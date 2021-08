Olvi vahvisti ostaneensa tanskalaisen panimoyhtiön

Olvi on ostanut tanskalaisen panimoyhtiön Bryggeriet Vestfyenin. Sillä on Tanskassa kaksi panimoa.

Iisalmelainen panimokonserni Olvi on vahvistanut ostavansa panimoyhtiön Tanskasta. Olvi kertoi toukokuussa ostaneensa määräenemmistön Tanskan neljänneksi suurimmasta panimoyhtiöstä Bryggeriet Vestfyenistä.

Kaupan toteutumisen ehtona oli, että Olvi saa kasvatettua omistuksensa 90 prosenttiin muille osakkeenomistajille tehdyllä tarjouksella. Olvi on saanut nyt yhtiöstä lähes 97 prosentin omistusosuuden.

Bryggeriet Vestfyenillä on Tanskassa kaksi panimoa. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna vajaat 25 miljoonaa euroa ja sillä on palveluksessaan 100 työntekijää. Bryggeriet Vestfyen on osa Olvi-konsernia 1. syyskuuta alkaen.

Bryggeriet Vestfyen on perustettu vuonna 1885. Sillä on oluita ja virvoitusjuomia valmistava panimo Assensissa sekä Norre Aabyssa sijaitseva Indslev-pienpanimo.