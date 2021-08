Olympiapronssia uinut Matti Mattsson saa intoa pieniltä lapsiltaan: "Olen oppinut heiltä periksiantamattomuutta ja itsevarmutta"

Uimari Matti Mattsson kuvaa Tokion olympialaisiin valmistautumista pitkäksi ja välillä vaikeaksi matkaksi.

– Kahteen olympiadiin, kahdeksaan vuoteen, mahtuu kilometrejä, kyyneleitä ja pettymyksiä aika paljon, ja aika vähän niitä onnistumisen hetkiä. Lopettaminenkin on käynyt usein mielessä, mutta en ole halunnut jättää leikkiä kesken.

Mattsson kertoi Puoli seitsemän -ohjelman haastattelussa, mitkä hyvät asiat ovat saaneet hänet aina jatkamaan uimista.

– Parasta on ollut se, että pääsen kehittämään itseäni. Saan kehostani ulos uusia kykyjä. Niin kauan pitää jatkaa, kun siitä pystyy nauttimaan.

Minä koen, että vedessä on kahvat mistä ottaa kiinni

Valmentaja Eetu Karvonen kuvailee Mattssonia uimariksi, joka osaa "lukea vettä". Mattssonin mukaan tunne vedestä on hänelle konkreettinen.

– Koen, että vedessä on kahvat, joista ottaa kiinni, jalkapohjissa pystyy tuntemaan veden virtauksen – ne on vähän sellaisia yliluonnollisia ajatuksia – mutta lantio pystyy lukemaan vettä, ja päädystä otetaan vauhtia, sitä se tarkoittaa.

Vauva-arkea ja huippu-urheilua

Matti Mattssonilla on 4-vuotias tytär ja alle vuoden ikäinen poika. Olympialaisiin valmentautuminen sujui hyvin vauva-arjen keskellä.

– Kyllähän siinä omat haasteensa on ollut, mutta poika Aarni on ymmärtänyt nukkumisen jalon taidon, ja vaimo on hoitanut yöhommat aika kokonaisvaltaisesti. Ei se aivan optimitilanne ole, että vauva syntyy olympiavuonna, mutta asiat on asioita ja ei niitä parane stressata.

Mattsson kertoo saavansa lapsiltaan, 4-vuotiaalta tyttäreltä ja alle vuoden ikäiseltä pojalta innoitusta omaan tekemiseensä, erityisesti periksiantamattomuutta ja itsevarmuutta.

– Lapsista oppii kaikkea hienoa. Varpu juoksee ja huutaa, että hän on uskomattoman nopea, niin miksei aikuinenkin voisi sanoa, että hän on uskomattoman hyvä uimaan. Aarni opettelee parhaillaan istumaan ja vähän väliä pää kolisee lattiaan, mutta siitä huolimatta noustaan aina uudestaan pystyyn. He eivät anna missään periksi, miksi minäkään antaisin periksi untiprojektini kanssa.

