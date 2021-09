Kotipihoilta riittää omenoita jaettavaksi – Erkki Räsänen vie hedelmiä kuntosalille ja ruokapankkiin: "Kyllä ihmiset ovat kovin kiitollisia"

Erkki Räsäsen pihan omenapuu on tuottanut tänä vuonna niin hyvän sadon, että hedelmille on pitänyt kuskata sinne ja tänne. Kuvassa mukana myös Maya-koira. Video: Marko Melto.

Erkki Räsäsen pihan omenapuu on tuottanut tänä vuonna niin hyvän sadon, että hedelmille on pitänyt kuskata sinne ja tänne. Kuvassa mukana myös Maya-koira. Video: Marko Melto.

Omenapuut notkuvat hedelmiä Tampereen Nekalassa. Omenat maistuvat sellaisenaan ja niistä voi tehdä mehua, piirakoita ja hilloa, mutta kun pihassa kasvaa viisi isoa puuta, ei satoa saa mitenkään kokonaan käytettyä.

– Suurin osa menee Tarastenjärven jätekeskukseen. Omenapuut ovat kaikki eri lajia ja kantavat tosi hurjaa satoa. Kyllä se on aina melkein pari kuukautta päivittäistä omenanpoimintaa, sanoo Tiina Lahtinen. Hänen pihapuunsa on istutettu joskus 1940-luvulla.

Lahtinen jakaa omenoita myös ohikulkijoille. Hän täyttää portilla olevat korit päivittäin.

– Siitä niitä kyllä häviää. On ihanaa, ettei tarvitse kaikkia sinne Tarastenjärvelle kuskata.

Tiina Lahtinen täyttää portinpielen omenakoria päivittäin. Silti hedelmiä pitää viedä säkkikaupalla jäteasemalle. Kuva: Marko Melto / Yle

Nekalan omakotialueella ohikulkijoille on tarjolla omenoita ainakin kymmenen talon portilla. Myös Lahtisen naapuri Erkki Räsänen on tuonut hedelmiä portin pieleen ja antanut niitä ohikulkijoille enemmänkin, jos he ovat halunneet ottaa. Lisäksi Räsänen on kuskannut omenoita kuntosalille ja läheiseen ruokapankkiin.

– Kyllä ihmiset on kovin kiitollisia. Tämä on vielä tosi hyvän makuinen laji.

Vaikka omenoita on mennyt paljon, Räsäsen mukaan kaikkia ei saa kuitenkaan käytettyä.

– Tänä vuonna on tullut kyllä oikein tosi runsas sato. Viime vuonna tähänkään puuhun ei tullut yhtään ja nyt se on ihan täynnä. Vaikka näiden kanssa on välillä vähän hukassa, kyllähän näitä aina myös odottaa.

Omenanviljelijätkin saavat nyt hyvän sadon

Runsas sato ei ole paikallinen ilmiö. Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton asiantuntija Tomi Pousi sanoo, että omenasato vaikutta kohtalaisen hyvältä tai jopa runsaalta. Vaikka liitto ei kotipuutarhureiden satoa aktiivisesti seuraakaan, tietoa ja yhteydenottoja sinne kuitenkin kantautuu. Myös omenanviljelijöiden sato näyttää samanlaiselta.

– Kuumuus ja kuivuus on vaikuttanut joihinkin varhaisiin lajeihin niin, että omenoiden koko on voinut jäädä pieneksi. Toisaalta talvilajit ovat hyötyneet elokuun sateista, Pousi sanoo.

Pro agrian mukaan omenat ovat kypsyneet lämpimän kesän vuoksi etuajassa. Syyslajikkeistakin osa on jo poimittu, mutta talvilajikkeiden sato jatkaa vielä kasvuaan. Laadultaan omenasato on hyvä.