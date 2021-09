Afganistanissa "Viiden leijonan laakso" sinnittelee Talibania vastaan – Johdossa on kuuluisan sotapäällikön poika

Vastarinnan johtoon on ilmoittautunut Ahmad Massoud, jolla on valttinaan isänsä legendaarinen maine. Joukot hyötyvät Panjshirin laakson vahvoista puolustusasemista. Taliban on kuitenkin saartanut laakson, ja vastarintajoukoilta puuttuu vielä ulkomaiden tuki.

Panjshir on kapea laakso, jota reunustavat molemmin puolin jyrkät vuorenrinteet. Se sijaitsee vain 80 kilometrin päässä Kabulista.

Laaksossa on puolustauduttu menestyksekkäästi niin neuvostoarmeijaa kuin Talibanin hyökkäyksiä vastaan.

Nyt se on viimeinen alue, joka vastustaa Talibanin paluuta.

1990-luvulla laaksoon vetäytyi sotapäällikkö Ahmad Shah Massoud, kun Taliban valtasi vuonna 1996 suurimman osan Afganistania. Samalla seudulla Massoud vastusti mujahidin-sisseineen Neuvostoliiton miehitystä 1980-luvulla ja onnistui torjumaan useita neuvostojoukkojen hyökkäyksiä.

Nyt Panjshirin laaksossa vastarintaa Talibania vastaan virittelee Ahmad Shah Massoudin poika Ahmad Massoud.

– Kirjoitan tänään Panjshirin laaksosta, valmiina seuraamaan isäni askelia mujahidin-taistelijoiden kanssa, jotka ovat valmiita jälleen haastamaan Talibanin, Massoud kirjoitti The Washington Post -lehdessä (siirryt toiseen palveluun) 18. elokuuta.

– Meillä on ammus- ja asevarastoja, joita olemme kärsivällisesti koonneet isäni ajoista alkaen, koska tiesimme, että tämä päivä saattaisi tulla.

Panjshirin laakson jyrkät vuorenrinteet tekevät siitä vaikean maaston hyökkääjälle. Kuva: François-Olivier Dommergues / Alamy / AOP

Panjshirin laakso on luonnon linnoitus

Nimi Panjshir tarkoittaa viittä leijonaa, mutta sen on myös arveltu viittaavan viiteen korkeaan vuorenhuippuun, jotka ympäröivät laaksoa. Laakson alueella asuu noin 150 000–200 000 ihmistä. Enemmistö heistä on tadžikkeja.

Laakson sisäänkäynti sijaitsee strategisesti tärkeällä paikalla Kabulista pohjoiseen johtavan päätien lähellä. Tie nousee siinä tasangolta kohti Salangin solan tunnelia, jota pitkin kuljetaan pohjoiseen Kunduzin ja Mazar-i-Sharifin kaupunkeihin.

Laaksoon johtaa vain yksi keskeinen tie, ja vuorenrinteiden puolustusasemista on helppo pysäyttää hyökkääjä.

Kuva: Harri Vähäkangas / Yle

Panjshirin laaksoon kokoontuneella vastarinnalla on siis kaksi asiaa puolellaan: laaksoon on erittäin vaikea hyökätä ja Massoudin nimellä on kaikupohjaa.

Vastarinnan johtoon ilmoittautunut Ahmad Massoud opiskeli sotatiedettä King's Collegessa Lontoossa ja kävi vuoden verran Sandhurstin kuninkaallista sotilasakatemiaa. Afganistaniin hän palasi vuonna 2016 isänsä nimeä kantavan säätiön johtoon.

32-vuotiaalla Ahmad Massoudilla ei kuitenkaan ole samaa käytännön sotakokemusta kuin isällään, kun tämä ryhtyi taistelemaan talibaneja vastaan.

Ahmad Massoud puhui Pariisissa tilaisuudessa, jossa paljastettiin muistolaatta hänen isälleen Ahmad Shah Massoudille. Kuva: Christophe Archambault / EPA

Suuren miehen varjo

Syyskuun 9. päivänä 2001 Ahmad Shah Massoudin oli määrä antaa haastattelu qatarilaisen uutiskanavan al-Jazeeran toimittajille. Nämä olivat odottaneet haastattelua jo kolme viikkoa ja uhanneet jo lähteä, ellei haastattelu järjestyisi.

Afganistanin tadžikkiväestöön kuulunutta Massoudia kutsuttiin Panjshirin leijonaksi. Hän oli yksi johtavia sotapäällikköjä, kun islamilaiset mujahidin-sissit taistelivat Neuvostoliittoa vastaan 1980-luvulla. Nyt Massoud oli piikki Taliban-liikkeen lihassa. Pohjoista liittoa johtanut Massoud piti pintansa Afganistanin pohjoisosassa ja oli aiheuttanut talibaneille kirveleviä tappioita.

