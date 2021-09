Harjavallan rajun hotellipalon syttymissyyn selvitys jatkuu – poliisi arvioi tutkinnan valmistuvan viimeistään ennen joulua

Poliisi on tutkinut Satakunnassa Harjavallassa heinäkuun puolivälissä syttynyttä Hiittenharjun hotellipaloa tiiviisti. Enää palopaikalla ei tehdä tutkimuksia. Palon syyn selvittelyä on viivyttänyt loma-aika.

Harjavallan Hiittenharjun hotellipalon syttymissyyn selvittely on yhä kesken. Raju tulipalo tuhosi hotellin päärakennuksen heinäkuun puolivälissä. Hotellin asukkaat saatiin evakuoitua, eikä palosta aiheutunut henkilövahinkoja.

Tutkinnanjohtaja, komisario Matti Ala-Haavisto Lounais-Suomen poliisista kertoo, että tutkintaa ovat viivyttäneet lomat.

Palopaikalla poliisi ei tee enää tutkimuksia. Aineistoa palosta on kertynyt huomattava määrä. Selvitystyötä on tehnyt myös Satakunnan pelastuslaitos, mutta poliisilla on päävastuu tutkinnassa.

Pelastuslaitos pyysi heinäkuussa yleisöltä valokuvia tai videokuvaa hotellipalosta.

– Palontutkinnan tavoitteena on selvittää tapahtumien kulkua, jotta niistä voidaan ottaa opiksi ja kehittää pelastustoimintaa, kertoi tuolloin palomestari Toni-Pekka Kuusniemi.

Palomestari Toni-Pekka Kuusniemi kertoo, mihin kuvia tarvitaan.

Komisario Ala-Haavisto arvioi, että viimeistään ennen joulua Hiittenharjun hotellipalon syystä on jonkinlainen tieto.

Valtakunnallisesti tunnettu tanssipaikka

Vielä ei ole tiedossa, rakennetaanko palossa tuhoutuneen päärakennuksen tilalle uusi rakennus. Yle ei ole tavoittanut hotellin omistajaa.

Hotellin huoneet eivät vaurioituneet tulipalossa. Hotelli on jatkanut majoitusta palon jälkeen poikkeusehdoin.

Hiittenharjun hotelli on ollut valtakunnallisestikin tunnettu tanssipaikka ja maamerkki kakkostien tuntumassa. Satakunnan Kansa kertoo, että sen historia alkoi 1970-luvun alussa (siirryt toiseen palveluun)ensin motellina.

Lue lisää:

Pelastuslaitos kaipaa kuvia Hiittenharjun hotellipalon alkuvaiheista

Harjavallan kaupunginjohtaja hotellipalosta: "Autamme, kun ensijärkytyksestä on selvitty" – poliisi alkaa tutkia palon syttymissyytä raunioiden jäähdyttyä

Harjavallan hotellipalon sammutus jatkui aamukolmeen – poliisi aloittaa aamulla syttymissyyn tutkinnan

Hotellin päärakennus tuhoutui tulipalossa Harjavallassa