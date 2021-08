Rajoituksia tulossa: ei sähköpotkulautailua viikonloppuöisin ja nopeus alas – firmat valmiita poistamaan laudat baarien läheltä

Vuokrattavien sähköpotkulautojen nopeuksia lasketaan pysyvästi kaikkina vuorokauden aikoina. Muutos tulee voimaan saman tien.

Asiasta päätettiin tänään tiistaina, kun liikenne- ja viestintäministeriö, sähköpotkulautayhtiöt sekä Helsingin kaupungin edustajat kokoustivat sähköpotkulautojen turvallisuudesta.

Sähköpotkulautayritykset ovat valmiita alentamaan lautojen maksiminopeutta 25:stä 20:een kilometriin tunnissa. Lisäksi lautojen nopeutta rajoitettaisiin Helsingissä 15 kilometriin tunnissa kaikkina öinä ja kaikilla alueilla klo 00–05. Tällä hetkellä öiset nopeusrajoitukset ovat voimassa vain keskusta-alueella.

Tämän lisäksi ministeriö ja Helsingin kaupunki esittävät, että vuokrattaville sähköpotkulaudoille tulee viikonloppuisin yöllinen ajokielto.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan mukaan tämä johtuu viikonloppuöisin humalassa tapahtuneista onnettomuuksista.

– Me emme voi yhteiskuntana hyväksyä sitä, että yksityiset toimijat siirtävät kustannuksia julkisen terveydenhuollon hoidettavaksi.

Sähköpotkulautayritykset antavat vastauksensa esitykseen tämän viikon aikana.

– Jos päädytään siihen, että rajoitus astuu voimaan, niin sitten se olisi jo tämän syyskauden käytössä.

Liikenneministeri Timo Harakan mielestä on kova urakka "piilottaa" sähköpotkulautoja baareista palaavilta asiakkailta. Siksi hän ehdottaa, että yksinkertaisesti viikonloppuöiden tarjonta poistettaisiin. Laudoilla ei voisi ajaa esimerkiksi lauantaiyönä kotiin ollenkaan. Kuva: Silja Viitala / Yle

Yritykset toivoivat aluerajoituksia

Sähköpotkulautayritys VOI toivoi, että yöllistä ajokieltoa ei tulisi, vaan ongelma ratkaistaisiin muilla keinoin.

Yritykset ehdottivat tiistaina, että yöaikaan sähköpotkulautoja ei olisi tarjolla baarien lähistöllä. Harakka kuitenkin suhtautuu ehdotukseen varauksella.

– Se on kova homma kuskata sähköpotkulautoja piiloon baarista tulevilta ja baareja on kuitenkin aika monessa eri paikassa Helsingissä. On selkeämpää mennä samaa tietä kuin Oslossa, että viikonloppuöisin tarjontaa ei olisi lainkaan.

Yöllistä ajokieltoa on toivonut muun muassa HUS Akuutin perusterveydenhuollon osastoylilääkäri Arja Kobylin. Hänen mielestään yöllinen ajokielto vähentäisi vakavia loukkaantumisia merkittävästi.

– Kiusaus lähteä illanvietosta sähköpotkulaudalla kotiin on niin suuri, että moni valitsee sen, ja tällöin sattuu onnettomuuksia. Humalassa useimmiten loukkaa nimenomaan pään.

Hänen mielestään yhteiskunnalliset hyödyt ja haitat tulisi puntaroida tarkkaan, kun pohditaan ratkaisuja sähköpotkulautojen ongelmiin.

VOI:n operatiivinen johtaja Alastalo ei innostu yöllisestä ajokiellosta.

– Vähän karsastan tätä, koska ei mitään muutakaan liikennemuotoa suljeta yöksi. Meillä on paljon käyttäjiä, jotka ajavat sähköpotkulaudoilla yöaikaan töihin ja olemme saaneet paljon palautetta siitä, että sähköpotkulautailu koetaan hyväksi liikennemuodoksi yöaikaan, koska sillä vältytään mahdolliselta ahdistelulta. Toivon, että löydettäisiin ne oikeat keinot ja hoidettaisiin humalassa ajaminen kuntoon promillerajoitusten avulla.

