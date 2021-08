Koronaohjeet ja testauksen ruuhkat vaikeuttavat koululaisten arkea Oulussa – Katso suorana, kun rehtori kertoo koulun korona-arjesta kello 9:30 alkaen

Oulussa rajusti nousseet koronatestausmäärät näkyvät myös kouluissa ja päiväkodeissa. Tällä hetkellä kaupungin ohjeena on, että hengitystieoireissa on hakeuduttava testeihin. Lapsi eikä nuori saa tulla kouluun ennen negatiivista testitulosta.

Samalla kouluvuoden alkaessa syysflunssa kiertää etenkin ala-asteikäisten joukossa.

Testeihin pääsy ja tulosten saanti on vaikeutunut Oulussa viime viikkoina isojen näytteenottomäärien takia. Testiin ei välttämättä ole päässyt samana päivänä ja testitulosta on voinut joutua odottamaan useamman päivän. Joskus flunssaoireiden takia on voinut jäädä koko kouluviikko väliin, vaikka koronatartuntaa ei olisikaan.

Laajoja karanteeneja kärsineet koulut ovat Oulussa viime viikkoina olleet Myllytullin koulu ja Hiukkavaaran koulu.

Testimäärien noustessa sairaanhoitopiirit ympäri Suomen ovat kuormittuneet ja perusterveydenhoidon palvelut kärsivät testauksesta ja jäljittämisestä seuraavan työmäärän takia.

Esimerkiksi Päijät-Soten alueella koronatestauskriteereitä muutettiin viime viikon puolella terveydenhuollon kuormituksen vähentämiseksi. Nyt kaksi rokotusannosta saaneen ei tarvitse enää hakeutua koronatestiin, vaikka hänellä olisi flunssaoireita.

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä toivoo, että myös Pohjois-Pohjanmaalla tehtäisiin uusia ratkaisuja.

– Meidän testauskapasiteetti ei kestä sitä, että kaikki testataan samalla tavalla ja kriteereillä kuten tähän saakka, Penttilä sanoo.

Hän toivoisi muutoksia esimerkiksi koululaisten testaamiseen. Ratkaisu voisi olla pikatesti, eli niin sanottu kotitesti. Tällä hetkellä pikatestit eivät kuitenkaan vastaa terveydenhuollon tekemää testiä, eikä negatiivinen testitulos vapauta karanteenista.

