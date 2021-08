Tutkimus: FFP2-maski suojaa heikommin naisia – ja parrakkaita miehiä

FFP2-kasvomaskit suojaavat huonommin naisia kuin miehiä, selviää yhdysvaltalaisesta tutkimuksesta. Myöskään parrakkailla miehillä FFP2-maskit eivät asettuneet kasvoille tarpeeksi hyvin.

Tutkimus on julkaistu European Medical Journalissa (siirryt toiseen palveluun) ja siitä kertoi ensimmäisenä Suomessa Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Yhdysvaltalaistutkijoiden mukaan sukupuolten eroa maskien toimivuudessa selittää se, että maskit eivät asetu riittävän tiiviisti naisten kasvoille. Maskin tulee olla tiivis, jotta se suojaa esimerkiksi viruksilta tarpeeksi hyvin.

Asiaa selvitettiin terveydenhuollon henkilöstölle tehdyssä testissä. Miesten sovitustesteissä yli 30 miehellä 141:stä testatusta maski ei asettunut kunnolla kasvoille. Tämä kuitenkin selittyi sillä, että 31 miehellä syynä huonoon istuvuuteen oli parta. Vain kolmessa tapauksessa vuotoon syynä oli joku muu.

Kun aineistosta poistettiin partamiehet, ilmeni että naisilla maski suojaa paljon miehiä huonommin.

Naisista maski vuoti 13 naisella 195 tutkitusta. Näin naisten maskien virheprosentti oli miltei seitsemän, kun se parrattomilla miehillä oli vajaat kolme.

Naisilla kasvojen luut pienemmät

Tutkijoiden mukaan syynä vuotoon oli etupäässä se, että naisten kasvojen luut olivat liian pienet maskin kokoon nähden.

Tutkimuksessa esitettiin huoli siitä, että suojavarusteet varsinkin terveydenhuollossa on suunniteltu miesten mittoihin. Yksinomaan varusteiden pienempi koko ei riitä, vaan muutakin istuvuutta on mietittävä. Miesten ja naisten vartaloiden mittasuhteet ovat erilaisia.

Tutkijat muistuttavat, että varusteiden väärä koko ei ole uusi ongelma, mutta koronapandemia on tehnyt siitä akuutin vaaran varsinkin terveydenhuollon ammattilaisille. Heistä valtaosa on naisia. Myös potilaat vaarantuvat, mikäli ammattilaisten suojavarusteissa on puutteita.

FFP2-maskien huono istuvuus on ongelma myös muissa ammateissa työskenteleville naisille. Esimerkiksi rakennustyömailla ja muissa pölyisissä tai hiukkasia erittyvissä ympäristöissä työskentelevät naiset eivät välttämättä pysty suojaamaan itseään tarpeeksi.

Myös etnisten ryhmien kasvojen muodoissa on eroja. Iso osa esimerkiksi Yhdysvalloissa työskentelevistä terveydenhuollon ammattilaisista on etniseltä taustaltaan afroamerikkalaisia, aasialaisperäisiä tai latinoja. He ovat saaneet valkoihoisia hoitajia enemmän tartuntoja, mutta mistä se johtuu, sitä ei ole vielä tutkimuksissa selvitetty.