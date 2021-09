Kansallismuseon saamelaiskokoelma on palannut kotiin Saamenmaalle – Saamelaismuseo Siidassa iloitaan: "Suuri ja historiallinen päivä"

Saamelaismuseo Siidan amanuenssi Anni Guttorm kertoo, että kokoelman palauttamiseen on valmistauduttu huolella.

Saamelaismuseo Siidan amanuenssi Anni Guttorm kertoo, että kokoelman palauttamiseen on valmistauduttu huolella. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Kokoelma sisältää esineitä, joita on kerätty 1830-luvulta lähtien eri puolilta saamelaisaluetta. Saamelaisesineet palautettiin juuri laajennettuun Saamelaismuseo Siidaan Inariin.

Vuosien valmistelun jälkeen Suomen Kansallismuseon saamelaiskokoelma on vihdoin palautettu Saamenmaalle. Esineet pakattiin maanantaina kuorma-autoihin Helsingissä, ja tänään keskiviikkona ne vihdoin saapuivat perille Saamelaismuseo Siidaan, Inariin.

Kokoelma sisältää muun muassa tavaroita, vanhoja kuvia ja arkistomateriaalia, joita on koottu 1830-luvulta lähtien. Kokoelma sisältää yli 2 200 esinettä.

Kokoelman siirtämistä varten myönnettiin valtioneuvostolta erikseen lupa viime viikolla. Sen rahallista arvoa on mahdotonta arvioida. Saamelaismuseo Siida ja Suomen Kansallismuseo sopivat saamelaiskokoelman palauttamisesta vuonna 2017, jonka jälkeen siirtoa varten tarvittavat valmistelutoimet aloitettiin.

Siidan myynti- ja markkinointivastaava Minna Muurahainen seuraa, kun Kansallismuseon lähettämää rekkakuormaa puretaan määränpäässä. Kuva: Xia Torikka / Yle

Saamelaismuseo Siidan amanuenssi Anni Guttormin mukaan kokoelman saaminen takaisin Saamenmaalle on erittäin merkityksellistä. Saamelaismuseo Siidaa on vastikään laajennettu, jotta suuri kokoelma mahtuu museon tiloihin säilöön.

– Tämä on suuri ja historiallinen päivä meille, koska olemme odottaneet tätä kokoelmaa jo kauan. Olemme valmistautuneet vastaanottamaan sen, ja meillä on täällä uusi kokoelmavarasto, jonne kokoelman on hyvä palata, toteaa Guttorm.

Kokoelman esineitä on aikanaan kerätty Inarin, Utsjoen, Enontekiön ja myös Sodankylän alueilta. Mukana on erityisen paljon kolttasaamelaisten esineistöä. Palautettu kokoelma tulee yleisölle nähtäväksi Saamelaismuseo Siidan perusnäyttelyyn, jota ollaan parhaillaan uudistamassa.

– Näillä esineillä tulee olemaan näyttelyssä hyvin iso rooli. Näyttely avautuu maaliskuun alussa. Sen jälkeen ihmiset pääsevät meidän arkistoihin katsomaan näitä esineitä, kertoo Anni Guttorm.

Anni Guttorm on odottanut, että pääsee tutkimaan kokoelmaa. Kuva: Sáárá Seipiharju / Yle

Kansallismuseon indententti: "Näissä esineissä elää esivanhempien henki"

Kansallismuseon tiedotteessa kerrotaan, että neuvottelut Suomen kansallismuseon saamelaiskokoelman palauttamiseksi konkretisoituivat saamelaisten juhlavuonna 2017. Tuolloin Suomen kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila ja Museoviraston silloinen pääjohtaja Juhani Kostet osallistuivat Norjassa käynnissä olleen vastaavan palauttamishankkeen, Bååsteden, merkeissä järjestettyyn juhlatilaisuuteen Trondheimissa.

– Olin erittäin vaikuttunut saamelaisen kulttuurin elinvoimaisuudesta ja visuaalisesta rikkaudesta, ja tuntui selvältä, että kokoelmien palauttaminen saamelaisille tulisi käynnistää myös Suomessa, Anttila muistelee tiedotteessa.

– Siidan museonjohtaja Sari Valkoselta tulleeseen keskustelunavaukseen oli helppo tarttua. Tämä edellytti perusteellista selvitystä Suomen kansallismuseon saamelaiskokoelmasta ja sen mahdollisessa luovuttamisessa huomioitavista asioista, Anttila summaa.

Suomen kansallismuseon kansatieteen esinekokoelmista vastaava intendentti Raila Kataja päätyi esittämään laajaa luovuttamista.

– Jos olisimme ilmoittaneet, että palautamme esimerkiksi puolet, kuinka olisimme valinneet esineet? Prosessi olisi ollut hajottava.

– Laaja palauttaminen oli paitsi kokoelmanäkökulmasta ainoa mahdollinen ratkaisu, myös inhimillisesti ainoa oikea. Kyseessä on saamelaisten esivanhempien perintö ja näissä esineissä elää esivanhempien henki, Kataja kuvailee neljän vuoden takaista päätöstä museon tiedotteessa.

Myös tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen pitää päätöstä merkittävänä.

– Tiedämme, että näillä esineillä ja niiden palauttamisella on syvällinen merkitys saamelaisyhteisölle. Tämä on kulttuuriperinnön juhlapäivä meille kaikille. Historian ja juuriemme tuntemus luovat tietä tulevaisuudelle, luovuudelle ja ihmisten ja kulttuurien vuoropuhelulle, Kurvinen sanoo Kansallismuseon tiedotteessa.

Saamelaisesineistä koottu näyttely nähtävillä myös pääkaupunkiseudulla

Saamelaiskokoelman kotiinpaluuta on tarkoitus juhlia ensi viikolla Inarissa, kun Saamelaismuseo Siidassa järjestetään yleisölle avoin juhlatilaisuuus koronarajoitusten puitteissa torstaina, syyskuun 9. päivä.

Osa esineistä jää kuitenkin vielä joksikin aikaa Helsinkiin, sillä kokoelmasta kootaan Mäccmõš, maccâm, máhccan – kotiinpaluu -niminen näyttely. Näyttely on yleisölle nähtävillä Kansallismuseossa 31.10.2021–27.2.2022. Näyttelykokonaisuuden ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Kansallismuseo ja Saamelaismuseo Siida yhdessä saamelaisten toimijoiden kanssa.