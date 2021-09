Psykostimulanttien käyttö on kovassa kasvussa lapsilla ja nuorilla – ne auttavat ADHD-oireisiin, mutta syytä ei täysin tiedetä

Metyylifenidaattien käyttö lasten ja nuorten ADHD:n hoidossa on lisääntynyt merkittävästi.

Viime vuonna metyylifenidaatti oli alle 18-vuotiaiden viidenneksi käytetyin kelakorvattava lääke. Edelle kipusivat vain astmaan, allergioihin, tulehduksiin ja atooppiseen ihoon käytettävät lääkkeet ja voiteet.

Pelkästään metyylifenidaatista myönnettiin viime vuonna korvausta 24 600 alaikäiselle. Määrän kasvua kuvastaa se, että vain neljä vuotta aikaisemmin kaikista ADHD-lääkkeistä myönnettiin korvausta noin 15 000 lapselle ja nuorelle.

Vuosien 2006 ja 2016 välillä ADHD-lääkkeiden käyttö viisinkertaistui pojilla ja kuusinkertaistui tytöillä.

Lääkitys tarpeen vaikeisiin oireisiin

ADHD-lääkityksessä käytetään pääosin psykostimulantteja, jotka korjaavat aivojen välittäjäaineiden toiminnan puutteita. Suomessa metyylifenidaatti on niistä yleisin.

Muita stimulantteja ovat esimerkiksi lisdeksamfetamiini ja deksamfetamiini. ADHD:ta voidaan hoitaa myös ei-stimulanteilla, atomoksetiinilla ja guanfasiinilla.

Lääkityksen aloittaminen voi olla vanhemmille kova paikka.

Lasten ADHD-lääkitys voi mietityttää esimerkiksi siksi, että se voi vaikuttaa kasvuun. Kyse on myös vielä kehittyvistä aivoista. Psykiatrian erikoislääkäri Mika Määttä kertoo, että myös lapsille voidaan tarjota lääkitystä, jos sen katsotaan olevan lapselle hyödyksi.

ADHD on kaikilla erilainen. Joskus hyvin vaikean häiriön hoitamiseen eivät riitä psykososiaaliset tukitoimet kuten toimintaterapia ja koulussa annettava tuki.

– Ymmärrän sen, että lapsia ei tahdota hirveästi lääkitä. Toisaalta jos lapsella on hankalat ADHD-oireet ja hän alisuoriutuu, saa jatkuvasti huonoa palautetta ja kokee olevansa laiska ja tyhmä ja huono, ratkaisu lääkitä voi olla parempi.

Luokiteltavissa huumausaineiksi

ADHD-lääkkeet ovat luokiteltavissa huumausaineiksi. Esimerkiksi amfetamiini on vahva psykostimulantti, joka tunnetaan huumeena. Metyylifenidaatti on myös stimulantti, mutta miedompi.

Tämä saattaa hämmentää vanhempia.

Psykiatrian erikoislääkäri Mika Määttä korostaa käyttötarkoituksen ja annostuksen merkitystä. Lääkkeenä käytetyt määrät ovat hyvin pieniä, eikä niistä tule huumaavia vaikutuksia.

– Siitä on myös näyttöä, etteivät psykostimulanttien käyttäjät jää koukkuun. Niiden käyttö lapsella voi päinvastoin vaikuttaa siihen, että lapsen todennäköisyys addiktoitua tupakkaan, alkoholiin ja muihin päihteisiin vähenee. Psykostimulantti voi olla suojaava tekijä, Määttä kertoo.

Lääkkeen käyttöä myös valvotaan. Määttä sanoo, että on tärkeää tehdä ADHD-diagnoosi huolellisesti. Lisäksi lääkärin on saatava tarpeeksi hyvä kokonaiskuva potilaan tilanteesta, jotta väärinkäytön mahdollisuus voidaan sulkea pois.

Myös aikuisten ADHD-lääkkeiden käyttö on Suomessa yleistynyt vuosi vuodelta. Esimerkiksi viime vuonna lähes 20 000 yli 18-vuotiasta suomalaista sai Kela-korvauksen metyylifenidaatille ADHD:n hoitoon.

Aikuisetkin voivat saada lääkkeistä paljon apua.

Jos pää lyö tyhjää, Saija Pentti lähtee koiransa Rockyn kanssa lenkille. Koira on hänelle rakas lemmikki, joka rauhoittaa ja tuo rytmiä elämään. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Arki sujuu vain lääkkeen voimalla

Kotkalaisella Saija Pentillä on värikäs dosetti. Jokaiselle päivälle on oma pieni rasiansa, jossa lepäävät vitamiinit ja lääkkeet. Yksi lääkkeistä on ADHD-lääke, jota ilman kaikki olisi kaaosta.

Pentti sai ADHD-diagnoosinsa muutama vuosi sitten 26-vuotiaana. Elämä ei sujunut, kaikki jäi kesken. Mieli oli maassa. Kun Pentti sai oikean diagnoosin ja ADHD-lääkityksen, arki muuttui täysin.

