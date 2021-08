Angry Birds -hahmoista tunnettua Roviota syytetään Yhdysvalloissa lasten tietosuojan rikkomisesta

New Mexicon syyttäjänviranomaisen mukaan Rovio paitsi kerää ja myy lasten tietoja myös kohdentaa tuotteitaan aggressiivisesti lapsille. Rovio kertoo Ylelle kiistävänsä syytökset.

Vuonna 2009 julkaistu peli on tunnettu eri puolilla maailmaa ja siitä on tehty kymmeniä spin off -versioita. Peliä on ladattu arviolta 4,5 miljardia kertaa. Kuva: AOP