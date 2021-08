EU-sisäministerien kriisiresepti Afganistaniin: Lisää apua alueelle, omat ulkorajat tukkoon, ääriliikkeiden väkivalta kitkettävä

Lisää tukea Afganistanin alueelle, EU-ulkorajojen valvonta tiukemmaksi ja ääriryhmien liikehdintä tarkkaan seurantaan.

Siinä EU-sisäministerien päällimmäiset viestit (siirryt toiseen palveluun) Afganistanin-kriisiin. Ministerit kokoustivat Brysselissä tiistaina.

– Laajamittainen muuttoliike pois alueelta synnyttäisi epäilemättä lisää inhimillistä hätää. Humanitaarisen kriisin estäminen on paras tapa estää muuttoliikettä, sanoi Suomea edustanut sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) tiistai-iltana heti kokouksen päätyttyä.

Lisää apua alueelle

Kokouksessa painotettiin, että pakolaisia on autettava ensisijaisesti Afganistanin naapurimaissa. Sisäministerit tukivat EU-rahoituksen lisäämistä alueelle, jotta paenneet ihmiset saisivat akuuttia apua.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on luvannut (siirryt toiseen palveluun), että EU nelinkertaistaa Afganistanille tälle vuodelle varatun humanitaarisen avun määrän 50 miljoonasta eurosta 200 miljoonaan. Sisäministerit eivät keskustelleet konkreettisista summista, sillä asia kuuluu komissiolle ja jäsenmaiden avun lisääminen on puolestaan jokaisen oma asia.

Suomi on jo päättänyt kolmen miljoonan euron lisäavusta YK:n kautta. Lisäksi sisäministeri Ohisalo on ehdottanut Suomen pakolaiskiintiön nostoa 1 050:stä 2 000:een. Hallitus päättää asiasta syksyn budjettiriihen yhteydessä. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on mukana päättämässä, keitä pakolaisia kiintiöihin otetaan.

– Olisi tärkeää, että jäsenmaat ottaisivat vastaan kiintiöpakolaisia ja auttaisivat näin kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia, Ohisalo sanoi.

Väkivalta ja muuttoliike Eurooppaan huolettaa

Välittömän avun lisäksi vähintään yhtä suuri huoli kokouksessa oli EU-ulkorajojen tilkitseminen mahdollisen Afganistanista suuntautuvan muuttoliikkeen varalta.

EU määrittelee kaikki ilman asianmukaisia papereita tehdyt, EU-sääntöjä rikkovat rajanylitykset EU-alueelle laittomiksi. Ulkorajavalvontaa aiotaan tehostaa, muun muassa EU:n oman rajavalvontaviraston Frontexin osalta.

– Luvatonta saapumista Schengen-alueelle torjutaan rajavalvonnan kautta. Myös Suomi seuraa muuttoliikereittejä aktiivisesti, Ohisalo kommentoi.

Lisäksi sisäministerit lausuivat huolensa Euroopan akuutista turvallisuudesta – sekä terrorismin uhan kasvusta että äärioikeiston ja ääri-islamilaisten mahdollisista yhteenotoista.

– Yhtenä huolena on nostettu esille, että tilanne saattaisi nostaa ääriryhmien väkivaltaa toisiaan kohtaan Euroopassa, Ohisalo sanoi.

Yhteinen politiikka jumissa – Suomi toivoo sopua

Ohisalo toivoi, että EU pääsisi vihdoin sopuun yhteisestä maahanmuuttopolitiikasta.

EU ei ole saanut esimerkiksi yhteistä turvapaikkajärjestelmää uudistetuksi, vaikka siihen ollaan tyytymättömiä. Tämä vaikeuttaa maiden keskinäisiä toimia ja heikentää turvapaikanhakijoiden asemaa.

Muun muassa YK on toistuvasti kritisoinut EU:ta siitä, että se pyrkii estämään siirtolaisten pääsyn Eurooppaan avun piiriin muttei ole kyennyt vastapainoksi uudistamaan turvapaikkajärjestelmäänsä.

Komissio antoi viime syyskuussa ehdotuksen, jossa esitetään kompromissia muun muassa maiden väliseen taakanjakoon. Neuvottelut ovat olleet jumissa, mutta Suomi kannattaa sopua.

– Se on kokonaisuus, josta saataisiin työkaluja. Voisin kuvitella, että Ranskalla on erityisiä intohimoja saada tämä pakti liikahtamaan isommin eteenpäin, Ohisalo sanoi.

Ranska aloittaa EU-puheenjohtajana tammikuussa.

Lue myös:

Euroopan pakolaiskriisistä on jo kuusi vuotta, mutta EU:n turvapaikkapolitiikassa on edennyt vain yksi toimi – sekään ei ole tuonut toivottua tulosta