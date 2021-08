Turun kaksi tuhkarokkotapausta voi poikia vielä lisää tartuntoja, mutta ylilääkäri rauhoittelee: "Syytä pelkoon ei ole"

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotti maanantai-iltana, että Turussa on todettu toinen tuhkarokkotapaus kahden viikon sisään.

Molemmat tapaukset ovat ilmenneet pienillä, rokottamattomilla lapsilla.

Suomen ja Turunkin terveydenhuollossa on viime vuodet keskitytty hyvin tiiviisti korona-asioihin. Tuhkarokkotapaukset yllättivät hieman Turun kaupungin tartuntataudeista vastaavan ylilääkäri Jutta Peltoniemen.

– Tavallaan tapaukset yllättivät. Toisaalta on aina mahdollista, että yksittäisiä tartuntatauteja ilmenee. Niihin ollaan toki varauduttu ja toimintamallit ovat valmiina.

Peltoniemen mukaan maanantaisen asiasta tiedottamisen jälkeen on saatu jonkin verran yhteydenottoja. Uusia sairastumisia voi vielä tulla, koska seuranta-aika altistumisesta on lyhyt.

Turussa erinomainen rokotuskattavuus

THL:n mukaan tuhkarokko on saatu hävitettyä Suomesta kokonaan kansallisen rokotusohjelman avulla. Kahdesta tapauksesta kahden viikon sisällä ei Peltoniemen mukaan tarvitse olla kovin huolissaan.

– Tiedossamme on yksi julkinen tila, jossa on voinut altistua. Jos siinä tilassa on rokottamattomana ollut, silloin on toki syytä ottaa yhteyttä.

Väestö on Suomessa ja Turussa hyvin kattavasti rokotettu.

– Viimeisin käytettävissä oleva raportti osoittaa, että esimerkiksi vuonna 2017 syntyneistä rokotettuja on 97 prosenttia, kertoo Peltoniemi.

– Ajatellaan, että ennen vuotta 1965 syntyneet ovat pääosin itse sairastaneet tuhkarokon ja ovat sitä kautta suojassa.

Monelle hoitajalle ennestään tuntematon

Suomessa tuhkarokkoa ilmenee vuosittain muutamia tapauksia. Moni tartunnoista on peräisin ulkomailta.

Tauti alkaa usein kuumeella ja hengitystieoireilla. Jutta Peltoniemen mukaan tauti voi olla hoitohenkilökunnalle haastava havaittava.

– Se voi olla nykyisin vaikea tunnistaa, koska suurin osa terveydenhuollon henkilöstöstä ei ole koskaan nähnyt tartuntaa.

Terveydenhuollon ammattilaisilla on taudin tunnistamiseen käytössä yksityiskohtainen ohjeistus. Lääkäreillä ja hoitajilla on käytössään myös tietopankkeja, joiden avulla he arvioivat potilaan oireita.

Puhelimitse yhteyttä hoitoon

Tuhkarokko on yleisvaarallinen tartuntatauti, joka tarttuu erittäin herkästi. Vaarallisuus perustuu siihen, että se aiheuttaa hyvin monille tartunnan saaneille vakavia oireita, kuten keuhkokuumetta. Siihen liittyy myös neurologisia jälkitauteja, jotka voivat olla vaikeita.

– Jos epäilee itsellään tartuntaa, on tärkeä ottaa yhteyttä hoitoon ensin puhelimitse, Peltoniemi muistuttaa.

Hän vetoaa jokaiseen rokottamattomaan, että nyt olisi aika ottaa rokote. Aikuinen rokotettu suojaa esimerkiksi vauvoja, jotka saavat rokotteen Suomen rokotusohjelman mukaan yksivuotiaina.

Jutta Peltoniemi tietää, että rokotevastaisia mielipiteitä leviää myös MPR-rokotteesta.

– On valitettavaa, että osa levittää tieteellisesti hyväksymätöntä tietoa ja pyrkii hämmentämään toisia. Usein virheellisen tiedon levittäminen perustuu omaan mielipiteeseen tai tutkimusaineiston virheelliseen tulkintaan.

Peltoniemi painottaa, että tuhkarokko on sairaus, joka vaatii väestössä erittäin hyvän rokotuskattavuuden.

– Rokotuskattavuuden pitää olla lähes 100-prosenttinen, jotta tapaukset pysyvät poissa.

Millainen portti avautuu tuhkarokon kasvavalle esiintymiselle, jos rokotekattavuudesta ei saada pidettyä kiinni? Onko syytä pelkoon?

– Syytä pelkoon ei ole. Meillä tulee aina olemaan henkilöitä, jotka eivät rokotetta ota. Suomessa ohjeet suosittelevat ottamaan MPR-rokotteen ajallaan ja onneksi erittäin suuri osa väestöstä on Suomessa näin tehnytkin, Peltoniemi summaa.

