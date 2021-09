Herätys: Naisleijonat voitti MM-pronssia, murto-osa koronarokotetuista tehnyt vahingonkorvausilmoituksen, loppuviikon säässä syksyn tuntua

Suomi vei jääkiekon MM-pronssin

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue voitti pronssia Calgaryn MM-kisoissa, kun joukkue kukisti mitaliottelussa kisojen yllättäjämaa Sveitsin maalein 3–1. Pronssimitali oli Naisleijonille MM-kisahistorian 14.

MM-kultaa vei Kanada, joka kaatoi Yhdysvallat jatkoajalla lukemin 3–2.

Koronarokotteisiin liittyviä vahinkotapauksia korvattu vajaat 90

Koronarokotteisiin liittyviä vahingonkorvaushakemuksia on Suomessa jätetty noin 400 kappaletta. Kuva: AOP

Koronarokotteisiin liittyviä vahingonkorvausilmoituksia on tehty Suomessa noin 400, kun rokoteannoksia on annettu noin 6,7 miljoonaa kappaletta. Korvauksia on tähän mennessä maksettu alle 90:ssä tapauksessa.

Suurin osa ilmoituksista on koskenut ohimeneviä vahinkoja, kuten erilaisia lihas- ja nivelkipuja sekä allergisia reaktioita.

ADHD-lääkkeiden käyttö kovassa kasvussa

Metyylifenidaatti on ADHD:n hoitoon käytettävä stimulantti. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

ADHD:n hoitoon käytettävä metyylifenidaatti on noussut Suomen yleisimmäksi lääkkeeksi. Viime vuonna lähes 20 000 aikuista sai Kela-korvauksen metyylifenidaatille ADHD:n hoitoon. Lääkkeen käyttö on lisääntynyt myös lapsilla ja nuorilla. Kyseessä on psykostimulantti, jota voi käyttää väärin päihtymistarkoituksessa.

Yle selvitti: Suomi yhä huippu-urheilun suurmaa

Paralympiatuli syttyi Tokion olympiastadionilla 24. elokuuta 2021. Kuva: Getty Images

Jos paralympialaista saadut mitalit suhteutetaan valtion asukaslukuun, Suomi on kaikkien aikojen tilastoissa neljänneksi menestynein vammaisurheilumaa.

Eikä hullummin mene olympialaistenkaan puolella. Samalla kaavalla laskettuna Suomi on kesäolympialaisten menestynein urheilumaa.

Kylmä ilma pysäyttää kesäisen lämmön

Kuva: Yle

Kesäisen alkuviikon jälkeen sää viilenee huomattavasti, kun luoteesta virtaa kylmää ilmaa koko Suomeen. Sadekuuroja tulee Suomen pohjois- ja itäosissa, mutta suurimmassa osassa maata on kuitenkin poutaista. Öisin voi olla paikoin hallaa.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.