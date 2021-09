Joukko lavastuksen opiskelijoita muutti pois Aalto-yliopistosta – “Sata prosenttia pääaineopiskelijoista allekirjoitti adressin”

Esittävien taiteiden lavastuksen koulutuksessa alkoi uusi aikakausi Suomessa. Koulutus siirtyi elokuun alusta Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun Aalto-yliopistosta. Se on historiallinen muutos, sillä koulutusohjelmaa on pyöritetty vuosikymmeniä elokuvataiteen laitoksella. Elokuva- ja tv-lavastuksen koulutus jää Aaltoon, mutta Teatterikorkeakoulussa ei ole ennen koulutettu lavastajia.

– Parhaimmillaan tämä johtaa koko esityskielen muuttumiseen, kun tilallisuus ja visuaalisuus tulevat alusta lähtien luontevaksi osaksi sitä yhteistä esitystaiteen tekemistä, esittävien taiteiden lavastuksen professori Liisa Ikonen Taideyliopistosta toteaa.

Esittävien taiteiden lavastuskoulutukselle on etsitty uutta kotia useaan otteeseen vuosien varrella. Viime vuosina sekä opettajat että opiskelijat ovat olleet ajamassa koulutusta Taideyliopistoon. Tilanteeseen vaikutti myös se, että Kuvataideakatemia sai uuden kampuksen tänä syksynä Teatterikorkeakoulun kylkeen Sörnäisten rantatiellä. Hetki oli otollinen muutokselle.

– Meillä on ollut todella pitkään yhteistyötä Aallon ja Taideyliopiston välillä. Tämä on luonteva siirtyminen siihen samaan yhteisöön, jonka kanssa pitää voida yhdessä kehittyä ja muuttua, Ikonen sanoo.

Yli 20 lavastuksen opiskelijaa siirtyi Aallosta Taideyliopistoon. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Opiskelu aiheutti kitkaa

Virpi Nieminen on yksi opiskelijoista, joka siirtyi Aallosta Taideyliopistoon lavastuskoulutuksen mukana. Nieminen on jo tuttu näky Teatterikorkeakoulun käytävillä. Hän on viittä vailla valmis taiteen maisteri.

– Olin käytännössä suurimman osan opinnoistani Teatterikorkeakoulussa, vaikka en ollut virallisesti Taideyliopiston opiskelija.

Kaksoisrooli tuotti Niemiselle käytännön vaikeuksia.

– Siinä syntyi hankausta ja kitkaa, kun oli Taideyliopiston kursseilla. Minulla ei ollut tunnuksia printtaamiseen, enkä aina tiennyt missä kaikki paikat sijaitsivat Teatterikorkeakoulussa. En saanut myöskään tietoa kaikista Taideyliopistoon liittyvistä ajankohtaisista asioista, Nieminen luettelee.

Opiskeluaan Aalto-yliopiston elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksella Nieminen kuvailee vähäiseksi.

– Elokuva- ja tv-lavastuksen opiskelijat tekevät yhteistyötä elokuvaopiskelijoiden kanssa. Ehkä vain ensimmäisenä vuonna oli joitain yhteisiä materiaaliopin tai rakennesuunnittelun kursseja, Nieminen kertoo.

Hän oli mukana valmistelemassa esittävien taiteiden lavastuskoulutuksen siirtoa Aallosta Taideyliopistoon.

– Pääaineen opiskelijoista sata prosenttia allekirjoitti adressin siirron puolesta. Kaikilla oli samankaltaisia kokemuksia opiskelusta Taideyliopistossa Aallon opiskelijana. Jaoimme myös huolen lavastuksen opiskelun kehityksestä, Nieminen sanoo.

Aallosta siirtyi Taideyliopistoon hieman yli 20 lavastuksen opiskelijaa. Joukko kasvaa vielä hieman, kun loput esittävien taiteiden lavastuksen opiskelijoista saa kandiopintonsa Aallossa valmiiksi.

Liisa Ikonen on esittävien taiteiden lavastuksen professori Taideyliopistossa. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Lavastus kiinnostaa myös Sibelius-Akatemiassa

Melkein kymmenvuotiaan Taideyliopiston historiassa on meneillään kiinnostava käänne, kun Kuvataideakatemian uusi kampus otetaan käyttöön syksyllä.

Käytännössä kuvataide valuu Teatterikorkeakouluun ja päinvastoin, sillä molemmat akatemiat on yhdistetty toisiinsa käytävällä Sörnäisissä. Taideyliopistoon kuuluu lisäksi Helsingin keskustassa sijaitsevassa Musiikkitalossa toimiva Sibelius-Akatemia.

Esittävien taiteiden lavastuksen professori Ikonen uskoo, että yhteistyötä syntyy.

– Sitä syntyy aivan varmasti. Jo nämä ensimmäiset viikot Taideyliopistossa ovat osoittaneet sen. Tilasuunnittelun kurssille on tullut opiskelijoita Sibelius-Akatemiasta, Ikonen toteaa.

Lavastuksesta piakkoin maisteriksi valmistuva Nieminen on jo tehnyt näyttäviä töitä, kuten lavastuksen koreografi Valtteri Raekallion teokseen Yleisö. Se esitettiin Tekniikan museossa Helsingissä kolmisen vuotta sitten. Yleisö liikkui esiintyjien perässä museon sisä- ja ulkotiloissa.

Omassa opinnäytetyössään Hukassa Nieminen oli yksi esiintyjistä. Lavastajan rooli on laventunut viime vuosina, eikä vanhoja ammattikuvia enää varjella niin jyrkästi kuin ennen.

Nieminen näkee tulevaisuuden täynnä mahdollisuuksia, kun yhteiskunta taas avautuu koronapandemian jälkeen.

– Olen tykännyt kaikkein eniten tässä työssä siitä, miten laaja esittävien taiteiden kenttä on. Se on tosi ihanaa, ja tuntuu, ettei pidä ajaa itseään mihinkään lokeroon, Nieminen sanoo.

Taideyliopiston esittävien taiteiden lavastuskoulutuksen kandiopintoihin otetaan vuosittain neljä uutta opiskelijaa. Sama pätee Aallon elokuva- ja tv-lavastuksen koulutusohjelmaan.