OneCoin-huijauksella rikastunut suomalaismies houkuttelee sijoittamaan kultakaivokseen – GTK:n asiantuntija: "Toivottavasti ihmiset eivät lankea tällaiseen"

Olemattomalla virtuaalivaluutalla miljoonia tehnyt Kari Wahlroos vetää Tuohivirta-nimistä hanketta, joka kertoo tähtäävänsä miljardien eurojen kaivostoimintaan. Hanketta on Geologian tutkimuskeskuksen asiantuntijan mukaan markkinoitu kyseenalaisilla väitteillä.

Tuohivirta-hanke houkuttelee ihmisiä sijoittamaan Sodankylään perustettavaan kaivokseen. Sijoittajille kerrotaan, että alueelta olisi löydettävissä kultaa, palladiumia ja muita arvometalleja arviolta 20 miljardin euron arvosta.

Väite ei Ylen selvityksen mukaan perustu tutkittuun tietoon.

Kyse on 10 000 hehtaarin suuruisesta varausalueesta Sodankylässä. Hanketta on mainostettu sijoittajille kaivosvarauksena. Tämä on harhaanjohtavaa tietoa.

Kaivoslain mukaan varauspäätös oikeuttaa vain etusijaan malminetsintäluvan hakemiseen, ei mihinkään muuhun. Kaivoslaki ei tunne kaivosvaraus -nimistä vaihetta.

Tuohivirran toimintaa vetää OneCoin-virtuaalivaluuttahuijauksessa johtotehtävissä toiminut Kari Wahlroos. Hän on pitkän uran verkostomarkkinoinnissa tehnyt liikemies, joka esiintyy hankkeen "puheenjohtajana".

Hankkeessa on verkkosivujen mukaan (siirryt toiseen palveluun) mukana myös vietnamilainen mies, joka toimi niin ikään aiemmin johtajana OneCoinissa.

Kari Wahlroos ei antanut Ylelle haastattelua aiheeseen liittyen.

Ylen MOT-toimituksen tietojen mukaan Wahlroos ansaitsi miljoonia euroja työstään OneCoinissa.

Tuohivirta-kaivosyhtiön taustalla on huijaukseksi paljastuneella OneCoin-kryptovaluutalla rikastunut Kari Wahlroos. Kuvassa Wahlroos saapumassa Ylen MOT:n haastatteluun vuonna 2019. Kuva: Janne Järvinen / Yle

Sijoituksia voi tehdä myös kryptovaluutoilla

Ylen hallussa olevassa kirjeessä hankkeeseen on etsitty yli 10 000 euron panoksella mukaan tulevia sijoittajia. Sijoituksen voi maksaa kirjeen mukaan myös kryptovaluutoilla.

Verkkosivuillaan Tuohivirta kertoo ensimmäisen sijoituskierroksen loppuneen. Mistään riippumattomasta lähteestä ei voi selvittää, kuinka moni sijoittaja lähti mukaan kaivoshankkeeseen.

Verkkosivujen mukaan rahoilla aiotaan tehdä lisätutkimuksia. Sivuilla on väitetty Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tutkimusten osoittavan alueen huikean jalometallipotentiaalin.

Ylen kysyttyä asiasta viittaukset GTK:n tutkimuksiin poistettiin verkkosivuilta.

Tuohivirta viittasi alunperin nettisivuillaan GTK:n tekemiin tutkimuksiin kultavarannosta, mutta viittaukset poistettiin kun Yle kysyi asiasta. Kuvakaappaus yhtiön verkkosivuilta 25.8. kello 8. Kuva: Yle

GTK: "Selvästi huijauksen makua"

Kultakaivoshanketta markkinoivan Tuohivirran sivuilla väitettiin alunperin GTK:n arvioineen alueella olevan kultaa yhdeksän miljoonaa unssia. Tämä tarkoittaisi esiintymän arvon olevan kullan nykyhinnalla laskettuna selvästi yli kymmenen miljardia euroa.

