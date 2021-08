Tenterfieldinterrierejä ei saa Suomesta mistään – presidenttiparin koiranpennun kasvattaja: Kyselyitä on tullut runsaasti, ja kiinnostus on kovaa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön perheen uusin jäsen on tenterfieldinterrierin pentu Osku. Koiranpentu saapui uuteen kotiinsa Möntyniemeen Virroilta.

Aikuisia tenterfieldinterrierejä on vain viidellä kasvattajalla Suomessa. Pentueita on ollut kolme, ja kaikki pennut ovat jo löytäneet jo uuteen kotiin. Uusia pentueita joutuu odottamaan ensi vuoden puolelle asti.

Presidenttiparin koiranpennun Oskun kasvattaja Kirsi Hautakangas kertoo, että tänään ja eilen kyselyitä tenterfieldinterriereistä on tullut runsaasti. Ihmisillä on selvästi kiinnostusta rotua kohtaan uutisoinnin myötä.

– Sehän on mukava, että ihmisiä kiinnostaa. Kun on niin paljon koronaa ja nyt Afganistania, niin en ihmettele yhtään, että myös tällainen iloisempi uutinen ihmisiä kiinnostaa ja poikii kyselyitä.

Highland Ranch -kenneliä (HR’s) Virroilla pitävä Hautakangas kertoo, että tenterfieldinterrierin pentueesta ei ole enää yhtään jäljellä, vaan kaikki ovat löytäneet jo kotinsa.

– Tämä on niin pieni populaatio Suomessa, että hyvin epätodennäköistä on, että pentuja saisi enää mistään. Vaikka ihmiset kiinnostuisivat rodusta, nyt niitä ei vaan saa, Hautakangas sanoo.

Hän arvioi, että seuraavia pentuja on odotettavissa Highland Ranchilla Virroilla luultavasti vuoden sisällä. Tarkempaa aikataulua on liian aikaista arvioida.

Myös Jaana Immonen-Sillantie Kennel Flame Ear's -kennelistä Laitilasta kertoo, että kaikki tenterfieldinterrierin pennut ovat menneet. Seuraavaa pentuetta Laitilassa on odotettavissa jossain vaiheessa ensi vuotta.

Suomessa tenterfieldinterriereitä on kaikkiaan viidellä kasvattajalla. Pentuja on syntynyt tähän mennessä kolmessa kennelissä.

– Kun on aika kypsä, pentuja tulee lisää, mutta harvakseltaan niitä tulee, Hautakangas arvioi.

"Tentut" hankittiin Australiasta pentuvälittäjän kautta, kukaan ei käynyt paikan päällä

Highland Ranch -kenneliä Virroilla pitävä Kirsi Hautakangas on pitänyt "tenttuja" vuodesta 2019 lähtien. Kotona vipeltää kaksi Australiasta tuotua aikuista yksilöä ja kaksi pentua.

Hautakangas pitää tentuista, koska se on iloinen, reipas ja kompakti mutta kestävä ja väsymätön koira. Aikuinen tenttu on alle 30 senttimetriä korkea ja painaa noin 5–6 kiloa.

– Tenttu ei ole kuitenkaan niin pieni, että sitä tarvitsisi kauheasti varoa. Se jaksaa lenkkeillyä väsymättömästi.

Aikuisia tenterfieldinterriereitä on Suomessa tiettävästi yhteensä 9. Koirat on tuotu Suomeen Australiasta ja Ruotsista. Lisäksi tänä vuonna rotuun on Suomessa syntynyt 13 pentua. Tiedot ovat Kennelliiton rekistereistä.

Hautakangas tietää kertoa, että aikuisista tentuista 8 on tuotu Suomeen Australiasta ja yksi Ruotsista. Miten koirien tuonti Australiasta toiselta puolelta maailmaa aina Suomeen asti käytännössä hoidettiin?

Hautakangas kertoo, että koirat löydettiin Australiasta paikallisen tenterfieldinterrieriyhdistyksen pentuvälittäjän kautta, joka etsi koiria ympäri mannerta. Pennut tulivat lentäen Suomeen kuljetusfirman hoidossa.

– Suomesta ei ole lähdetty hakemaan koiria Australiaan asti, vaan koirat lennätettiin Suomeen, ja olimme lentokentällä vastassa, hän selventää.

Ei ole odotettavissa, että tenterfieldinterrierien määrä Suomessa nopeasti kasvaisi, koska Australiasta on nyt koronan takia vaikea saada tuotua koiria.

