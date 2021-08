Lounais-Suomen poliisi edistynyt suojelukoiraharrastuksissa ilmitulleiden väkivaltaisten koulutustapojen rikostutkinnassa – osa jutuista edennyt jo syyttäjälle

Lounais-Suomen poliisi on edistynyt suojelukoiraharrastukseen liittyvän rikoskokonaisuuden esitutkinnassa.

Rikoskokonaisuudessa on epäiltynä reilu kymmenen henkilöä. Osassa tapauksissa juttu on jo edennyt syyttäjälle, osassa poliisi on aloittanut keskustelun syyttäjän kanssa syyteharkinnasta. Kolmessa tapauksessa epäiltyä ei ole vielä kuultu.

Asianosaisia epäillään eläinsuojelurikoksesta.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mika Paaer arvioi, että juttukokonaisuus saadaan kaikilta osin valmiiksi syyteharkintaa varten lähiviikkoina.

– Kaikkiaan meille tuli keväällä kahdeksan rikosilmoitusta. Jutut ovat edenneet kunkin epäillyn mukaan ja esitutkinta saadaan koko juttukokonaisuuden osalta valmiiksi arvioni mukaan lähiviikkoina.

Suojelukoirakoulutustilaisuuksissa tuli ilmi keväällä väkivaltatilanteita, joissa koiria muun muassa lyötiin ja annettiin sähköiskuja. Yle julkaisi Oikeutta Eläimille -järjestön videot helmikuussa. Videoista osa oli kuvattu Varsinais-Suomessa.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on myös käynnissä tutkinta suojelukoiratoiminnassa ilmitulleista mahdollisista rikoksista.

