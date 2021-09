Jo toinen maa julisti poikkeustilan Valko-Venäjän vastaiselle rajalleen – Puola seurasi Latvian esimerkkiä ja sulki rajansa siirtolaisilta

Puolaan on viime viikkoina tullut tavallista enemmän siirtolaisia Valko-Venäjän rajan yli, pelkästään elokuussa 3 500 ihmistä. Suurin osa on kotoisin Irakista ja Afganistanista.

Puolan presidentti Andrzej Duda on vahvistanut poikkeustilan Valko-Venäjän vastaisen rajan kahdelle alueelle. Syynä ovat rajan yli Puolaan pyrkivät siirtolaiset.

– Tilanne Valko-Venäjän rajalla on vaikea ja vaarallinen. Tänään meidän on Puolana, ollen vastuussa omista rajoistamme, mutta myös Euroopan unionin rajoista, ryhdyttävä toimiin taataksemme Puolan ja EU:n turvallisuuden, sanoi valtiosihteeri Błażej Spychalski.

Latvia julisti poikkeustilan noin kaksi viikkoa sitten.

Puolaan on viime viikkoina tullut tavallista enemmän siirtolaisia Valko-Venäjän rajan yli, pelkästään elokuussa 3 500 ihmistä. Suurin osa on kotoisin Irakista ja Afganistanista, mutta tulijoita on myös Somaliasta, Tadžikistanista ja Syyriasta.

EU:n itäreunan valtioihin Latviaan, Liettuaan ja Puolaan on tullut tuhansia siirtolaisia Valko-Venäjältä viime kuukausina.

EU:n näkemyksen mukaan kyse on Valko-Venäjää itsevaltaisesti johtavan Aljaksandr Lukašenkan vastaiskusta maata kurittaville pakotteille.

Puolan hallitus on kutsunut tilannetta "hybridihyökkäykseksi" koko EU:ta vastaan. Se on lähettänyt 2 000 sotilasta vartioimaan rajaa ja rakentamaan rajalle piikkilanka-aitaa.

Kolmen kilometrin suoja-alue

Puolan sisäministeri Mariusz Kaminsk kertoi tiistaina poikkeustilan tarkoittavan käytännössä, ettei ulkopuolisia päästetä kolmea kilometriä lähemmäs rajaa. Samalla kielletään myös mielenosoitukset raja-alueella. Alueen asukkaita velvoitettaan kantamaan henkilötodistuksia.

Raja-alueelle on matkustanut viime viikkoina mielenosoittajia ja ihmisoikeusaktivisteja. He ovat yrittäneet auttaa jo yli kolmeksi viikoksi ulos maastoon jumiin jääneitä siirtolaisia.

Aktivistien mukaan joukossa on afganistanilaisia, ja osa heistä on sairaita.

Puolan näkemyksen mukaan he ovat Valko-Venäjän maaperällä, eikä päästä ihmisiä lähestymään Puolaa tai hakemaan turvapaikkaa.

Viikonloppuna Puolassa pidätettiin 13 ihmistä sen jälkeen kun he yrittivät leikata aukkoa raja-alueelle nostettuun piikkilanka-aitaan.

Aktivistit pitävät hallinnon toimia epäinhimillisenä, hallitus kutsuu aktivistien toimia rajalla skandaaliksi.

Sisäministeri Kaminskin mukaan Puola huomioi myös sen, että Venäjän armeijan on määrä harjoitella muutaman viikon kuluttua myös Valko-Venäjän maaperällä.

– Meidän on otettava huomioon erilaiset provokaatiot. Kyse on asukkaidemme turvallisuudesta, hän sanoi uutistoimisto AP:n mukaan.

Lue myös:

Euroopan pakolaiskriisistä on jo kuusi vuotta, mutta EU:n turvapaikkapolitiikassa on edennyt vain yksi toimi – sekään ei ole tuonut toivottua tulosta

Latvia varautuu irakilaisiin rajanylittäjiin – satakunta siirtolaista on käännytetty takaisin rajalta

Yle Liettuassa: Valko-Venäjältä tulleet rajanylittäjät tarttuivat tilaisuuteen, kun Lukašenka uhosi avaavansa rajan – irakilainen Firas haluaisi Suomeen

Suomalaiset rajavartijat etsivät jalanjälkiä hiekasta Liettuan ja Valko-Venäjän välisellä rajalla – Frontex tarjoaa valvonta-apua EU:n ulkorajalla