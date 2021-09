Vuonna 1994 kadonneen Ilpo Härmäläisen murhan tutkinta: Poliisilla on käsitys motiivista ja rikospaikasta

Poliisi uskoo tietävänsä, missä 27 vuotta kateissa ollut lakimies Ilpo Härmäläinen surmattiin. Eilen murhasta epäiltynä vangittiin todennäköisin syin 67-vuotias mies, joka oli Härmäläisen liikekumppani. Poliisilla on käsitys henkirikoksen motiivista.

Poliisi jatkaa vuonna 1994 Turussa kadonneen Ilpo Härmäläisen tapauksen tutkintaa muun muassa eilen vangitun epäillyn kuulusteluilla.

Tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Aki Lahtinen Keskusrikospoliisista vahvistaa, että poliisilla on käsitys henkirikoksen tekopaikasta.

– En voi kuitenkaan avata tätä asiaa tarkemmin, Lahtinen sanoo.

Poliisi uskoo tietävänsä myös motiivin murhaan. Siitäkin tutkinnanjohtaja on toistaiseksi vaitonainen, koska tutkinta on herkässä vaiheessa.

– Vangittua epäillään todennäköisin syin murhasta. Meillä on olemassa sen tueksi tietynlainen tapahtumainkulku, hän muotoilee.

67-vuotias turkulainen mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä 27 vuotta vanhasta murhasta.

Ilpo Härmäläistä ei ole poliisin mukaan toistaiseksi löydetty.

Vaikka vainaja on yhä kateissa, poliisilla on todennäköisiä syitä epäillä murhaa. Murhan tunnusmerkistö täyttyy, jos henkirikos on tehty vakaasti harkiten tai erityisen raa´alla tai julmalla tavalla.

Tutkinnanjohtaja Aki Lahtisen mukaan tutkinnan yhtenä tavoitteena on löytää kadonnut henkilö. Lahtinen ei kerro, onko poliisilla käsitystä hänen sijainnistaan.

Viimeinen havainto 33-vuotiaasta lakimiehestä tehtiin 3. elokuuta vuonna 1994. Turun keskustassa. Hän nousi todennäköisesti auton kyytiin.

Lakimies Ilpo Härmäläisen katoamista käsiteltiin Ylen Poliisi-TV:ssä 15. marraskuuta 1994. Videolla on lavastettua tilannekuvaa viimeisten Härmäläisestä tehtyjen havaintojen perusteella. Hän on noussut todennäköisesti auton kyytiin, mutta auton mallista tai väristä ei ole tietoa.

Vangittu oli uhrin liikekumppani

Murhasta epäilty mies on entinen mainostoimistoyrittäjä, joka liittyi keskeisesti Härmäläisen katoamisen jälkeen paljastuneeseen petosvyyhtiin. Hän oli keskustellut Härmäläisen kanssa puhelimessa vain hetkeä ennen kuin tämä katosi.

Härmäläinen oli ollut miehen kanssa tekemisissä liikeasioissa. Pari viikkoa katoamisen jälkeen mainosmies teki poliisille tutkintapyynnön Härmäläisen ja toisen liikemiehen toimista. Hän karhusi Härmäläiseltä 800 000 markkan velkoja.

Mainosmiehelle langetettiin vuonna 1996 törkeästä petoksesta 10 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus. Hänet on tuomittu myös monista muista petosrikoksista sekä laittomasta uhkauksista.

Vangitun miehen puolustusasianajaja Kari Ek ei halunnut tiistaina kertoa, onko epäilty kiistänyt tai myöntänyt syyllisyytensä. Myöskään tutkinnanjohtaja ei ota kantaa siihen, miten vangittu on murhaepäilyyn vastannut.

Oikeustieteen kandidaatti Ilpo Härmäläinen oli kadotessaan 33-vuotias. Kuva: Poliisi

Harvinainen tapaus

Tiistainen vangitsemiskäsittely Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa kesti peräti kolme tuntia. Se kertoo siitä, että käsiteltävää ja perusteltavaa oli paljon.

Kyseessä on harvinainen tapaus Suomen oikeushistoriassa. Ainoastaan kerran aikaisemmin on vangittu henkilö näin vanhasta rikoksesta epäiltynä. Kyseessä oli vuonna 1960 tapahtunut Bodominjärven kolmoissurma, josta epäilty henkilö vangittiin Espoon käräjäoikeudessa vuonna 2004.

Vuonna 1987 Viking Sally -aluksella tapahtuneista murhasta ja murhan yrityksestä nostettiin syytteet viime joulukuussa. Asiaa käsiteltiin tuomioistuimessa toukokuussa, mutta epäilty ei ollut missään vaiheessa vangittuna, vaan vastasi syytteisiin vapaalta jalalta.

