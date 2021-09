Raportti vaati eläkeläisiä töihin – Eläkeläiset suuttuivat: lietsoo ristiriitoja, kymmenet tuhannet eläkeläiset ovat töissä jo nyt

Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva julkisti eilen ehdotuksensa eläkeuudistukseksi. Sen mukaan julkinen talous on ongelmissa, ellei eläkejärjestelmää muuteta. Eläkeläisiä on Suomessa 1,6 miljoonaa.

Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva haluaa etenkin 65-74-vuotiaat eläkeläiset takaisin töihin, sitoa eläkeiän työllisten määrään ja ehdottaa myös eläkeputkiston poistamista kokonaisuudessaan.

Muuten julkinen talous on tulevaisuudessa valtavissa ongelmissa hoiva- ja eläkemenojen kasvun vuoksi. Tämä selviää Evan eilen julkistamasta ehdotuksesta eläkeuudistukseksi (siirryt toiseen palveluun).

Eläkkeensaajien keskusliiton toiminnanjohtaja Timo Kokko ei lämpene alkuunkaan Evan ehdotuksille.

– Raportti vain lietsoo entisestään sukupolvien välisiä ristiriitoja ja luo epäluottamusta nykyistä eläkejärjestelelmää kohtaan, Kokko tiivistää annin.

– Ehdotukset ovat omiaan rappeuttamaan luottamusta eläkkeellepääsyä kohtaan. Missään nimessä Evan ehdotuksile ei ole tarvetta. Suomessa on hyvä eläkejärjestelmä, maailman huipputasoa kansainvälisessä vertailussa, Kokko linjaa.

Kokon mukaan tavoitteena tulisi olla luottamuksen lisääminen sitä kohtaan.

- Jälkiviisauksien laukominen ei auta asiaa tai epävarmuuden tietoinen lisääminen.

Lisää työkyvyttömyyseläkeläisiä

Toisen etujärjestön Eläkeliiton toiminnanjohtaja Anssi Kempin mukaan Evan ehdotus siitä, että paukautettaisiin eläkeikää tuosta vain ylöspäin, kuulostaa epärealistiselta.

– Meillä kuitenkin on valtavasti ammatteja, joissa työskentely tulee työkyvyn näkökulmasta vaikeaksi jossain vaiheessa ikää. Todennäköisesti tämä vain nostaisi työkyvyttömyyseläkeläisten määrää. Ensisijaisesti tulee käyttää muita keinoja, jos mietitään eläkejärjestelmän kestävyyttä, Kemppi arvioi.

Kempin mukaan eläkejärjestelmässä on jo tällä hetkellä ns. elinaikakerroin, joka leikkaa eläkkeitä keskimääräisen eliniän kasvun mukaisesti.

– Näin sama eläkepotti riittää, vaikka eliniän odote kasvaa.

Eläkeläiset puskevat töitä jo nyt

Kemppi huomauttaa, että eläkeläisten työssäkäynti on arkea ja todellisuutta suomalaisessa työelämässä jo nyt.

– Pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollossa on kymmeniä tuhansia eläkeläisiä töissä. He ovat keikkalaisia: tekevät lyhyitä, muutaman päivän sijaisuuksia tai kuukauden, parin määrä-aikaisuuksia. Osa on pitemmissäkin pesteissä.

Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon puolella on valtava työvoimapula ja jostakin käsipareja on revittävä vuoroihin.

– Eläkkeeltä otetaan mielellään töihin tuttuja kollegoita, he kun osaavat hommat jo valmiiksi.

Anssi Kempin mukaan eläkeläisten työssäkäynti on arkea suomalaisessa työelämässä jo nyt. Kuva: Terhi Honkonen / Eläkeliitto

Ei pakkoa, vapaaehtoisesti

Mutta haluavatko eläkeläiset palata eläkkeeltä töihin?

Kempin mukaan porukan voi jakaa kahteen sakkiin.

– Meillä on ryhmä ihmisiä, joille työnteko eläkkeellä on voimaantumisen lähde ja taustalla ovat usein myös taloudelliset syyt, esimerkiksi pieni eläke. He ovat merkittävä osa eläkeläisistä ja tekevät mielellään töitä myös eläkeiässä.

– Sitten eläkeläisissä on paljon myös heitä, jotka kokevat, että he ovat työnsä tehneet, nyt on nuorempien vuoro.

Eläkeläisliittojen etujärjestön Eetun pari vuotta sitten teettämän kyselyn mukaan vain 4 prosenttia ikääntyvistä ja iäkkäistä voisi harkita kokopäivätyötä vanhuuseläkkeellä ollessaan. Sen sijaan osa-aikatyö maistuisi lähes joka toiselle (46%).

Kempin mielestä onkin tärkeää, että pidempi työssäolo pohjautuu jatkossakin vapaaehtoisuuteen, ei kategoriseen määräykseen korkeammasta eläkeiästä. Evan ehdotus lähtee siitä, että jos työllisten määrä suhteessa huollettaviin ei ole (taloudellisesti) kestävällä tasolla, nostetaan eläkeikää automaattisesti siten, että kestävä taso saavutetaan.

– Suhtaudun tähän hyvin skeptisesti. Peräänkuulutan enemmän hienosäätöä nykysysteemiin kuin isoa remonttia, Kemppi linjaa.

Asennemuutosta työnantajiin

Eva ehdottaa myös eläkeputkiston poistamista kokonaisuudessaan. Evan mukaan se tarkoittaisi varsinaisen eläkeputken ja siihen liittyvän erityislainsäädännön poistamisen lisäksi sitä, että ansiosidonnaisesta ei kertyisi jatkossa eläkettä, työkyvyttömyyteen liittyvää lainsäädäntöä muutettaisiin sekä työttömyysjaksojen ketjuttamiseen puututtaisiin.

Maan hallitus valmistelee parhaillaan eläkeputken poistoa. Kokko on ehdottomasti sitä vastaan.

– Jos tulee isot yt-neuvottelut, ensimmäiseksi ja automaattisesti pannaan pois väkeä vanhemmasta päästä ja heidän on sen jälkeen hyvin vaikea päästä työnsyrjään kiinni.

Eläkeputken ansiosta työttömäksi joutunut saa ansiosidonnaista työttömyysturvaa eläkkeelle siirtymiseen saakka.

– Ymmärrän eläkeputken tarkoituksen, mutta siinä on vääristyneitä piirteitä. Se ei tee työelämälle hyvää, jos yyteiden kautta siivotaan pois kokeneiden ihmisten osaamista ja hiljaista tietoa, Kemppi sanoo.

Niin Kokko kuin Kemppi peräänkuuluttavatkin asennemuutosta työnantajiin. Palkattaisiin myös varttuneempia töihin. Nyt yli 50-vuotiaiden työpaikkahakemukset lentävät miltei automaattisesti ö-mappiin.

Toisaalta Suomen Yrittäjien kyselyyn vastanneista yrityksistä peräti 74 prosenttia ilmoitti olevansa halukkaita työllistämään eläkkeellä olevia henkilöitä yritykseensä.

