Ensimmäiset asukkaat muuttavat nyt Tampereen Kannelle – uusi kortteli Tampereen keskustassa etenee aikataulussa

Tampereen Kannelle on valmistunut ensimmäinen rakennus, tornitalo Topaasi. Sen asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa keskiviikkona.

Nyt valmistuneessa Topaasissa on 16 kerrosta ja 105 asuntoa. Pienimmät asunnot ovat noin 21 neliöisiä ja isoimmat 99 neliöisiä. Asuntojen keskihinta on 7 800 euroa / neliö ja suurin osa niistä on myyty. Asunnot sijaitsevat talon 10 ylimmässä kerroksessa, alimmissa kerroksissa on vuokrattavaa toimistotilaa.

Topaasin viereen rakennetaan parhaillaan myös toista asuintornia, Opaalia. Sen arvioidaan valmistuvan ensi syksynä. Lisäksi kannella rakennetaan monitoimiareenaa, hotellia ja kasinoa. Ne valmistuvat loppuvuodesta.

Topaasin ja Opaalin pääurakoitsijana toimii rakennusyhtiö SRV. Areenan ja kannen alueen on visioinut amerikkalainen arkkitehti Daniel Libeskind.