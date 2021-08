Paltamon kaksi ihmishenkeä vaatinut tasoristeys on kylmännyt kunnassa vuosia – poisto on viivästynyt jo parilla vuodella

Paltamossa Lepikon vartioimattomassa tasoristeyksessä sattui perjantaina kaksi ihmishenkeä vienyt onnettomuus. Tasoristeyksen poistoon ja kiertotien tekoon on jo vuosia ollut suunnitelma, mutta radan ylittävän yksityisen tiekunnan toiveetkaan eivät ole saaneet remonttia toteutumaan.

Paltamossa perjantaina kaksi ihmishenkeä vaatinut Lepikon tasoristeys on aihettanut kunnassa puhetta jo vuosien ajan.

Koikerolahdentien tiekunnan puheenjohtaja Voitto Leinonen kertoo, että jo vuonna 2017 käytiin keskustelua turmapaikan ylikäytävän poistamisesta. Korvaava tie olisi tuolloin ollut tarkoitus rakentaa Paltamon aseman länsipäähän, josta löytyy puomi.

– 2019 nähtiin ensimmäiset suunnitelmat, ja silloin olivat jo kuvat olemassa. Puhuttiin, että 2019–2020 aloitetaan rakentaminen. Jostakin syystä se on myöhästynyt.

Onnettomuuspaikka sijaitsee Kontiomäki–Oulu-radan varressa noin kolme kilometriä Paltamon rautatieasemalta Oulun suuntaan. Tasoristeyksessä Koikerolahdentie ylittää radan.

Lepikon tasoristeys kuuluu Väyläviraston tasoristeysten poisto- ja parantamishankkeiden piiriin eli se poistetaan ensi vuonna kiertotiejärjestelyillä kokonaan käytöstä.

Leinonen muistelee soittaneensa useaan otteeseen Väylävirastoon.

– Tämänhän piti rakentua myös viime talvena, että se olisi nyt ollut valmis. Nyt näyttää siltä, että tänä syksynä päästään aloittamaan. Ensi kesänä pitäisi olla valmista.

Väylävirastosta kerrotaan, että kyseisessä risteyksessä ei ole tapahtunut onnettomuuksia vuoden 2000 jälkeen (siirryt toiseen palveluun), kun virasto alkoi pitää tilastoa tasoristeysonnettomuuksista.

Koikerolahdentien tiekunnan puheenjohtaja Leinonen pitää ongelmana valtatie 22:ta, joka kulkee hyvin lähellä ylikäytävää. Koikerolahdentiellä kulkee myös tukkirekkoja sekä muuta raskasta liikennettä lähellä olevalle kalkkilouhokselle.

– Tässä on lähellä tuo dolomiittilouhos, ja kun metsänomistajat myyvät metsää, ei sellainen iso tukkirekka mahdu tähän liittymään. Siinä on se suurin ongelma ollut. Niiden osalta tätä on pyritty saamaan turvalliseksi, sanoo Leinonen.

Viime vuonna tasoristeysonnettomuuksissa kuoli Suomessa kolme ihmistä ja loukkaantui vakavasti kaksi. Kuluva vuosi on ollut synkempi, koska alustavan tiedon mukaan tasoristeyksissä on kuollut jo kuusi ihmistä.