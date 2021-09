Hirvijahti alkoi ja Inarissa tärppäsi heti: "Siihen se kaatui" – Pelkästään Inariin on myönnetty yli 1200 lupaa

Jahti alkaa: Vastuu kestävästä pyynnistä on metsästäjällä – Inarissa hirvilupia on paikallisten mielestä paljon hirvikantaan nähden

Hirvenmetsästys alkoi, kun Lapissa päästiin jahtiin aamuyöllä. Inarissa lupia on myönnetty paljon ja ensimmäinen hirvi kaatuikin aamulla viiden jälkeen.

Hirven ampunut, Akujärven erän metsästäjä Esa Martin ehti seurailla hirveä kotinsa ikkunasta tunnin verran.

– Keitin kahvit ja katsoin, että vielä se hirvi on siinä. Hiippailin varastoon, avasin tuuletusikkunan ja odotin, että päivä valkeaa. Ensin se oli takapuoli minuun päin, mutta sitten se kääntyi poikittain, jolloin ammuin ja siihen se kaatui, Esa Martin kertoo.

Pohjoisessa Lapissa väijyttämällä pyytäminen on tavallista. Passittaminen sen sijaan on vieraampaa ja usein metsässä on vain hirvi, metsästäjä ja koira.

Esa Martin kertoo kaataneensa samasta paikasta yli neljäkymmentä hirveä. Hän on metsästänyt vuosikymmeniä, eikä pidä syyskuun aloitusta liian varhaisena. Alkusyksystä hirvet ovat hyvässä kunnossa, eivätkä ole vielä siirtyneet kauemmas talvilaitumille.

– Ennen vanhaan nahkasarvihirviä pyydettiin jo heinänteon aikaan, ne oli elintärkeitä, Martin muistaa.

Haittana on aiempina syksyinä ollut liian lämmin sää, mutta tänä vuonna sitä vaaraa ei ennusteiden mukaan Ylä-Lapissa ainakaan alussa ole. Metsästysseurat ovat myös varautuneet lämpimään syksyyn hankkimalla lisää kylmiöitä, jotta lihat eivät pääse pilaantumaan.

Martinin hirviporukkaan kuuluu 15 henkeä ja heillä on lupa 15 hirven kaatamiseen. Yhteensä Inariin on myönnetty tänä vuonna yli 1200 kaatolupaa.

Inarin Riistahoitoyhdistyksen toiminnaohjaaja Pertti Vikeväkorvan mukaan luku on yläkanttiin hirvien todelliseen määrään verrattuna. Kaatoprosentit ovat viime vuosina olleet noin 40 prosenttia, mikä kertoo Vikeväkorvan mukaan siitä, ettei hirviä ole niin paljon kuin Luonnonvarakeskuksen laskennat kertovat.

Lapin lisäksi jahtiin on päästy myös Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa. Muualla Suomessa varsinainen hirvenpyynti alkaa (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toisen palveluun) lokakuun alussa.

