti, Kasperi Vehmaa kertaa lauantain kisoja.

Kasperi Vehmaan ihmehyppy näkyy Kalevan kisojen tallenteelta kohdassa 3:48:10.

Aiemmin tänä kesänä Vehmaa on hypännyt lievässä myötätuulessa peräti tuloksen 761. Hän kuuluu Kati Minkkisen valmennusryhmään. Hyppyvalmentajana toimii Petri Ruotsalainen.

Kalevan kisoissa tavoitteena oli päästä mitalisijoille. Valmentaja Ruotsalainen kertoo, että mitali oli suorastaan tarjolla Kasperille.

– Sanoin Kasperille, että käyhän poimimassa, kun sieltä nyt tarjotaan mitalia sinulle. Tietysti voittohyppy oli ekstraa kaiken päälle, että se riitti sinne asti, Petri Ruotsalainen kertoo.

Mitali kiilsi kisapäivänä myös Vehmaan silmissä.

– Kun kuulin, ettei (Kristian) Pulli tule paikalle, kävi mielessä, että hyvällä tuurilla voi voitto tulla, Kasperi Vehmaa kertoo.

Kilpailupää pitää

Valmentaja Petri Ruotsalainen kuvailee Vehmaata luontaiseksi lahjakkuudeksi, jossa yhdistyy monta ominaisuutta.

– Hän on erittäin nopea ja teknisesti erittäin vahva pituushyppääjä. Tempaustekniikka hipoo täydellisyyttä. Kaveri osoitti, että kilpailupää pitää tiukassa paikassa, Ruotsalainen sanoo.

Petri Ruotsalainen on valmentanut Kasperi Vehmaata hypyissä. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Petri Ruotsalainen kertoo tajunneensa Vehmaan harvinaislaatuisuuden kesällä Marskin kisoissa nähtyään tämän ensimmäisen kerran kilpailutilanteessa. Vehmaa leiskautti tuloksen 780 – joka tosin oli muutaman sentin yliastuttu.

– Hän syttyy kilpailutilanteissa. Kun vertasin hänen käyttäytymistään harjoitustilanteessa ja kilpailupaikalla, kilpailussa hän oli aivan eri kaveri.

Vehmaa itse uskoo, että hänen salaisuutensa on kärsivällisyys.

– Ettei luovuta liian aikaisin asioitten suhteen, vaan jaksaa harjoitella niitä. Siitä se tulee, Kasperi Vehmaa sanoo.

Hän ei aio ottaa turhia paineita, vaan mennä rennoin mielin eteenpäin. Lyhyen aikavälin tavoitteena hän haluaa nostaa vakituisen tulostasonsa 750 senttimetriin.

– Pidempää tavoitetta en ole hirveästi miettinyt. Mennään vuosi kerrallaan ja katsotaan sitten, mitä tulee.

Lopullinen laji on arvoitus

Vaikka Kasperi Vehmaa on lupaava pituushyppääjä, kukaan ei vielä tiedä, mikä on hänen lopullinen lajinsa. Vehmaa on harrastanut pituushypyn lisäksi muitakin juoksulajeja, kuten aitajuoksua.

Hän tiedostaa, että päälaji täytyy valita jossain vaiheessa. Vielä ei kuitenkaan ole sen aika.

– Niin kauan kuin mahdollista, pyrin pitämään mahdollisimman monta lajia mukana. Pysyy mielenkiinto paremmin mukana.

Hyppyvalmentaja Petri Ruotsalainen on samoilla linjoilla.

– Kasperi on vasta 16-vuotias, joten mielestäni hän voi hyvin jatkaa monipuolisesti. Pikajuoksut ja varsinkin aitajuoksut tukevat pituushyppyominaisuuksia.

Petri Ruotsalainen sanoo, että nuoren urheilijan valmentamisessa täytyy pitää tosikkomaisuus kaukana, jotta urheilu ei ala maistua liikaa työnteolta. Hän muistuttaa, että nuorella urheilijalla pitää olla muutakin elämää kuin urheilu.

– Ei voi olla, että mietitään koko ajan vain pituushyppyä tai juoksemista. Pitää antaa lapsen olla vielä lapsi.

Olympialaiset haaveena

Vehmaa on kasvanut urheilijaperheessä. Hänen kaksosveljensä Rasmus ja isosiskonsa Essi Vehmaa kilpailevat myös pika- ja aitajuoksussa. Myös perheen isä Janne Vehmaa on juossut kilpaa.

– Olen ihan taaperosta asti kisaillut sisarusten kanssa koko ajan. Siksi ehkä kisaviettiä on paljon enemmän kuin monella muulla, Kasperi Vehmaa uskoo.

Vehmaa on käynyt lukiota vasta pari viikkoa. Tähän mennessä opiskelun ja urheilun yhdistäminen on kuitenkin sujunut joustavasti.

– Lukujärjestystä pitää säädellä sen mukaan, miten kisoja ja treenikausia tulee. Sen mukaan käyn lukiota.

Nuoren lupauksen tulevaisuuden haaveena on urheilla jonain päivänä täysipäiväisenä ammattilaisena. Suurin unelma siintää silmissä.

– Olympialaisten finaalissa olisi kiva hypätä. Se nyt varmaan ensisijaisesti.

Nyt tavoitteet ovat vielä tässä kaudessa ja ensi viikonlopun Ruotsi-ottelussa, johon hän lähtee kisaamaan juniorijoukkueessa.

– Kasperin tuntien hän lähtee hakemaan sieltä ennätystä ja ennen kaikkia voittoa ruotsalaisista, valmentaja Petri Ruotsalainen sanoo.

Lue myös: Kalevan kisoissa paljon huippuhetkiä ja hyviä kilpailuja – suomalaiset pääsevät Ruotsi-otteluun positiivisessa vireessä