– Pystyn hoitamaan asioita alusta loppuun ja osaan suunnitella päiviäni ja pysymään suunnitelmissani. Impulsiivisuus on vähentynyt, kaupasta ei esimerkiksi lähde kaikkea heräteostoksena mukaan.

Pentti huomaa eron huomaa heti, jos lääke jää ottamatta. Koti muuttuu sotkuiseksi ja asiat jäävät kesken. Pään sisällä on hallitsematon kaaos.

ADHD-aivot inhoavat tylsyyttä

ADHD-oireiden on tutkittu johtuvan aivojen välittäjäaineiden, kuten dopamiinin ja noradrenaliinin, toiminnan häiriöstä, psykiatrian erikoislääkäri Mika Määttäkertoo.

Dopamiini on hormoni, joka vaikuttaa esimerkiksi keskittymiseen, motivaatioon ja hyvän olon tunteeseen.

Kun dopamiinisysteemi toimii vajavaisesti, etenkin tylsältä tuntuviin ja arkisiin asioihin on vaikea keskittyä. Silloin aivot hakevat stimulaatiota.

– Stimulaation voi saavuttaa jopa päihteillä, seksillä ja riitelemällä. Lääkkeillä pyritään vaikuttamaan siihen, että aivojen välitys toimisi paremmin, Määttä kertoo.

Kuva: AOP, Riikka Tähtinen/Yle

ADHD:ta tutkitaan jatkuvasti. Täysin varmaa syytä sille, miksi psykostimulantit toimivat, ei ole saatu.

Viime vuosina on löytynyt näyttöä myös siitä, että psykostimulantit vaikuttavat välittäjäaineiden toiminnan parantamisen lisäksi myös aivojen energiametaboliaan.

– Voi olla, että aivot eivät saa tarpeeksi energiaa, ja psykostimulantit korjaavat myös sitä. Emme voi olla ihan varmoja, mistä lääkkeen toiminta johtuu. Olemme aina oman aikamme vankeja tietämyksemme suhteen, Määttä toteaa.

Urheiluautoon oikeanlaiset jarrut

Vasta aikuisena diagnoosin saava on voinut kärsiä jo pitkään ADHD:n aiheuttamista ongelmista. Suurin osa tahtoo kokeilla lääkitystä. Mika Määttä kertoo, että hänen vastaanotollaan ADHD-lääkitystä kokeillaan aikuisella lähes aina.

Lähes 90 prosentille löytyy sellainen lääke ja annos, että siitä on hyötyä. Arkea ja omaa toimintaa voi korjata paremmin, kun siihen löytyy motivaatiota ja pitkäjänteisyyttä.

– ADHD-aivot toimivat kuin urheiluauto, jossa on polkupyörän jarrut. Lääkitys voi auttaa hillitsemään sitä, ettei kaikkia ideoita tai impulsseja tarvitse lähteä toteuttamaan välittömästi, Määttä kertoo.

Ajan myötä voi olla, että ihminen voi pärjätä vähemmällä lääkityksellä.

Saija Pentti tahtoisi, että ADHD-tieto leviäisi laajemmalle. Monelle voi tulla yllätyksenä, että ADHD voi vaikuttaa niin moneen eri asiaan. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Sopivaa lääkettä saattaa joutua etsimään

Sopiva ADHD-lääke ei välttämättä löydy heti. Saija Pentti aloitti lääkekokeilun muiden tapaan metyylifenidaatilla, mutta se sai Pentillä aikaan vain häiritseviä haittavaikutuksia, kuten levottomuutta, ahdistuneisuutta ja sydämentykytyksiä.

Vuoden yrittämisen jälkeen kokeiltiin toista psykostimulanttia, joka tepsi. Pentti on saanut myös apua psykoterapiasta.

Määttä kertoo, että sopivan ADHD-lääkkeen ja annostuksen löytämisessä voi mennä aikaa.

Jos lääkettä syö liikaa, voi tulla esimerkiksi levottomaksi ja hermostuneeksi. Määttä vertaa liian suurta annostusta kahviövereihin.

Lääkkeetönkin on vaihtoehto

Vaikka lääke toimii ADHD-oireisiin valtaosalla, jäljelle jää silti heitä, joille lääkitys ei sovi. Haittavaikutukset voivat olla liian pahoja tai toleranssi liian korkea. Silloin on keskityttävä kaikkeen siihen, mitä voidaan korjata.

Mika Määttä kertoo, että lääkkeettömässä hoidossa paras apuväline on neuropsykologinen valmennus. Myös ympäristöön olisi kiinnitettävä huomiota.

Nykymaailma voi olla valmiiksi kaoottinen ja osaltaan vaikuttaa mahdollisuuksiin keskittyä. Määttä muistuttaa, että nyky-yhteiskunta voi sortua aiheuttamaan ADHD-oireistoa myös niille, joilla ei normaalisti ole vaikeuksia keskittyä.

– Monestihan työympäristöt ovat sellaisia, ettei niitä ole tarkoitettu keskittymiseen. Avokonttorit ovat ADHD:n kannalta ihan hullu idea. Sekin voi jo auttaa, jos on mahdollisuus omaan työhuoneeseen ja siihen, että voi vetäytyä hiljaisuuteen ilman häiriöitä.