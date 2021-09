Korona leviää nuorissa, eivätkä rokotteet kiinnosta – ysiluokkalaiset pestattiin "koronalähettiläiksi"

Kouluissa käydään nyt kilpajuoksua koronarokotusten ja karanteenien välillä.

Esimerkiksi Etelä-Karjalassa satoja oppilaita on tällä hetkellä karanteenissa korona-altistumisen takia. Imatralla Vuoksenniskan ja Mansikkalan koulukeskuksissa on kaikkiaan 125 ihmistä karanteenissa.

Mansikkalan koulukeskuksessa järjestettiin eilen tiistaina rokotustilaisuus, jossa oli tarjolla rokotusaikoja kaikille 12 vuotta täyttäneille oppilaille. Osa rokotteista jäi kuitenkin käyttämättä.

Apulaisrehtori Kimmo Liukkonen arvelee, että tämä saattoi johtua siitä, että rokotuksista tiedotettiin vasta viime perjantaina ja ajanvarauksia otettiin vastaan maanantaina.

– Se oli verraten lyhyt aika. Välttämättä kaikki huoltajat eivät tule katsoneeksi Wilma-viestejä viikonlopun aikana.

Apulaisrehtori sanoo, että oppilaita jopa rohkaistiin hankkimaan lupa koulupäivän aikana. Into ei ollut kovin suurta.

– Annettiin mahdollisuus, että 12 vuotta täyttäneet oppilaat voivat ottaa koteihin yhteyttä ja saada luvan puhelimitse, koska siellä jäi rokotteita käyttämättä. Kyllä ne olivat hyvin yksittäisiä, jotka tilaisuuteen tarttuivat.

Kainuussa sote-kuntayhtymä haluaa kohentaa nuorten alhaista rokotekattavuutta.

Yhdeksi keinoksi on otettu nuoriin paremmin vetoava viestintä, ja siksi sote-yhtymä on pyytänyt koululaisia konsulteiksi erityisesti someviestintää varten.