Metsäteollisuudessa kiehuu: UPM varautuu järjestämään työehdot ”täysin ilman työehtosopimuksia”, Paperiliitto arvioi palkkojen laskevan

Metsäteollisuusyhtiö UPM kertoo varautuvansa (siirryt toiseen palveluun) järjestämään työntekijöidensä työehdot vuodenvaihteen jälkeen täysin ilman työehtosopimuksia.

Ilmoituksen taustalla on UPM:n ja alan palkansaajia edustavan Paperiliiton kiista siitä, miten yhtiössä työskentelevien työehdoista sovitaan tulevina vuosina.

Metsäjätti on pyrkinyt käynnistämään liiketoiminta-aluekohtaiset työehtosopimusneuvottelut Paperiliiton kanssa. Paperiliitto ei ole tähän suostunut. Sen sijaan liitto on edellyttänyt yhtä, koko yhtiön kattavaa sopimusta.

– Mikäli UPM:n liiketoiminnat eivät saa Paperiliitosta sopimuskumppania, ne varautuvat järjestämään työehdot vuodenvaihteen jälkeen ilman työehtosopimuksia toiminnan jatkuvuuden ja palkanmaksun turvaamiseksi, UPM kertoo tämänpäiväisessä tiedotteessaan.

– Tällöin toimittaisiin työlainsäädännön, UPM:n käytäntöjen ja henkilökohtaisten työsopimusten varassa.

Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että monia työehtosopimuksen tasolla neuvoteltuja kirjauksia ei välttämättä enää noudatettaisi. Työehtosopimukseen perustuvat muun muassa luottamusmiesjärjestelmä sekä erilaiset edut.

Paperiliitto: Keskimääräinen palkka putoaisi vähintään kolmanneksella

UPM:llä on viisi liiketoiminta-aluetta, joissa Paperiliitto on tällä hetkellä sopimuskumppani. Paperiteollisuuden nykyinen työehtosopimus on voimassa joulukuun loppuun saakka.

Paperiliitto arvioi, että (siirryt toiseen palveluun)ratkaisun myötä keskimääräinen UPM:ssä liiton sopimusalalla työskentelevän työntekijän palkka putoaisi vähintään kolmanneksella. Liiton tietojen mukaan ilta- ja yötyölisät maksettaisiin, mutta työehtosopimuksella sovitut muut lisät jäisivät pois.

– Rajut heikennykset työehtoihin eivät yllätä. Nämä samat tavoitteet UPM olisi esittänyt Paperiliitolle, jos olisimme aloittaneet UPM:n vaatimalla tavalla liiketoimintakohtaiset neuvottelut. Edelleen Paperiliiton lähtökohtana on yhtiökohtainen sopimus, Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala sanoo liiton tiedotteessa.

Paperiliitto syyttääkin UPM:ää ”koko neuvottelukierroksen vaarantamisesta”.

Kiistan taustat Metsäteollisuus ry:n ratkaisussa

UPM:n ja Paperiliiton neuvottelujumin taustalla on Metsäteollisuus ry:n vajaan vuoden takainen ratkaisu. Työnantajayhdistys kertoi viime lokakuussa, ettei se tee enää valtakunnallisia työehtosopimuksia. Tämä tarkoittaa, että alkaneella neuvottelukierroksella alan työehdoista sovitaan yrityskohtaisesti.

Paperiliitto toisti viimeksi elokuussa kantanaan, että se tavoittelee alalle yrityskohtaisia työehtosopimuksia. Tuolloin paperiteollisuuden työehtosopimuksen soveltamisalan jäsenistä noin 70 prosenttia oli alkaneiden neuvotteluiden piirissä.

Liiton tavoite on ollut, että kaikki uudet yrityskohtaiset työehtosopimukset olisivat valmiita marraskuun lopussa.

UPM:n ja alan palkansaajaliittojen kiistat ovat toistaiseksi olleet otsikoissa eniten. Helmikuussa ammattiliitto Pro kertoi, että UPM aikoo neuvotella toimihenkilöiden työehdot jatkossa yksitellen ”osana kehityskeskusteluita”.

