Pääministeri tviittasi kahden metrin turvavälien poistuvan laista, mutta tapahtuma-alaa lupaus ei vielä lämmitä: “Maata ei johdeta Twitterissä”

Turvavälien poistumista on lupailtu jo elokuun puolivälistä asti, mutta vasta nyt lakimuutosta aletaan valmistella. Tapahtuma-ala pitää tärkeänä, että koronapassi saataisiin nopeasti käyttöön.

Kahden metrin turvavälimääritelmä aiotaan viimein poistaa laista, mutta tapahtuma-alan mielestä pelkkä ilmoitus ei vielä muuta mitään.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) tviittasi eilen, että määritelmä kahden metrin turvaväleistä tartuntalaissa poistuu. Marinin mukaan "muutos on STM:n [sosiaali- ja terveysministeriö] valmistelussa ja se viedään eduskunnan käsittelyyn mahdollisimman pikaisesti".

Vaikka pääministerin tviittiä voisi pitää ilouutisena koronarajoituksissa rämpineille kulttuuri- ja tapahtuma-aloille, johtaja Kati Kuusisto Tapahtumateollisuus ry:stä suhtautuu ilmoitukseen skeptisesti.

– Toimialan tilanne ei ole muuttunut yhtään paremmaksi sitten eilisen. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on peruuntunut tänäänkin lisää tapahtumia, muun muassa messuja.

Kuusiston mukaan Marinin ilmoitus on "tviitti muiden tviittien joukossa".

– Se on kai edelleen niin, että maata ei johdeta Twitterissä. Odotamme konkreettisia päätöksiä, joilla on konkreettisia vaikutuksia.

Päättäjät ovat lupailleet muutosta jo tovin

Marinin tviitti ei ole ensimmäinen kerta, kun hallituksen riveistä vähintäänkin väläytetään turvaväleistä luopumista.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) lupasi jo 13.8., että turvaväleistä voidaan luopua. Vastaava asia esitettiin 19.8. julkistetussa sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeessä.

Aluehallintovirasto, joka viime kädessä päättää rajoituksista, ei kuitenkaan reagoinut mitenkään sen paremmin Kurvisen vaatimukseen kuin ohjauskirjeeseenkään.

Tapahtumateollisuus ry:n Kuusisto on ihmetellyt hallituksen ja avin välistä nokkapokkaa, jossa vaikkapa kulttuurialan parhaaksi toimiminen ja koronarajoitusten järkevöittäminen on ollut kaukana.

– Tuntuu aika hurjalta, että tapahtuma-alan suurin toiminta-alue eli eteläinen Suomi on voimakkaiden rajoitusten vallassa, ja että työtä, toimeentuloa ja yrittämisen mahdollisuuksia peruuntuu koko ajan. Hallitus ja avi eivät tunnu millään tavalla ymmärtävän tapahtuma-alan vaikutusta työllistäjänä ja verotulojen synnyttäjänä.

Avi on perustellut turvavälirajoitusta sillä, että se on määritelty tartuntalain pykälässä 58d ja viranomaisen on toimittava lakisäädösten mukaan. Siksi pelkkä ohjauskirje ei riittänyt muuttamaan avin rajoituksia, vaan perjantaina Etelä-Suomen avi ilmoitti turvavälisäännön pysyvän voimassa.

Nyt hallitus on ryhtynyt muuttamaan itse lakia. Aikataulusta ei kuitenkaan ole tietoa. Yle Uutiset tiedusteli asiaa STM:n tiedotuksesta, josta vastattiin, että "asia on valmistelussa, mutta valitettavasti vielä ei ole antaa aikatauluarvioita."

Tiistai-iltapäivällä Etelä-Suomen avi tiedotti, että se “varautuu 2 metrin turvavälivelvoitteen poistamiseen”. Asiaa on kuitenkin avin mukaan ensin käsiteltävä Hus-alueen (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) koronakoordinaatioryhmän kokouksessa torstaina.

Koronapassia toivotaan nopeasti käyttöön

Tapahtuma- ja kulttuuriala ovat odottaneet myös koko kesän ajan koronapassin käyttöönottoa. Esimerkiksi väestöltään Suomen kokoinen Tanska otti koronapassin käyttöön jo keväällä, ja sen avulla on päässyt osallistumaan esimerkiksi festivaaleille. Passi kertoo, onko henkilö saanut koronavirusrokotteen tai onko hänen elimistössään viruksen vasta-ainetta aiemman tartunnan jäljiltä.

Koronapassin käyttöönotto on lisännyt huomattavasti testaamista, ja tämän on kustantanut Tanskan valtio. Koronapassi on kuitenkin mahdollistanut tanskalaisen yhteiskunnan asteittaisen avaamisen, ja kasvaneiden testausmäärien kustannukset ovat tulleet halvemmaksi kuin yhteiskunnan pitäminen suljettuna.

Jos Suomessa olisi toimittu Tanskan mallin mukaan, tapahtuma- ja kulttuurialan vauriot tältä kesältä olisivat jääneet huomattavasti vähäisemmiksi, ja Kati Kuusiston mielestä koronapassia pitää ehdottomasti edelleen valmistella Suomessakin.

– Meillä kaikilla on tässä vaiheessa paljon tietoa siitä, ettei korona ole häviämässä minnekään. Tilanteet tulevat pyytämättä, yllättäen ja yhtäkkiä, ja niihin on pakko kehittää erilaisia työkaluja – ettei meidän tarvitsisi mennä tällaisen kursorisen rajoittamisen tielle.

Kuusisto toivoo, että hallitus ryhtyy koronapassin suhteen rivakoihin toimenpiteisiin.

– Emme tiedä, mikä tämän taudin tilanne on marraskuussa tai ensi vuonna. Siksi meillä pitää olla välineitä, joilla kulloisenkiin tilanteeseen voi reagoida nopeasti. Jos rajoitustarvetta ei ole, koronapassia ei tarvitse käyttää, mutta sen on syytä olla työkalupakissa.

Sanna Marinin hallitusta on kritisoitu myös siitä, ettei sillä ole ollut koronan suhteen selkeää exit-strategiaa. Esimerkiksi Tanska julkaisi ensimmäisen exit-suunnitelmansa maaliskuussa, ja maa purkaa kaikki koronarajoitukset 10. syyskuuta. Myös Englanti purki suurimman osan koronarajoituksistaan jo heinäkuussa.