Sähköpotkulautaonnettomuuksien tilaston toimitti Ylelle Helsingin Töölön sairaalan tukielin- ja plastiikkakirurgian toimialajohtaja Jarkko Pajarinen.

Promillerajasta keskustellaan

Promillerajaa ei näillä näkymin ole tulossa.

Promillerajaa ovat ehdottaneet niin sähköpotkulautayritykset, viranomaiset kuin poliitikotkin. Harakan mukaan on toive on ymmärrettävä, mutta sähköpotkulautojen tapauksessa keino ei ole paras mahdollinen, sillä kyseessä on paikallinen ongelma isojen kaupunkien keskustassa yöaikaan.

– Lainsäädäntö on kovin hidas ja kömpelö väline. Meillä on kuitenkin tulossa laajempi liikenneturvallisuusstrategian päivitys ja siinä varmasti keskustellaan myös promillerajoista.

Poliisi on toivonut promillerajaa sähköpotkulaudoille.

– Mielestäni minkään ajoneuvon kuljettajaksi ei pitäisi ryhtyä päihtyneenä. Toki se poliisin näkökulmasta helpottaisi valvontaa, jos siinä olis joku raja, sanoo Helsingin poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli Jani Markkanen.

Ratkaisuksi tekoäly?

Yritykset ovat yrittäneet ratkaista ongelmia kehittämällä lautoja.

Sähköpotkulautayritykset esittivät ratkaisuksi myös ajokursseja. Komisario Markkasen mielestä idea on hyvä.

– Se voisi olla joku kevennetty versio, jossa on käyty ne liikennesäännöt läpi, jotka koskevat sähköpotkulautaa. Silloin ei ainakaan pääsisi kukaan sanomaan, ettei ole koskaan kuullut tällaisista säännöistä.

VOI on kehittänyt sähköpotkulautojen liikennekoulun, mutta se on täysin vapaaehtoinen. Sen suorittamalla käyttäjä saa alennuksia matkoistaan.

Tämän lisäksi VOI:lla on yritetty ratkaista viikonlopun häiriökäyttäytymistä kehittämällä lautojen ominaisuuksia.

– Humalassa ajon estämiseksi olemme tuoneet reaktiotestin sähköpotkulautoihin ja sovelluksessamme hyödynnämme vielä kameraa ja palkitsemme käyttäjän, jos hän käyttää kypärää. Kyseinen testi tulee tehtäväksi 01–05 välillä, Alastalo kertoo.

Testi on pakko tehdä, mutta laudan saa käyttöönsä huolimatta siitä, millaisen tuloksen testistä saa.

Tämän lisäksi apuun on hälytetty myös tekoäly. VOI:lla on käynnissä pilottihanke, jossa konenäön avulla yritetään estää jalkakäytävillä ajo. Kokeilussa testataan uutta kamera- ja konenäköteknologiaa, joka mahdollistaa sen, että sähköpotkulauta tunnistaa paikat, joissa sitä käytetään, kuten pyöräkaistalla, jalkakäytävällä tai tiellä.

– Esimerkiksi jalkakäytävällä ajamisesta lauta voisi ilmoittaa käyttäjälleen äänimerkillä, jotta käyttäjä vaihtaisi oikealle kaistalle. Pilotissa on tarkoituksena myös tutkia, voisiko lauta esimerkiksi hidastaa automaattisesti huomatessaan edessään jalankulkijoita.

Samalla teknologialla pystytään ratkaisemaan pysäköintiin liittyviä ongelmia. Jos sähköpotkulauta ei ole pystyssä, vaan makaa maassa, käyttäjä ei pysty päättämään matkaansa.

Keskustelu jutusta on avoinna 1.9. klo 23 asti.

