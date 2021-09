"Luonto tulee maistumaan viinissä yhä enemmän", sanoo tilallinen Riikka Sukula – Italian viininviljelijät kertovat, miten äärisäät muuttavat viiniä

VITERBO, ITALIA Italialainen Ludovico Botti istutti sisarustensa kanssa ensimmäiset viiniköynnökset Roomasta pohjoiseen sijaitsevalle Viterbon provinssin alueelle 18 vuotta sitten.

Kun Bottin sisarukset olivat aloittelevia viljelijöitä, sadot olivat nykyistä ennustettavampia.

Sittemmin viininviljely on käynyt yhä haasteellisemmaksi.

– Huomaamme selvästi äärimmäisten sääilmiöiden lisääntymisen. Pidemmät kuivat jaksot, keväthallat ja raesateet ovat kaikki yleistyneet, Botti kertoo.

Bottin mukaan kuluva vuosi on ollut ennätyksellisen kuiva. Vettä on satanut kesäkuukausina hänen mukaansa vain kuusi milliä.

Se, miten hoidamme tarhaa ja millaista viiniä tuotamme, muuttuu, Ludovico Botti sanoo. Kuva: Francesco Segrè

Sadonkorjuun aika on pian käsillä, ja se huolestuttaa Bottia. Tilalla on viiniköynnöksiä 30 hehtaarin alueella.

– On yhä harvinaisempaa, että saamme sadonkorjuuseen tyydyttävän määrän oikean kypsyysasteen rypäleitä. Yritämme korjata katastrofaalisten sääilmiöiden seurauksia, mutta joka vuosi on uusia ongelmia. Tänä vuonna esimerkiksi janoiset villisiat ovat tulleet köynnöksillemme, hän kertoo ja näyttää tuhottuja tummia viinirypäleitä.

Sääilmiöiden vaikutukset satoihin väistämättömät

Ilmastonmuutos lisää ja voimistaa sään ääri-ilmiöitä. YK:n hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n elokuussa julkaistun raportin mukaan Välimeren alue on ilmastonmuutoksen kriisipesäke.

Italiassa koettiin elokuussa poikkeuksellisen voimakas lämpöaalto, ja Sisiliassa mitattiin mantereen lämpöennätys, 48,8 astetta. Monissa Välimeren rantavaltioissa Kreikasta Algeriaan syttyi tuhoisia maastopaloja.

Palomies sammutti maastopaloa Marmariksen alueella Turkissa 1. elokuuta. Kuva: Erdem Sahin / EPA

Sademäärän kehittyminen on yksi tapa tilastoida ilmiötä. Italiassa Viterbon alueella, jossa Bottin tila sijaitsee, talvikuukausien sademäärä on lisääntynyt reippaasti, kun taas kesäkuukausien vähentynyt jonkin verran, käy ilmi esimerkiksi EU:n rahoittamasta ECAD-tietokannasta (siirryt toiseen palveluun).

Viljelijä Ludovico Bottin mukaan vaikutukset rypälesatoihin ovat väistämättömät. Viiden viime vuoden aikana tilan tulot ovat pudonneet ainakin 20 prosenttia, koska sadot ovat olleet pienempiä.

– Lisäksi rypäleet, joita saamme, ovat nyt erilaisia kuin ennen. Se, miten hoidamme tarhaa ja miten ja millaista viiniä tuotamme, muuttuu.

Bottin tilalla viiniköynnöksiä on 30 hehtaarin alueella. Kuva: Francesco Segrè

Botti arvioi, että sään muuttuminen pakottaa etsimään 5–10 vuoden sisällä suojaisampia ja viileämpiä paikkoja viiniköynnöksille. Tällaisia ovat esimerkiksi eri paikoissa sijaitsevat rinteet.

Ilmastosta huolestuneena tila on alkanut viedä omaa toimintaansa ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan. Bottit viljelevät rypäleitä ilman kasvimyrkkyjä, käyttävät aiempaa vähemmän saastuttavia koneita, hyödyntävät luonnollisia kylmätiloja kuten maakellaria sekä pakkaavat viiniä yhä kevyempiin lasipulloihin.

