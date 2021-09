Ruokaa varastelevat mäyrät kiusaavat retkeilijöitä Päijänteellä: "Noustuani ylös huomasin mäyrän tuijottavan minua ja järsivän sisätelttaa"

Häikäilemättömiksi heittäytyneet mäyrät ovat murtautuneet kanootteihin ja tunkeutuneet ruuan toivossa jopa telttoihin, joissa on ollut ihmisiä sisällä. Tutkijan mielestä eläinten käytös on erittäin poikkeuksellista, sillä mäyrä on ihmisarka.

Tutkija arvioi, että helppo ruuan saatavuus on tehnyt Kelventeen mäyrät rohkeiksi. Kuvituskuva. Kuva: Yle Kuvapalvelu / Martti Londen