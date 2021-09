Postin uusi ongelma: työntekijät eivät yltäneet jakamaan postia uusista autoista – sen vuoksi Liperissä on jouduttu korottamaan laatikoita

Postilaatikko on lain mukaan sijoitettava Postin määrittelemään paikkaan. Pientalojen laatikot sijoitetaan mieluiten yhtenäisiin ryhmiin.

Postilaatikko on lain mukaan sijoitettava Postin määrittelemään paikkaan. Pientalojen laatikot sijoitetaan mieluiten yhtenäisiin ryhmiin. Kuva: Marja-Liisa Kämppi / Yle

Pakettikuljetusten lisääntyminen on vaikuttanut Postin uusiin jakeluautohankintoihin. Kirjepostin jakaminen pakettiauton ikkunasta osoittautui kuitenkin niin hankalaksi, että Liperissä jo kymmenet asukkaat ovat saaneet kehotuksen korottaa postilaatikoita.

Asukkaiden on täytynyt nostaa postilaatikoitaan korkeammalle Liperissä Postin uusien autojen vuoksi. Kyse on pakettiautoista, joita Posti on hankkinut lisääntyneen pakettien kuljetuksen takia.

Jakelureitistön asukkaat saivat elokuussa kehotuksen vaihtaa laatikkojen telineet tavanomaista korkeammalle niin, että laatikon yläreunaan on maasta 120 senttimetriä.

Joensuun seudun kuntien jakelusta vastaava palvelupäällikkö Kari Kareinen kertoo syyksi sen, että postinjakaja on joutunut kurkottelemaan aiempaa suuremmasta autosta yltääkseen laatikkoon.

– Siinä on useamman kymmenen sentin korkeusero, Kareinen perustelee korotustarvetta.

Postin nettisivuilla on pystytysohje (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan laatikon täyttöaukon suosituskorkeus maasta on 100 senttimetriä.

Postista kerrotaan, että eri jakelureiteille harkitaan paikallisesti sopiva kuljetuskalusto. Tiedossa ei ole, että postilaatikoiden korotuspyyntöjä olisi lähiaikoina tulossa laajemmin.

Yleistrendi kuitenkin on, että kotiinkuljetusten suosio kasvaa. Se voi tarkoittaa pakettiautojen lisäämistä uusille jakelureiteille tulevaisuudessa.

Kehotus päivätty kesäkuulle, jakaja toi laatikkoon elokuussa

Liperissä Postin asiakkaat saivat korjauskehotuksen postilaatikoihinsa elokuun toisella viikolla ja laatikoiden piti olla korjattuina uuteen korkeuteen seuraavalla viikolla. Tiedote oli kuitenkin päivätty jo juhannusviikolle, 22. kesäkuuta.

Postinkulun hitaus Postin omassa asiassa huvitti kehotuksen saaneita maaseudun asukkaita. Palvelupäällikön mukaan syynä on kesä.

– Kesälomien takia on saatettu käyttää yleistä lomaketta, jossa on ollut vanha päiväys. Kyllä näissä yleensä on useampia viikkoja reagointiaikaa, ettei viikon sisällä tarvitse muutoksia tehdä, Kareinen vakuuttaa.

Yksin asuville vanhuksille tien reunaan kaivetun postilaatikon jalan vaihto voi olla hankala asia ilman kiirettäkin.

– Kannattaa turvautua lähipiirin apuun tai naapuriapuun tai viime kädessä jopa postiin. Katsotaan, pystytäänkö avustamaan sitten asiassa, palvelupäällikkö kehottaa.

Erilaisen vastauksen sai muuan asukas postinjakajalta, jonka postia ei ole pakko jakaa laatikkoon, jos sitä ei koroteta vaadittuun korkeuteen.

Uudet autot eivät vielä ilmastotavoitteiden mukaisia

Posti uusii jakelukalustoa ympäri maan sitä mukaa, kun tietyt kilometrimäärät täyttyvät.

– Ei näitä laatikoita jatkuvasti muutella, autojen kokoluokka tulee olemaan isompi jatkossakin. Tämä on suuntaus, kun reitit pitenevät ja enemmän talouksia ajetaan samalla autolla, palvelupäällikkö Kareinen arvelee.

Posti julkisti uudet ilmastotavoitteensa (siirryt toiseen palveluun) elokuussa. Uusi tavoite on, että Postin tiekuljetukset ovat sataprosenttisesti fossiilivapaita vuoteen 2030 mennessä. Pohjois-Karjalassa Postin uudet jakeluautot eivät kuitenkaan ole sähköautoja, vaan tavanomaisia pakettiautoja.

Kaupunkien keskustoissa Postilla onkin käytössään esimerkiksi sähköskoottereita ja muita sähköavusteisia kulkuneuvoja. Ne eivät kuitenkaan kaikille reiteille sovellu.