Belgian ulkoministeri Louis Michel ja Pohjoisen liiton johtaja Ahmad Shah Massoud keskustelivat Brysselissä huhtikuussa 2001. Massoud haki Euroopasta tukea Talibanin-vastaiselle taistelulle. Noin viisi kuukautta myöhemmin Massoud kuoli al-Qaidan järjestämässä salamurhassa, juuri ennen vuoden 2001 terrori-iskuja Yhdysvaltoihin. Kuva: Etienne Ansotte / EPA

Haastattelu oli juoni.

Toimittajat olivat salamurhaajia, ja heidän kameraansa oli kätketty pommi. Ahmad Shah Massoud kuoli räjähdyksessä saamiinsa vammoihin.

Isku oli terroristijärjestö al-Qaidan lahja Talibanille. Vain kaksi päivää myöhemmin al-Qaidan kaapparit ohjasivat matkustajakoneet New Yorkin kaksoistorneihin ja Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin rakennukseen.

Neuvostojoukkojen taakseen jättämä panssarivaunu seisoo lähellä Ahmad Shah Massoudin muistopaikkaa Panjshirin laaksossa. Massoud torjui lukuisia kertoja neuvostojoukkojen yritykset edetä Panjshirin laaksoon. Kuva: François-Olivier Dommergues / Alamy / AOP

Taliban-hallinnon kaatumisen jälkeen Ahmad Shah Massoudista rakennettiin kansallissankari.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt Massoudin rooli Afganistanin sisällissodassa. Kun mujahidin-taistelijat saivat vuonna 1992 Kabulin valtaansa, sotapäälliköt ryhtyivät brutaaliin keskinäiseen välienselvittelyyn, joka lopulta loi olot Talibanin nousulle. Myös Massoudin joukot syyllistyivät hirmutekoihin tässä sodassa.

Yhdysvaltain miehityksen vuosina Massoudin sukukin sotkeutui Afganistania vaivanneeseen korruptioon.

Ahmad Shah Massoudin nuorempi veli Ahmad Zia Massoud toimi varapresidenttinä vuosina 2004–2009. Vuonna 2009 hänen kerrottiin lentäneen (siirryt toiseen palveluun) Dubaihin laukussaan 52 miljoonaa dollaria käteistä.

Afganistanilainen poliisi kulki Ahmad Shah Massoudin kuvan ohi Kabulissa 23. syyskuuta 2012. Kuva: S. Sabawoon / EPA

Tueksi saapui myös kovan linjan mies

Nykyisellä Talibanin vastaisella rintamalla on toinenkin näkyvä johtohahmo. Varapresidentti Amrullah Salehilla on Ahmad Massoudia pidempi kokemus Talibanin vastaisesta taistelusta.

Saleh on julistautunut Afganistanin virkaatekeväksi presidentiksi, koska presidentti Ashraf Ghani pakeni maasta.

Varapresidentti Amrullah Saleh on julistautunut Afganistanin virkaatekeväksi presidentiksi, koska presidentti Ashraf Ghani pakeni maasta. Kuvassa Saleh puhuu tiedotustilaisuudessa syyskuussa 2019. Taustalla näkyy Ghania esittävä kuva. Kuva: Jawad Jalali / EPA

Saleh toimi Ahmad Shah Massoudin Pohjoisessa liitossa ja sittemmin Afganistanin turvallisuuspalvelun NDS:n johtajana. Turvallisuuspalvelu oli kovaotteinen: se tuli tunnetuksi (siirryt toiseen palveluun) mielivaltaisista pidätyksistä ja kidutuksesta.

Salehilla on henkilökohtainen syy vihata Talibania: Kun hän vuonna 1996 pakeni Kabulista talibaneja, nämä kiduttivat ja pahoinpitelivät hänen vanhempaa siskoaan Mariamia tarkoituksenaan pakottaa tämä paljastamaan veljen olinpaikka.

– Hän on tällainen kovan linjan mies, mutta nyt tilanne on aivan eri kuin 90-luvulla, jolloin Saleh oli myös taistelemassa Talibania vastaan, arvioi vieraileva johtava tutkija Olli Ruohomäki Ylen Aamu-tv:n haastattelussa tiistaina.

– Nyt talibanit ovat piirittäneet fyysisesti [Panjshirin] laakson, joten enpä usko, että sieltä kehkeytyy vastarintaa, joka kantaa pitkälle.

Panjshirin laaksossa muodostettuun vastarintajoukkoon kuuluu tiettävästi joitakin tuhansia taistelijoita. Kuva: Ahmad Sahel Arman / AFP

Taistelut ovat jo alkaneet

Ahmad Massoud kertoi Washingon Postissa pari viikkoa sitten joukkojensa saaneen lisää aseita afganistanilaisilta, jotka vastasivat hänen kutsuunsa liittyä Panjshirin vastarintaan.

– Meillä on Afganistanin armeijasta sotilaita, joita iljetti heidän komentajiensa antautuminen ja jotka nyt matkustavat Panjshirin kukkuloille kalustonsa kanssa. Entiset Afganistanin erikoisjoukkojen jäsenet ovat myös liittyneet taisteluumme, Massoud kirjoitti artikkelissaan.

