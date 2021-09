Miten siviiliväestön käy Taliban-hallinnon alla? Kysy asiantuntijoilta Afganistanista Ylen chatissa

Afganistanin sota on länsiliittouman osalta ohi. Yhdysvaltojen viimeiset sotajoukot jättivät Afganistanin taakseen maanantai-iltana hieman ennen puoltayötä Suomen aikaa. Talibanit ovat juhlineet Yhdysvaltojen vetäytymistä.

Asiantuntijat ovat valmiita vastaamaan Afganistaniin liittyviin kysymyksiin Ylen chatissa (siirryt toiseen palveluun) keskiviikkona 1.9. kello 7-10.

20 vuotta kestänään sotaretken kaoottinen loppu ja Talibanin paluu valtaan ovat lännelle valtava arvovaltatappio. Ääriliike Taliban sai Afganistanin haltuunsa vallattuaan pääkaupungin Kabulin elokuun puolivälissä - nopeammin kuin kukaan osasi odottaa. Mikä on Afganistanin tulevaisuus ja miten muiden maiden tulisi suhtautua Taliban-hallintoon?

Chatissa yleisön kysymyksiin vastaavat Ulkopoliittisen instituutin asiantuntija Olli Ruohomäki ja Ylen toimittaja Maija Liuhto. Keskustelua vetää Ylen ulkomaantoimittaja Pauli Lahti.

Olli Ruohomäki on vieraileva johtava asiantuntija Ulkopoliittisessa instituutissa. Hän on työssään perehtynyt muun muassa Afganistaniin, Lähi-itään, terrorismiin ja ei-valtiollisiin toimijoihin. Ruohomäki on työskennellyt kehityspolitiikan neuvonantaja ulkoministeriössä vuodesta 1999.

Maija Liuhto on Ylen Etelä-Aasian toimittaja, jonka asemapaikkana on Pakistanin pääkaupunki Islamabad. Liuhto on toiminut alueella jo vuodesta 2012. Toimittajana hän on asunut kolme vuotta Pakistanissa, ja tätä ennen kolme vuotta Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa.

Chattiin pääset tästä linkistä. (siirryt toiseen palveluun)