Viljelijät pyrkivät sopeutumaan

Pohjois-Italian Piemontessa viljelevä suomalainen Riikka Sukula vahvistaa havainnot sään ääri-ilmiöistä. Sukula kertoo, että satokaudella voidaan saada esimerkiksi rankkasateita, pitkiä kuivia jaksoja tai helteitä sekä myöhäisiä hallajaksoja. Hänellekin se tarkoittaa sadon huonompaa ennustettavuutta.

– Jos normaalina on pidetty 10–20 prosentin satovaihtelua, nyt haarukka on 10–80 prosenttia. Raekuuro voi olla niin tuhoisa, että se vie koko vuoden sadon ja vaikuttaa myös ensi vuoteen, Serralunga d'Albassa viljelevä Sukula selittää.

Kuva: Harri Vähäkangas / Yle

Euroopan viinintuotanto on erityisen altis ilmaston muuttumiselle, sillä esimerkiksi köynnösten kastelu on Euroopan laatuluokitetuilla alueilla pääosin kielletty. Siksi viljelijöiden on etsittävä muita tapoja sopeutua tilanteeseen.

Sukulan pientilalla sääilmiöihin on pyritty sopeutumaan esimerkiksi rakentamalla salaojitusjärjestelmä ja uusimalla köynnöksiä niin, että juurakot ja taimet sietävät aiempaa paremmin kuivuutta, hallaa ja hometauteja.

Myös viiniköynnöksen kasvun hallinta on yksi tapa mukautua. Köynnöksiä harvennettaessa jätetään aiempaa enemmän lehvästöä suojaamaan rypäleitä auringolta.

Viini muuttuu myös kuluttajan näkökulmasta

Sukulan mukaan viinin hinnan pitäminen samana vaihtelevissa olosuhteissa saattaa olla tulevaisuudessa hankalaa.

– Mietitään vaikka tilaa, joka on tehnyt tasapainoisena kesänä 10 000 pulloa Chianti Classicoa, ja kuluttaja on ostanut pullon kympillä. Sitten yhtenä vuonna käy niin, että viljelijä voi myydä vain 4 000 pulloa, koska sää on pilannut osan sadosta. Hänen on äärimmäisen vaikea myydä viiniä samaan hintaan, Sukula sanoo.

Viiniköynnöksen kasvun hallinta on yksi tapa mukautua sään ääri-ilmiöihin. Kuva: Francesco Segrè

Sääilmiöt tulevat vääjäämättä vaikuttamaan myös siihen, minkä makuista viiniä kuluttajat jatkossa saavat.

Tutkimukset osoittavat, että rypäleistä tulee kuuman sään myötä sokeripitoisempia, mikä on osasyy alkoholin määrän lisääntymiselle viinissä. Se johtaa siihen, että kuluttajan saattaa olla vaikeampi maistaa viinin aromeja.

Sukulan mukaan vuosikertaerot tulevat maistumaan erityisesti laatuviineissä entistä enemmän.

– Pohjoismaiden monopoleissa on totuttu standardisointiin eli siihen, että lempiviini maistuu vuosikymmenestä toiseen samalta. Ilmastonmuutos tulee muuttamaan sen, Sukula sanoo.

– Luonto tulee maistumaan viinissä yhä enemmän.

Juttua varten on haastateltu lisäksi useissa suurissa viinintuottajamaissa työskennellyttä suomalaista enologi Atte Sukkia.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta perjantaihin 3.9. kello 23 asti.

Lue myös:

Italiaa koettelee ennätyksellisen voimakas helleaalto – Yle kävi katsomassa, miten Napolissa viilennytään lähes 40 asteen lämpötilassa

Tulipalot jatkavat riehumistaan Välimerellä – IPCC:n tuleva raportti ennustaa alueesta ilmastonmuutoksen kriisipesäkettä

Loppuuko samppanja ikiajoiksi? Ilmastonmuutos tuo mullistuksia viininviljelyyn – vuosisataiset menetelmät voivat loppua, mutta tilalle jännittäviä uutuuksia