NRF sanoo olevansa valmis neuvotteluihin Talibanin kanssa ja haluavansa maahan hajautetun hallintorakenteen, joka antaa alueille nykyistä enemmän valtaa. Panjshirin laaksolla oli varsin itsenäinen asema Yhdysvaltain miehityksen aikaan.

Neuvottelupuheista huolimatta alueelta on raportoitu taisteluista. NRF kiistää, että Taliban olisi kyennyt etenemään. Se sanoo torjuneensa hyökkäyksen ja aiheuttaneensa valtavia tappioita Talibanille. Riippumatonta tietoa alueelta on vaikea saada.

Valloittamattoman tunnetussa Panjshirin laaksossa viritellään vastarintaa ääri-islamilaiselle Taliban-liikkeelle, joka on ottanut haltuunsa suurimman osan Afganistania. Kuva: Ahmad Sahel Arman / AFP

Taliban on pyrkinyt saartamaan Panjshirin

Taistelussa Talibania vastaan isä Ahmad Shah Massoudilla oli 1990-luvulla etunaan se, että hänellä oli tukenaan naapurimaasta Tadžikistanista tulevat huoltolinjat.

Taliban on ottanut siitä opiksi. Sen taistelijat ottivat rajat haltuunsa ja eristivät Panjshirin laakson ennen kuin marssivat pääkaupunkiin Kabuliin.

Panjshirin laaksoon on vaikea hyökätä, mutta se voi toisaalta muodostua loukuksi puolustajilleen. Taliban voi yrittää kukistaa vastarinnan näännytystaktiikalla.

Tähän viittaa Amrullah Salehin tviitti, jossa hän kertoo, että Taliban on estänyt ruoan ja polttoaineen toimitukset läheiseeen Andarabin laaksoon.

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

– Humanitaarinen tilanne on vakava. Tuhannet naiset ja lapset ovat paenneet vuorille. Kahden viime päivän aikana talibanit ovat sieppanneet lapsia ja vanhuksia ja käyttävät heitä kilpinään liikkuessaan ja tehdessään kotietsintöjä, Amrullah Saleh kirjoitti 24. elokuuta.

Taliban-liikettä vastustavat taistelijat harjoittelivat Panjshirin laaksossa. Kuva: Ahmad Sahel Arman / AFP

Vastarinta kaipaa liittolaisia

Talibanin vastaisessa taistelussa Ahmad Shah Massoud sai rajoitetusti tukea Venäjältä, Intiasta, Iranista ja Tadžikistanista.

Nyt ei ole sanottua, että naapurivallat haluaisivat tukea hänen poikansa johtamaa vastarintaa Talibania vastaan.

Esimerkiksi Intia ei 90-luvulla tunnustanut Taliban-hallintoa, jonka se näki olevan kytköksissä vanhaan viholliseensa Pakistaniin. Nyt Intia on luonut yhteyksiä (siirryt toiseen palveluun) Talibaniin.

Iran on sanonut, että Yhdysvaltain poistuminen Afganistanista voi olla mahdollisuus kestävään rauhaan maassa.

Tadžikistan on kiistänyt Afganistanin mediassa liikkuneet tiedot, että se olisi toimittanut helikoptereilla Massoudin joukoille aseita ja ruokatarvikkeita. Keski-Aasian entiset neuvostovaltiot pelkäävät pakolaiskriisiä ja jihadistiryhmien voimistumista.

200 vuotta Afganistanin historiaa kolmessa minuutissa

Ahmad Massoud kirjoitti Washington Postissa, että hän ja hänen mujahidin-taistelijansa puolustavat Panjshiria Afganistanin vapauden viimeisenä linnakkeena.

– Mutta me tarvitsemme lisää aseita, lisää ammuksia ja lisää tarvikkeita, Massoud korosti ja vetosi länsimaihin avun saamiseksi.

Entinen Afganistanin turvallisuuspalvelun päällikkö Rahmatullah Nabil sanoi The New York Timesille (siirryt toiseen palveluun), että Ahmad Massoud on paljon vaikeammassa tilanteessa kuin isänsä. Maat, jotka tukivat Ahmad Shah Massoudia, eivät enää ole kiinnostuneita.

Yhdysvalloissa on jo noussut ääniä, jotka vaativat presidentti Joe Bidenia tukemaan Panjshirin laakson vastarintaa.

Republikaanipuolueen kongressiedustaja Mike Waltz ja senaattori Lindsey Graham vaativat (siirryt toiseen palveluun) Bidenin hallintoa tunnustamaan Massoudin ja Salehin Afganistanin oikeutetuiksi johtajiksi ja tukemaan Panjshirin taistelijoita.

Bidenin hallinnolla lienee juuri nyt heikosti halukkuutta sekaantua Afganistanin tilanteeseen, mutta jo tiedustelumielessä sillä saattaa olla tarve pitää yllä yhteyksiä Panjshirin vastarintaryhmään.

Yhdysvallat on lukuisissa konflikteissa välttänyt suoraa osallistumista sotaan tukemalla paikallisia aseellisia ryhmittymiä.

