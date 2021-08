Heikki Salmela syytti välijohtoa ja koronaa Hesburgerista paljastuneista ongelmista – "Törkeä juttu, jos ei ymmärrä henkilöstön merkitystä"

Hesburgerin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Salmela toisti A-studiossa maanantaina, ettei hän ole ollut tietoinen ravintolaketjun työntekijöiden ongelmista.

– Henkilöstö on ollut meille maailman tärkein asia, ja jos palveluammatissa ei ymmärrä henkilöstön merkitystä, niin se on törkeä juttu. En ole voinut uskoa, että meillä olisi tämäntyyppisiä tilanteita, mutta pakkohan se nyt on uskoa, kun näin moni sen sanoo. Otamme tämän todella vakavasti ja tämä selvitetään, Salmela lupasi.

Hesburgerin työntekijät ovat kertoneet muun muassa työnteosta ilman taukoja ja siitä, kuinka hiljaisena iltana väkeä on painostettu lähtemään kotiin ennen työvuoron loppumista.

Salmela sanoi, että jos välijohto on toiminut väärin, se joutuu puhutteluun. Ketään ei myöskään saa painostaa lähtemään kotiin, mutta ohjeiden mukaan voi kysyä, haluaako joku lähteä.

– Vakuutan, että jos meillä joku painostaa pakosti lähtemään kotiin, niin mulle sähköposti ja kertomus kuka on painostanut, niin varmasti noutaja tulee sille, Salmela sanoi.

Salmela valmis ottamaan palautetta vaikka keskellä yötä

Salmelalta kysyttiin, miksei Hesburgerissa ole noudatettu lakia esimerkiksi taukojen suhteen.

– Tässä on yksinkertainen ongelma: emme ole saaneet työvoimaa. Erityisesti Helsingin seudulla on mieletön pula ihmisistä. Korona toi kotiinkuljetusratkaisut, kuten Woltin ja Foodoran. Minä ja ehkä johtokaan emme ole ymmärtäneet, kuinka paljon se on sekoittanut ja stressannut henkilöstöä.

Hän lupasi, että työntekijät voivat ottaa häneen yhteyttä vaikka keskellä yötä kertoakseen tilanteestaan.

– Puhelinnumeroni on julkinen, sähköpostiosoitteeni on julkinen.

Hän myös lupasi, ettei työntekijöille koidu harmia palautteen antamisesta.

Hänen mukaansa asioiden selvittäminen yrityksessä alkaa heti tänään tiistaina ja tuloksista kerrotaan viikon kahden sisällä.

