Itä-Suomesta löytyi jo kolmas pienpetoraudasta käpälässään kärsinyt karhu – loukkaantunut eläin ammuttiin tänään poliisin päätöksellä

Sonkajärvellä on tänä aamuna kaadettu pienpetorautaan käpälänsä loukannut karhu. Kyseessä on kuukauden sisällä jo kolmas Itä-Suomessa havaittu karhu, joka on loukannut itsensä pienpetopyyntiin tarkoitettuun ansaan.

Kuvassa Lieksassa kaadettu karhu, jolla oli pienpetorauta tassussaan. Kuva: Teuvo Kaukola