GTK:n erikoistutkija Tero Niiranen sanoo, että GTK ei ole inventoinut alueen kultavarantoja.

– Yhdeksän miljoonan unssin kultaesiintymän arvioiminen vaatisi kymmeniä kertoja enemmän kairauksia kuin mitä GTK on alueella tehnyt, sanoo erikoistutkija Niiranen.

Niirasen mukaan määrä olisi samaa luokkaa kuin Agnico Eaglen Kittilän Suurikuusikon kultakaivoksessa, joka on Euroopan suurin.

Niirasen ensireaktio Tuohivirran verkkosivujen lukemisesta oli nauru ja samalla huoli.

– Minun mielestä tässä on niin selvästi huijauksen makua, että toivottavasti ihmiset ei lankea tällaiseen, sanoo erikoistutkija Niiranen.

Niirasen mukaan aikanaan GTK:n tutkimuksessa varausalueeseen kuuluvasta Ruossavaarasta on tavattu kultaesiintymä, joka todettiin niin pieneksi, ettei tutkimusta ole kannattanut jatkaa.

GTK:n mukaan sivusto on käyttänyt laitoksen nimeä ilman lupaa ja asiasta on huomautettu sivustolle sähköpostitse.

Tukesin kesäkuussa 2021 yksityishenkilön nimiin hyväksymän kaivoslain mukaisen varausalueen suurpiirteinen sijainti Sodankylässä. Varaus antaa ainoastaan etusijan malminetsintäluvan hakemiseen alueelle. Kuva: Tukes, Jyrki Lyytikkä / Yle

Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela kummeksuu verkkosivuston ylimalkaisia tietoja ja sitä, ettei verkkosivuilla ole vastuuhenkilöiden nimiä tai puhelinnumeroita.

– Ei se ole normaali käytäntö, se herättää kysymyksiä ja hämmennystä. Aito malminetsintä perustuu faktoihin ja malminetsinnän kautta tietoa kerätään lisää. Jos nojaudutaan aikaisempiin tutkimuksiin, se pitää pystyä yksilöimään, sanoo Suomela.

Yle kysyi Tuohivirran toiminnasta näkemystä myös arvopaperimarkkinoita ja sijoitustoimintaa valvovalta Finanssivalvonnalta. Fiva ei kommentoinut suoraan tapausta, mutta muistutti, että arvopaperimarkkinalain vaatimukset koskevat myös muita kuin pörssissä listattuja yhtiöitä.

Sijoitusten myynnissä ei lain mukaan saa esimerkiksi antaa harhaanjohtavia tietoja.

Tuohivirran verkkosivuilla kerrotaan, että hankkeen lopullisena tavoitteena on listautua pörssiin jossain vaiheessa. Tuohivirta-nimistä yhtiötä ei kuitenkaan löydy Suomen kaupparekisteristä.

Varaushakemuksen taustalla yksityishenkilö

Varaushakemuksen kaivosviranomaiselle Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille teki yksityinen, julkisuudessa tuntematon Suomen kansalainen. Tukes hyväksyi hakemuksen ja teki varaajan nimiin varauspääätöksen kesäkuussa 2021.

Pian tämän jälkeen heinäkuussa Tukes sai hakemuksen varauksen siirtämisestä Kari Wahlroosin nimiin. Hakemuksen allekirjoittajana oli Wahlroosin kanssa varauksen alunperin nimiinsä saanut kansalainen.

Tukes päätti ettei siirtohakemusta käsitellä, koska varausta ei kaivoslain mukaan voida siirtää toiselle.

Tukesin mukaan varauksesta voi luopua hakemuksella, jonka perusteella Tukes tekee päätöksen varauksen raukeamisesta.

Päätöksestä seuraa vuoden pituinen karenssi, jonka aikana alueeseen ei myönnetä varausta kenellekään.

Tukesin mukaan Tuohivirta-varauksen nimiinsä saaneella henkilöllä tai Kari Wahlroosilla ei ole nimissään muita varauksia, malminetsintälupia tai vireillä olevia hakemuksia.

