Hesburgerin Salmela vastaa PAMin kritiikkiin: Emme syytä kenttäpäälliköitä tai henkilökuntaa, vaan ylin johto on vastuussa johtamisessa tehdyistä virheistä

PAMin puheenjohtaja kritisoi aiemmin, että pikaruokaketjussa erityisesti nuorien tietämättömyyttä työelämän pelisäännöistä on käytetty hyväksi. Hesburgerin Salmela sanoi Ylen A-studiossa maanantaina, että jos välijohto on toiminut väärin, se joutuu puhutteluun.

Pikaruokaketju Hesburgerin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Salmela vastasi tiistaina illalla omalla avoimella kirjeellään Palvelualojen ammattiliiton PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällisen kritiikkiin.

Salmela sanoo suhtautuvansa mediakeskustelussa esiin tulleisiin epäkohtiin vakavasti, ja hänen mukaansa Hesburger on alkanut selvitystyöhön asiasta.

– Emme syytä asiassa kenttäpäälliköitä tai ravintolahenkilökuntaa, vaan Hesburgerin ylin johto on vastuussa johtamisessa tehdyistä virheistä, Salmela sanoo.

Aiemmin tiistaina Rönni-Sällinen kritisoi avoimessa kirjeessään Salmelaa.

– Julkisuuteen saatettujen tietojen mukaan johtamassanne pikaruokaketjussa työntekijöitä, erityisesti nuoria, on johdettu harhaan ja heidän tietämättömyyttään työelämän pelisäännöistä on käytetty hyväksi. Me Palvelualojen ammattiliitto PAMissa emme hyväksy työvoiman väärinkäyttöä, Rönni-Sällinen kirjoitti.

Rönni-Sällisen mukaan Salmelan maanantainen esiintyminen Ylen A-studiossa saa kysymään, millaisin keinoin Salmela puuttuu esille tulleisiin epäkohtiin.

"Työvoimapula tai korona eivät ole syy kohdella työntekijöitä huonosti"

Hesburgerin työntekijät ovat kertoneet muun muassa työnteosta ilman taukoja ja siitä, kuinka hiljaisena iltana väkeä on painostettu lähtemään kotiin ennen työvuoron loppumista.

Rönni-Sällisen mukaan PAMissa ollaan huolissaan Salmelan edustamasta linjasta, jossa yrityksessä ilmenneitä ongelmia pyritään vierittämään muiden tekijöiden syyksi. PAMin mukaan johdon väliportaan syyllistäminen esille nousseista ongelmista on kohtuutonta.

– Työvoimapula tai korona eivät ole syy kohdella työntekijöitä huonosti. Johdon on kannettava ja otettava vastuuta esiin nousseista epäkohdista, Rönni-Sällinen kirjoittaa.

Hesburgerin Salmela sanoi Ylen A-studiossa maanantaina, että jos välijohto on toiminut väärin, se joutuu puhutteluun. Hän lisäsi, että ketään ei saa painostaa lähtemään kotiin, mutta ohjeiden mukaan voi kysyä, haluaako joku lähteä kotiin.

– Vakuutan, että jos meillä joku painostaa pakosti lähtemään kotiin, niin minulle sähköposti ja kertomus kuka on painostanut, niin varmasti noutaja tulee sille, Salmela sanoi.

Lue myös:

Heikki Salmela syytti välijohtoa ja koronaa Hesburgerista paljastuneista ongelmista – "Törkeä juttu, jos ei ymmärrä henkilöstön merkitystä"

Mitä työntekijän pitää kestää? Hesburgerissa työskennelleet nuoret kertoivat kurjista oloista, valvova viranomainen kävi läpi pahimmat epäkohdat

Hampurilaisketjun karut työolot nousivat esiin, ja nyt niitä kommentoi ammattiliitto: "Tämä sotii täysin Hesburgerin vastuullisuuskampanjaa vastaan"