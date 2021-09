Ukraina ja Yhdysvallat vahvistavat puolustusyhteistyötään – Zelenskyi ja Biden tapaavat Valkoisessa talossa

Ukraina ja Yhdysvallat vahvistavat puolustusyhteistyötään uuden sopimuksen myötä, tiedottaa Ukrainan presidentinkanslia (siirryt toiseen palveluun).

Maiden puolustusministeriöt allekirjoittivat tiistaina Yhdysvalloissa strategisen puolustuksen puitesopimuksen, joka vahvistaa puolustusyhteistyötä Ukrainan ja Yhdysvaltojen välillä. Sopimuksen myötä Yhdysvallat "tarjoaa Ukrainalle kansainvälistä oikeudellista tukea Ukrainan suvereniteetille, alueelliselle koskemattomuudelle ja riippumattomuudelle". Samoin sopimus varmistaa Ukrainan mukaan yhteisen vastarinnan Venäjän aggressioita vastaan ja helpottaa Ukrainan liittymistä Natoon.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kuluneen vuoden aikana vaatinut Ukrainan Nato-jäsenyyden vauhdittamista. Ylen keväällä haastattelemat asiantuntijat eivät usko, että Ukrainalle on todellisia mahdollisuuksia päästä sotilasliiton jäseneksi vielä pitkään aikaan.

Asiantuntijoiden mukaan maa ei ole vielä Nato-yhteensopiva, ja jatkuvat aluekiistat tekevät siitä liian kuuman perunan muille Nato-maille. Kun Nato-maat tietävät, että jäsenyys ei onnistu, niillä on tarve tarjota Ukrainalle muuta tukea.

Juhlapuheissa Natosta on kuitenkin viestitetty, että Ukraina on tervetullut joukkoon. Viimeksi näin lupailtiin viime viikon maanantain Krimin tilannetta käsittelevässä huippukokouksessa Kiovassa, jolloin Naton varapääsihteeri Mircea Geoană lupasi, että Ukraina ja Georgia tulevat liittymään Natoon (siirryt toiseen palveluun).

Tilaisuuteen osallistui ukrainalaistietojen mukaan edustajia 44:stä eri valtiosta ja kansainvälisestä järjestöstä, myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli paikalla. Niinistön mukaan paikalla oli kaikkien Euroopan unionin jäsenmaiden edustajat.

– Tämä on tietynlaista myötätunnon osoittamista Ukrainalle. Mitään sellaista viisasten kiveä täältä ei löydy, joilla noita ongelmia ratkaistaisiin, Niinistö sanoi.

60 miljoonan dollarin sotilaallinen tuki

Yhdysvallat lupaa nyt 60 miljoonan dollarin edestä sotilaallista tukea Ukrainalle, kertoo uutistoimisto AP. Presidentti Joe Bidenin hallinto viestitti kongressille, että avustuspaketti on tarpeen, sillä "Venäjä on lisännyt merkittävästi sotilaallista toimintaansa Ukrainan rajalla" sekä toteuttanut kranaatti-iskuja, rikkonut tulitaukoja ja työstänyt muita provokaatioita.

Maaliskuussa Yhdysvaltain puolustusministeriö julkisti 125 miljoonan dollarin sotilaallisen avustuksen Ukrainalle. Yhteensä Yhdysvallat sanoo avustaneensa Ukrainaa sotilaallisesti 2,5 miljardilla dollarilla vuodesta 2014 alkaen, jolloin Venäjä miehitti Krimin niemimaan ja Itä-Ukrainan taistelut saivat alkunsa.

Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Maria Zaharovan mukaan Nato-maiden tarjoama sotilaallinen tuki voi aiheuttaa sen, että Ukraina pyrkii ratkaisemaan Itä-Ukrainan kriisin aseellisesti, kertoo Venäjän valtion uutistoimisto Tass.

Ukraina ei epäile Yhdysvaltojen situoutumista

Zelenskyi ja Biden tapaavat tänään keskiviikkona Valkoisessa talossa. Yhdysvaltojen vetäytyminen Afganistanista on saanut sen liittolaiset varpailleen viime päivinä.

– Afganistanin tilanne näyttää osoittavan Yhdysvaltojen maailmanlaajuisten sitoumusten muuttumista. Presidentti Zelenskyi haluaa kuulla presidentti Bidenilta, että mikä tilanne on Ukrainan osalta, Zelenskyin neuvonantaja Andew Mac kertoi The New York Timesille (siirryt toiseen palveluun).

Zelenskyin toinen neuvonantaja Tymofii Milovanov huomauttaa Timesille, että Ukraina on täysin eri asia kuin Afganistan.

– Olemme itsenäinen maa, emmekä epäonnistunut valtio. Armeijamme on onnistunut vastustamaan venäläisiä, ei Talibania.

Milovanovin mukaan Ukrainalla ei ole epäilyksiä Yhdysvaltojen sitoutumisesta. Hän sanoo, että tarkoitus on avun pyytämisen sijasta saada aikaan yhteistyötä.

Venäjän ja Valko-Venäjän odotetaan allekirjoittavan tiiviimmän yhteistyön sopimuksen parin viikon sisään. Tämä saattaa tuodan Venäjän joukot myös Ukrainan luoteis- ja pohjoisrajalle. Tämän jälkeen Ukraina alkaa olla melko lailla Venäjän nyrkin sisällä länsirajojaan lukuun ottamatta: Valko-Venäjän ja Venäjän lisäksi Moldovan Transnistrian alue on käytännössä venäläisten miehittämä.

Ukraina haluaa Timesin mukaan korostaa rooliaan turvallisuustakuuna Venäjän suhteen, vaikka ympyrä kiristyy.

