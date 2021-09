Nenäsumutteena annosteltavaa koronavirusrokotetta on kehitetty antamaan parempi suoja esimerkiksi delta- ja uudempaa delta plus -muunnoksia vastaan.

Suomessa kehitetyn nenäsumutteena annettavan koronarokotteen koostumusta on muutettu kesän aikana, jotta se antaa paremman suojan yleisiä virusmuunnoksia vastaan.

– Tavoitteena on rokotussuoja, joka tarjoaa mahdollisimman laajan immuniteetin useaa eri virusmuunnosta vastaan, sanoo rokotteen kehittämistä johtava Helsingin yliopiston virologian professori Kalle Saksela Yle Svenskan haastattelussa.

Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston tutkimukseen perustuva rokote on päivitetty suojaamaan tehokkaasti esimerkiksi delta- ja uudempaa delta plus -muunnoksia vastaan. Uusi rokote toimii paremmin myös tehosteena eli rokotteena ihmisille, joilla on jo jonkinlainen suoja koronavirusta vastaan.

Tällä hetkellä tutkijat keskustelevat Euroopan lääkeviraston EMA:n kanssa siitä, kuinka monella ihmisellä päivitettyä suomalaisrokotetta on testattava.

– Neuvottelut viranomaisten kanssa käydään syksyn aikana samalla, kun rokotteen tuotanto alkaa. Toivomme, että voimme aloittaa rokotteen testauksen vuoden vaihteessa, Saksela sanoo.

Ennen kuin päivitettyä rokotetta voidaan testata ihmisillä, eläinkokeet pitää suorittaa uudelleen, jotta varmistuu, että rokote toimii aiotulla tavalla. Tulos on myös varmistettava ulkopuolisten toimijoiden toimesta.

Nenäsumutteena annosteltavan koronavirusrokotteen kehittämiseen myönnettiin heinäkuussa 9 miljoonaa euroa.

– Se oli projektin etenemisen kannalta tärkeää. Tämä ei olisi edennyt näin pitkälle vain akateemisena projektina. Nyt meillä on auttamassa yrityksiä, jotka ovat esimerkiksi erikoistuneet kliinisiin testeihin, sanoo Saksela.

