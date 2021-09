Jyväskylässä kulkee soiva bussi, jonka kyydissä voi päästä klassisen musiikin konserttiin – "Haluamme nostattaa arjen tunnelmaa"

Jyväskylässä voi nyt halutessaan yhdistää bussimatkan ja sinfoniaorkesterin konsertin. Yksi paikallisliikenteen busseista muutettiin soivaksi linkiksi 23. elokuuta Jyväskylä-sinfonian ja Jyväskylän paikallisliikenteen yhteistyönä.

Bussin keskiosaan asennetuista kaiuttimista ja infonäytöltä toistetaan Jyväskylä sinfonian valikoituja konserttiesityksiä. Esitykset valittiin viime kevään verkkokonserttiohjelmasta.

Jyväskylä-sinfonian intendentti Emma Anttilan mukaan tarkoitus oli rakentaa kokonaisuus, joka nostattaisi matkustajien arjen tunnelmaa ja kenties myös auttaisi rentoutumaan.

– Siellä on Beethovenia, sinfonioita ja konserttoja sekä muusikoiden pienryhmäesityksiä. Kattaus on aika monipuolinen.

Musiikki kuuluu pääosin bussin keski-osassa, johon kaiuttimet on asennettu. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Soiva Linkki ajaa pääsääntöisesti linjan 16 vuoroja Jyväskylän keskustan, Säynätsalon ja Muuratsalon välillä, mutta joskus siihen voi hypätä myös Tikkakosken suuntaan kulkevalla linjalla 22.

Jos matkan aikana haluaa kuulla koko konserttikimaran alusta loppuun, on bussissa istuttava kokonainen tunti.

Yksityiskuljetuksiakin on pyydetty

Linjalla 16 kulkevan jyväskyläläisen Jennifer Gbanabilan mielestä klassinen musiikki tekee matkasta viihtyisämmän.

– Se on kiva, ja tuntuu hyvältä. Matkustan aina lyhyen matkan, enkä istu bussissa kauan. Klassinen musiikki sopii minulle, Gbanabila sanoo.

Emma Anttilan mukaan palaute on ollut innostunutta. Soivan linkin reitistä on tullut kysymyksiä, ja myös yksityiskuljetusta on pyydetty.

Musiikkia pääsee bussissa kuuntelemaan ainakin Jyväskylä-sinfonian kauden loppuun, eli loppukevääseen saakka. Anttilan mukaan ohjelmistoa vaihdetaan tasaisin väliajoin.

– Otamme palautetta vastaan, ja toiveitakin saa esittää. Katsotaan sitten, jatkammeko vielä ensi kevään jälkeen.

Kaipaatko sinä klassista musiikkia arjen keskelle? Voit keskustella aiheesta 2.9. klo 23.00 saakka.