Tuhannet parikymppiset aloittivat korkeakoulussa tänään – luvassa on lähiopetusta, bileitä ja koronan vuoksi puuttunutta opiskelijaelämää

Itä-Suomen yliopistossa psykologiaa opiskelevat Sara Ruokolainen (vas.) ja Kerttu Lehtonen odottavat uudelta lukuvuodelta paljon. Luvassa on paitsi lähiopetuksen, myös opiskelijarientojen paluu. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Useissa suomalaisissa korkeakouluissa palataan lähiopetukseen, mutta myös etäopiskelua hyödynnetään. Pitkä koronatauko on verottanut sosiaalista kanssakäymistä ja opiskelijaelämää. Itä-Suomen yliopistossa koronaturvallisuudesta on tarkat ohjeet.

Askelten vilinää, puheensorinaa. Kymmeniä ihmisiä samoilla käytävillä.

Itä-Suomen yliopistossa koettiin keskiviikkona asioita, joita monella opiskelijalla ehti olla ikävä. Noin puolentoista vuoden etäopiskelun jälkeen oppilaitoksessa palattiin kohti tuttua kampuselämää.

Lukuvuoden 2021–2022 alussa linjana on, että lähiopetusta yritetään mahdollisimman paljon.

– Kampukselle tullaan vain terveenä, käsidesiä käytetään, kasvomaskia suositellaan ja riittävän turvavälin pitämistä myös. Lisäksi kättelyä ja halaamista pyydetään välttämään, opintopalveluiden johtaja Miia Turtiainen kertoo varotoimista.

Viime kädessä lähiopetuksen määrästä päättävät opettajat. Biologian yliopistonlehtori Vesa Paajanen kuvailee tilannetta riittävän lähiopetuksen ja terveysturvallisuuden kanssa tasapainoiluksi – eräänlaiseksi hybridimalliksi.

– Selvästi useimmat opettajat uskovat, että tämä ratkaisu on oikea. On ihanaa päästä tapaamaan opiskelijoita ja kokemaan oppimisen riemua paikan päällä, ilman vääränlaista etäisyyttä, Paajanen sanoo innoissaan.

– Kun hygieniasta huolehditaan, maskit ovat naamalla ja ei istuta ihan sylikkäin, en usko, että tästä mitään koronalinkoa tulee.

Vesa Paajanen (keskellä) on opettanut Itä-Suomen yliopistossa biologiaa yli kymmenen vuotta. Hän on lähiopetuksen paluuseen kaikin puolin tyytyväinen. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

"Etäopiskelu aiheutti yksinäisyyttä"

Joensuussa ja Kuopiossa toimivaan Itä-Suomen yliopistoon on valittu täksi lukuvuodeksi vajaat 3 000 uutta tutkinto-opiskelijaa. Heistä yksi on psykologian opinnot keskiviikkona aloittanut Riina Remes.

Itä-Suomen yliopiston uudet opiskelijat saapuivat Joensuun kampukselle keskiviikkona sankoin joukoin. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Remes sanoo odottavansa paitsi opiskelua, myös siihen liittyvää sosiaalista elämää juhlineen. Ainejärjestö Oidipus ry:n tapahtumavastaavan Sara Ruokolaisen mukaan opiskelijarientoja aiotaan järjestää.

– Itse aloitin yliopistossa vuosi sitten ja kyllä vähän tuntui, että jotain jäi puuttumaan. Etäopiskelu ja kotona pänttääminen aiheutti monelle varmasti yksinäistä oloa, Ruokolainen sanoo.

– Yhteenkuuluvuuden tunne on olennainen osa opiskelijaelämää. Siksi luvassa on taas sitsejä, aluksi koronaturvallisesti ulkotiloissa, hän jatkaa.

Ruokolainen ei epäile, etteivätkö uudet yliopistolaiset pitäisi koronavarotoimista kiinni. Korkeakoulutaipaleensa aloittaville korostetaan, ettei ryhmäytymään kannata kiirehtiä.

– Jos on vähänkään kipeä, pitää jäädä yhteisestä tekemisestä pois. Kavereita ehtii saada myöhemminkin, orientaatiota järjestetään pitkälle syksyyn, myös vertaistuutorina toimiva Ruokolainen sanoo.

Opettajille tekninen haaste

Itä-Suomen yliopisto ei ole ainoa korkeakoulu, jossa yritetään palata kohti entistä normaalia. Myös Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa toimivat ammattikorkeakoulut Karelia ja Savonia tavoittelevat syksyltään aiempaa enemmän etäopetusta. Kampusten avautumisesta on kertonut myös muun muassa Helsingin yliopisto (siirryt toiseen palveluun).

Korkeakoulujen lukuvuosi alkaa ilman viranomaisten turvavälimääräyksiä. Luennoilla voi siis joskus olla tiivistäkin. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Yliopistonlehtori Vesa Paajasen mukaan opettajien suurimmat epävarmuudet liittyvät koronan sijasta tekniikkaan. Hän itse kuuluu viime talvena perustettuun opettajatiimiin, joka valmentaa Itä-Suomen yliopiston opetushenkilöstöä lähi- ja etäopetuksen yhdistelyyn.

– Kun osa porukasta on luokassa ja osa kotona, pitää hallita aika monta tietoteknistä asiaa. Mutta korona-aika on osoittanut, että paketti on mahdollista pitää oikein hyvin kasassa, Paajanen sanoo.

Paajasen mukaan kursseille, joilla on läsnäolopakko, on mahdollista osallistua valvotusti myös etänä. Hän ei odota ongelmia tilanteista, joissa osa luokasta joutuisi esimerkiksi korona-altistumisen vuoksi karanteeniin.

– Odotan tältä lukuvuodelta opetuksellisesti itse asiassa erittäin paljon. Kun on lähiopetusta ja sen lisäksi mahdollisuus etä- ja virtuaalitekemiseen, lähtökohdat ovat todella hyvät, Paajanen ennakoi.

