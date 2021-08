Ministeri Paatero vakuuttaa, että hallitus pitää kiinni lupauksestaan korvata koronakulut kunnille

Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) vakuuttaa Ylelle, että hallitus pitää kiinni lupauksestaan korvata koronasta johtuvat kustannukset täysimääräisesti kunnille.

Yle kertoi tänään suurten kaupunkien arvioivan, että sosiaali- ja terveysministeriön tuore esitys toisi kunnille todellisuudessa takaisin vain noin puolet niiden käyttämistä koronarahoista.

Kaupunkien omien laskelmien mukaan esimerkiksi Helsingiltä jäisi saamatta korvauksia noin 70 miljoonaa, Espoolta noin 30 miljoonaa Tampereelta noin 20 miljoonaa euroa ja Vantaalta noin 20–30 miljoonaa euroa.

Paatero muistuttaa, että laskelmat perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön esitykseen, joka on edelleen lausuntokierroksella. Lausuntokierroksen jälkeen maksettavien korvauksien kriteerejä on vielä mahdollista muuttaa.

– Lausuntokierros on aito. Jos muutoksille ilmenee tarpeita, ne käydään läpi ja otetaan huomioon. Vasta sitten tehdään asetus, ministeri sanoo.

– Koronakustannusten korvaamiseen on varattu kehyksen ulkopuolista rahaa 1,4 miljardia euroa ja on päätetty, että kaikki koronaan liittyvät rahoitukset löydetään. Se ei jää siitä kiinni.

Onko hallituksen ja kuntien välillä mahdollisesti näkemyseroja siinä, mitä lasketaan koronakuluiksi ja mitä ei?

– Asetusluonnoksestakin käy ilmi, että (kulujen) kirjo on aika laaja. Varmasti kyse on myös siitä, mikä on perustoimintaa, jota kunnat ja sairaanhoitopiirit tekevät normaalisti, ja mikä on suoraan koronasta aiheutuvaa, Paatero arvioi.

– Näitä ohjeitahan me olemme antaneet, että miten kirjataan koronasta aiheutuneita kustannuksia erikseen. Uskon, että löydämme näistä yhtenäisen ajatuksen.

Pitääkö hallituksen antama lupaus siitä, että koronakustannukset korvataan kunnille?

– Kyllä, lähtökohtamme on, että kustannukset korvataan.

