Salpausselän kisat haluaa yhdistää huippu-urheilun ja viihteellisen kansanjuhlan – MM-kisat myös toivelistalla

Tuoreen kuluttajaselvityksen mukaan Salpausselän kisoista on kiinnostunut tai erittäin kiinnostunut yli miljoona suomalaista. Ensi vuonna kisat pidetään helmikuun lopulla. Kisajärjestäjien mukaan seuraavat MM-hiihdot voitaisiin järjestää Lahdessa vuosikymmenen lopulla.

Suomen suurin talviurheilutapahtuma Salpausselän kisat Lahdessa panostaa huippu-urheilun lisäksi myös entistä enemmän tapahtumaliiketoiminnan kehittämiseen.

– Tavoitteenamme on tuottaa huipputason kisoja siten, että osaamisemme tulee todistettua ja pystytään sitä kautta kisaamaan aina seuraavista maailmancup-kilpailuista. Lisäksi haluamme järjestää hupia ja juhlaa hiihtokansalle, tapahtumapuolen kehittäminen on yksi suurimmista ponnistuksista meille, toteaa kisojen taustaorganisaation Salppuri Oy:n puheenjohtaja Martti Lipponen.

Tuoreessa Sponsor Insight (2021) kuluttajatutkimuksessa Salpausselän kisoista kiinnostuneita tai erittäin kiinnostuneita suomalaisia oli yli 1,3 miljoonaa.

– Tämän pohjalle on hyvä rakentaa statuksen nostoa. Tapahtumapuolella kaikki muuttuu nopeasti, lisäksi vastuullisuus on asia, jonka merkitys on vahvassa kasvussa, kertoo Salpausselän kisojen pääsihteeri Tomi-Pekka Kolu kisojen strategiasta.

Tämän vuoden kisat jouduttiin koronan vuoksi järjestämään ilman yleisöä. Uuden kisaorganisaation ensimmäiset kisat tuottivatkin nollatuloksen. Talous asettaa kisajärjestäjille omat haasteensa.

– Taloustavoitteemme on jatkossakin sama, koska olemme voittoa tavoittelematon yhteisö. Tarkoitus kuitenkin on, että taloudellista voittoa kisoista palautuu tälle talousalueelle että hiihtoväki hyötyy myös, selittää Lipponen.

Kisajärjestäjien toive ja suunnitelma on, että ensi talven kisat järjestetään yleisön edessä.

MM-kisat tavoitteena saada jo vuonna 2029 tai 2031

Vuonna 2023 Salpausselän kisat juhlii 100-vuotistaivaltaan. Lahden asemaa maailmancup-kisakalenterissa halutaan kehittää ja parantaa. Kisaorganisaation silmissä siintävät jo 8. MM-kisat Lahdessa. Keskustelut tästä on jo aloitettu.

– Tähän pitää hyvin pitää valmistautua, että realistinen tavoite on saada MM-hiihdot Lahteen vuosina 2029 tai 2031, totesi Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi tiedotustilaisuudessa.

Vuoden 2022 Salpausselän kisat järjestetään 25–27. helmikuuta Pekingin olympialaisten jälkeen. Maailmancupin ohjelma sekä tapahtuman oheisohjelmia julkaistaan myöhemmin syksyllä.

Lahdessa kisajärjestelyistä vastaa Hiihtoliiton ja Lahden Hiihtoseuran yhdessä perustama Salppuri Oy. Yle näyttää kisat kanavillaan. Kisaorganisaation mukaan Salpausselän kisat tavoittavat kansainvälisesti 120 miljoonaa katsojaa ympäri maailmaa.

