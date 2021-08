Puintikausi on myöhässä ja satoa korjataan vasta nyt täyttä päätä – viljasadosta tulee selvästi viime kesää huonompi

Lapinlahtelainen maatalousyrittäjä Petri Karttunen tekee nyt pitkiä päiviä. Sateinen elokuu on viivästyttänyt puintikautta ja Väisälän tilan isäntä pääsi puimurilla pelloille vasta viime viikolla.

Viljasatoon on vaikuttanut kesän vaihtelevat olot. Sää ei suosinut viljan varttumista tänä kesänä.

– Alkukesän pitkä kuiva jakso rokotti satoa eniten. Helteiden jälkeen elokuussa on satanut paljon ja kasvusto on ränsistynyt, harmittelee Karttunen.

Lapinlahtelainen Petri Karttunen leikkuupuimurin ohjaamossa. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Hänellä on puitavana kevätviljoja 160 hehtaaria. Ohraa on noin 120 hehtaaria ja loput vehnää. Vehnäsato on jo korjattu ja ohraa puidaan nyt kiivaasti.

– Sato näyttää keskimääräistä huonommalta. Tällä tilalla hyvä sato on luokkaa 4 000 kiloa hehtaarilta. Veikkaan, että tänä vuonna satotaso on 60 prosenttia siitä eli noin 2 500 kiloa hehtaarilta, miettii Karttunen.

Sato lähes 20 prosenttia pienempi kuin viime vuonna

Luonnonvarakeskus on arvioinut tämän vuoden viljasadoksi koko maassa 2,8 miljardia kiloa. Se on 17 prosenttia viime vuotta vähemmän.

Ohraa ja kauraa arvioidaan saatavan tänä vuonna yli viidennes viime satokautta vähemmän. Vehnää ja ruista tulee mahdollisesti hieman vuotta enemmän.

– Huonoimmat satonäkymät on ohrassa ja kaurassa. Vehnässä näyttää paremmalta, mutta eihän sitä tiedä ennen kuin on puitu, arvioi kasvituotannon ja talouden asiantuntija Jukka Hiltunen ProAgria Itä-Suomesta.

Hiltusen mukaan sadossa on tila- ja paikkakohtaisia eroja. Joissakin peltolohkoissa viljelijä joutuu miettimään kannattaako satoa puida ollenkaan.

– Jos kasvusto on lyhyt, sää menee sateiseksi ja polttoaineen hinta on korkea niin viljelijänä miettisin kaksi kertaa rupeaisinko puimaan.

Puimurin kopissa menee tuntikausia

Viljelijälle puintiaika tietää pitkiä päiviä. Petri Karttusella päivä alkaa jo aamuvarhaisella kuivaamolta kun edellisen päivän sato laitetaan kuivuriin. Myös leikkuupuimuri tarkastetaan ja huolletaan päivittäin ennen tuntien päiväurakkaa.

Leikkuupuimurin säiliöstä ohrasato tyhjennetään traktorin peräkärryyn ja perheen poika Samuel Karttunen käy tyhjentämässä kuorman kuivaamolle.

Viljalastia siirretään traktorin peräkärryyn. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Tavallista heikompi satovuosi vaikuttaa myös maatilojen talouteen. Sato vaihtelee vuosittain ja se on pelloilla hyvin tiedossa.

– On normaalia, että välillä on huonompia ja välillä parempia satovuosia. Huono vuosi pienentää tilipussia, mutta vaihteluun on totuttu, sanoo Petri Karttunen.

Maanantaina hän pääsi leikkuupuimurilla pellolle jo aamupäivällä kun poutajakso suosii vaihteeksi. Lähes 20 vuotta tilaansa isännöinyt Karttunen kasvattaa porsaita ja kaikki vilja menee possujen ruuaksi.

Aurinko hellii nyt puintia ja puimuri kerää satoa Hanhilammen pelloilla. Puinti jatkuu sään salliessa iltakymmeneen asti.

Puintivauhti vaihtelee. Petri Karttunen pui päivässä jopa 15 hehtaaria. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Parhaina päivinä Karttusen ohjaama leikkuupuimuri saa satoa talteen jopa 15 hehtaarin alalta. Maatiloilla toivotaan poutaa, sillä sateet pysäyttävät puinnit ja myös sadon laatu heikkenee.

– Nyt puinnit etenevät hyvin, mutta tässä olisi vielä viikko kaivattu poutaa. Uhkaavia sateita näyttää tulevan torstaina ja perjantaina, miettii Petri Karttunen.

